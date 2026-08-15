Spieltag 3 der westfälischen Regionalligisten (mit Video-Highlights)

Aufsteiger SV Westfalia Rhynern steht kurz vor Abschluss des 3. Spieltages sensationell an der Spitze der Regionalliga West dank eines Last-Minute-Remis gegen den SC Wiedenbrück.
Neben Wiedenbrück zieren überraschend die Sportfreunde Siegen (0:2 beim FC Schalke 04 II) und etwas weniger überraschend die SG Wattenscheid 09 (0:2 beim VfB Hilden) das Tabellenende.
Am Sonntag hat der FC Gütersloh die Chance, mit einem Dreier beim 1. FC Köln II Platz 1 zu erobern.
Alle Partien der westfälischen Regionalligisten im Steno mit Video-Highlights:
Westfalia Rhynern – SC Wiedenbrück 2:2
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Philipp Ratz, Keanu Diskau (83. Johannes Thiemann), Elias Boadi Opoku (61. Elias Kourouma), Melih Sayin, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Lars Warschewski, Henrik Koch (74. Akhim Seber), Lennart Koerdt (61. Emanuel De Lemos) - Trainer: Marco Stiepermann
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella (46. Furkan Yilmaz), Charalampos Chantzopoulos (25. Alessandro Toia), Simeon Tsanev, Julius Bochmann, Niklas Szeleschus (58. Leon Kayser), Marius Zentler, Max Ritter (75. Maik Amedick) (75. Iskender Aslan), Davud Tuma, Sebastian Mai, Tom Krüger (75. Janis Seiler) - Trainer: Dominik Sammer
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 1007
Tore: 1:0 Jonah Wagner (10.), 1:1 Davud Tuma (40.), 1:2 Julius Bochmann (76.), 2:2 Philipp Ratz (90.)
FC Schalke 04 II – Sportfreunde Siegen 2:0
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Jonas Zgorecki (74. Malik Tubic), Felix Meyer, Louis Tober, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Max Grüger (90. Anas Bouda), Jean-Paul Ndiaye, Zaid Tchibara (83. Vincenzo Onofrietti) - Trainer: Jakob Fimpel
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, David Kammerbauer (46. Tim Arnold), Tom Gutsch, Jan-Luca Rumpf, Michel Stöcker, Dennis Brock (60. Eros Dacaj), Hamza Saghiri (75. Ömer Tokac), Dustin Willms, Kevin Goden (60. Elsamed Ramaj), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler - Co-Trainer: Marco Beier - Co-Trainer: Mohamed Aslan
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 650
Tore: 1:0 Jean-Paul Ndiaye (33.), 2:0 Edion Gashi (45.+2)
Rot: Elias Huth (72./Sportfreunde Siegen/Grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Jan-Luca Rumpf (85./Sportfreunde Siegen/)
SV Bergisch Gladbach 09 – Borussia Dortmund II 1:3
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari (59. Denys Pinchuk), Mathias Hülsenbusch, Eliot Albert (75. Claudio Heider), Fabian Fricke (87. Artem Belousov), Jonas Rücker, Ole Tillmann (59. Joel Kouekem), Ardit Mimini (59. Elyas Aydin), Daniel Spiegel, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin Kruth
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Nanitonda Quiala, Malik Hodroj, Finn Fuchs (73. Mario Pejazic), Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain (46. Daniel Gabriel Nsumbu), Tim Degener, Connor Krempicki, Luke Fahrenhorst, Arne Wessels (46. Diego Ngambia), Bennedikt Wüstenhagen (46. Kevin Mutove) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Fabian Fricke (23.), 1:1 Daniel Gabriel Nsumbu (47.), 1:2 Jesper Verlaat (52.), 1:3 Kevin Mutove (55. Foulelfmeter)
Bonner SC – Sportfreunde Lotte 2:2
Bonner SC: Elias Bördner, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Yannik David Dasbach (65. Jonas Berg), Tobias Knost, Frederic Baum, Nick Zimmermann (57. Eray Isik), Diamant Berisha (57. Luca de Meester de Tilbourg), Aaron Tshimuanga (82. Simon Breuer), Josue Santo, Cagatay Kader (57. William McIntosh) - Trainer: Björn Mehnert
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic (84. Dimitrie Deumi-Nappi), Mehmet Kaya, Justin Faltyn, Keanu Kerbsties, Rohin Shivani (76. Embarki Fares Tedj Hadj), Julien Kurowski, Nedzhib Hadzha, Malte Zumdieck (84. Yehor Koniuchenko), Eduard Mahmuti (62. Ayodele Ojo), Can Akbas (76. Karlo Grgic) - Trainer: Nadir Sönmez
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 1156
Tore: 0:1 Rohin Shivani (54.), 1:1 Frederic Baum (69. Foulelfmeter), 1:2 Embarki Fares Tedj Hadj (81.), 2:2 Massaman Keita (89.)
VfL Bochum II – RW Oberhausen 1:2
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Luca Bernsdorf, Dominic Volkmer, Gustav Schjøtt, Leon Sawas, Ciwan Günes (86. Henri Carlo Sanchez Fernandez (Matter)), Aurel Wagbe, Lirim Jashari (46. Vahidin Turudija), Lasse Isbruch (46. Maximilian Dittgen), Amos Gerth (63. Luis Pick), Babis Drakas (63. Jonathan Akaegbobi) - Trainer: Heiko Butscher
RW Oberhausen: Nicolas Glaus, Pierre Fassnacht (79. Nico Klaß), Simon Ludwig, Tim Böhmer, Nils Winter, Luca Schlax (75. Alexander Mühling), Burinyuy Nyuydine, Kerem Yalcin, Arda Süne (75. Yannik Möker), Timur Kesim, Travis de Jong (46. Joel Vega Zambrano) - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 1020
Tore: 0:1 Timur Kesim (7. Handelfmeter), 0:2 Tim Böhmer (17.), 1:2 Luis Pick (72.)
Gelb-Rot: Vahidin Turudija (79./VfL Bochum II/)
SV Rödinghausen – SC Paderborn 07 II 1:1
SV Rödinghausen: Tim Paterok, Cottrell Ezekwem, Alexander Höck, Louis Hiepen, Jeff Mensah (54. Manuel Reutter), Marius Bauer, Tim Schleinitz, Mikail Polat (65. Ansgar Kuhlmann), Mika Lehnfeld (46. Cedric Euschen), Ben Klefisch, Luis Frieling (80. Lasse Zumdieck) - Trainer: Fabian Lübbers
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek, Lenny Hennig (71. Tristan Zobel), Paul Wollenberg, Maximilian Hippe, Julius Bugenhagen (90. Joel Udelhoven), Lucas Kiewitt (78. Jan Peters), Neo Lima Stacziwa, Noah Ringbeck (78. Pedro Restrepo Naranjo), Shkrep Stublla (90. Vigo Wernet) - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 735
Tore: 0:1 Lenny Hennig (47.), 1:1 Cedric Euschen (51. Foulelfmeter)
VfB 03 Hilden – SG Wattenscheid 09 2:0
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Len Heinson, Arton Tolaj, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (90. Linus Ansumana), Armin Deljkovic, Venhar Ismailji (66. Harumi Goto), Mohamed Cisse (90. Emmanuel Yeboah), Etienne Feese (79. Georgios Touloupis) - Trainer: Philipp Schütz - Trainer: Antonio Molina - Co-Trainer: Koray Sakacali
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel (62. Elias Demirarslan), Albin Thaqi, Vincent Gembalies, Eduard Renke (46. Philip Buczkowski), Nico Buckmaier (76. Tom Sindermann), Steve Tunga (46. Tidiane Gueye), Maximilian Adamski, Finn Wortmann, Illia Poliakov (62. Robert Tochukwu Nnaji), Isaak Nwachukwu - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 750
Tore: 1:0 Maximilian Wagener (3.), 2:0 Etienne Feese (65.)
VIDEO-HIGHLIGHTS FOLGEN