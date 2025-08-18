Spieltag 3: Auswärtssieg in Kassel!

Nach dem frühen Rückstand glich Emre Bicer kurz vor der Pause zum 1:1 aus. Direkt nach Wiederanpfiff köpfte er nach perfekter Flanke von Yasin Bingül, der in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, zur 1:2-Führung ein. In der 60. Minute brachte das Trainerteam Zaki für Yunus Fahsi, und er bewies später im Strafraum starke Nerven, als alle in Panik waren – eiskalt legte er für Berkay Aslan auf, der zum 2:3 traf. Den Schlusspunkt setzte schließlich Yunus Emre Ulas mit einem Traumfreistoß zum 2:4-Endstand.

Geschlossene Mannschaftsleistung, kühler Kopf in den entscheidenden Momenten und das richtige Händchen vom Trainerteam. Die 3+ Punkte kommen mit nach Baunatal.