Spieltag #24: Drei Punkte im Nest oder nur bunte Ausreden?

Der 24. Spieltag ist durch, die Beine schwer und der Osterhase steht schon warm - Zeit, die kuriosesten Geschichten, schönsten Buden und wildesten Wendungen einzusammeln. FuPa liefert wie immer das Sammelalbum des spieltages und wünscht frohe Ostern, mit oder ohne Dreier im Nest.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr Haselünner SV Haselünne TuS Haren 1920 Haren 1 4 Abpfiff Haselünne belohnt sich nicht - Haren dreht Partie und siegt 4:1 Der Haselünner SV startet stark, geht früh in Führung und hat mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß. Doch der TuS Haren zeigt sich effizienter, dreht die Partie noch vor der Pause und macht nach dem Seitenwechsel alles klar. ➡️ Videobericht EmsTV ⬅️

Frühe Führung - Haren antwortet im Minutentakt Der Tabellenletzte aus Haselünne erwischte einen Traumstart: In der 7. Minute traf Leo Döbber nach Vorarbeit von Benedikt Hölzen zur 1:0-Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später glich Martin Raming-Freesen nach Vorlage von Mirco Husmann aus (9.), ehe Lukas Hagen in der 13. Minute, erneut nach Husmann-Zuspiel, die Partie komplett drehte. Trotz weiterer guter Möglichkeiten, unter anderem durch Hölzen und Lüllmann, blieb Haselünne vor der Pause ohne weiteren Treffer. Haren nutzt Chancen - Haselünne bleibt glücklos Auch nach dem Seitenwechsel hielt Haselünne dagegen, doch erneut waren es die Gäste, die zuschlugen. Mirco Husmann erhöhte in der 54. Minute auf 1:3, ehe André Hagen in der 70. Minute den 1:4-Endstand besorgte. Haselünne ließ über die gesamte Spielzeit hinweg mehrere Chancen ungenutzt und musste sich trotz guter Phasen erneut geschlagen geben. Stimmen zum Spiel Haren-Trainer Ragne da Paixao zeigte sich nach der Partie erleichtert, vor allem über den Halbzeitpfiff und die Möglichkeit, sein Team neu einzustellen. Entscheidend sei gewesen, dass seine Mannschaft nach der Pause konzentriert in die ersten Minuten gegangen sei, das habe den Grundstein für den Erfolg gelegt. Auf der anderen Seite fand Haselünnes Spielertrainer Markus Rohe deutliche Worte: Seine Mannschaft sei zwar voll im Spiel gewesen, lade die Gegner aber immer wieder durch vermeidbare Fehler ein und nutze eigene Chancen nicht konsequent. Trotz der schwierigen Tabellensituation hob er jedoch die Einstellung seines Teams hervor, die Mannschaft gebe sich nicht auf und bringe weiterhin Einsatz und Freude am Spiel auf den Platz. Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel VfL Herzlake Herzlake 4 4 Abpfiff Acht-Tore-Spektakel in Bawinkel Looschen rettet Punkt in wildem Spiel

Der SV Bawinkel verschläft den Start komplett, kämpft sich mehrfach zurück und sichert sich in einer turbulenten Partie gegen Herzlake noch ein 4:4-Unentschieden.

Blitzstart für Herzlake - Bawinkel antwortet noch vor der Pause Die Partie begann denkbar schlecht für die Gastgeber: Bereits nach 29 Sekunden traf Connor Auger zur frühen Führung für Herzlake (1.). In der 29. Minute erhöhte Jonathan Schwalen nach einem Eckball auf 0:2. Doch Bawinkel zeigte Moral und kam noch vor der Pause zurück. Julian Rensmann verkürzte in der 32. Minute auf 1:2. Wilde zweite Hälfte mit ständigem Schlagabtausch Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Johannes Lücke stellte in der 50. Minute auf 1:3, ehe Leon Looschen für Bawinkel in der 69. Minute erneut verkürzte. Die Antwort folgte prompt: Jannis Holterhaus erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:4 (71.). Doch Bawinkel gab sich nicht auf. Marcel Hempen traf per direktem Freistoß zum 3:4 (76.), bevor Doppelpacker Leon Looschen in der 80. Minute den umjubelten Ausgleich zum 4:4-Endstand erzielte.

Baccum hält dem Druck stand - 2:1-Sieg in Teglingen Der SC Baccum legt in Teglingen eine Zwei-Tore-Führung vor, übersteht eine intensive zweite Hälfte und bringt den knappen 2:1-Auswärtssieg trotz spätem Gegentreffer über die Zeit. Effiziente erste Hälfte sorgt für klare Führung In einer über 90 Minuten offenen Partie erwischte der SC Baccum den besseren Start. Nach 25 Minuten traf Luca Kroner zum 0:1, ehe Benjamin Kramer kurz vor der Pause auf 0:2 erhöhte (42.). Beide Treffer bereitete Gen Zejnulahi vor. Teglingen reklamierte beim zweiten Tor, doch die Entscheidung blieb nach Rücksprache bestehen. Die Pausenführung für die Gäste war verdient. Teglingen drückt - Anschluss kommt zu spät Nach dem Seitenwechsel erhöhte Teglingen den Druck, während Baccum defensiv dagegenhielt. Der Anschlusstreffer durch Christoph Kleemann fiel erst in der 90. Minute und kam damit zu spät, um die Partie noch zu drehen. In der Nachspielzeit verteidigte Baccum den Vorsprung und sicherte sich unter großem Jubel den Auswärtssieg. Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg BW Papenburg II SV Lengerich-Handrup Leng-Hand 1 2 Abpfiff Kellerduell, Nervenflattern und am Ende der Lucky Punch: Lengerich-Handrup klaut sich in Papenburg spät die Punkte und verlässt erstmal die Abstiegszone, während bei Papenburg II der Ausgleich nur wie eine kurze Verschnaufpause wirkte. Torschützen: 0:1 Adrian Decu (74., direkter Freistoß) 1:1 David Schulz (80.) 1:2 Lars Klute (90.)