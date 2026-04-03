Spieltag #24: Drei Punkte im Nest oder nur bunte Ausreden?

Der 24. Spieltag ist durch, die Beine schwer und der Osterhase steht schon warm - Zeit, die kuriosesten Geschichten, schönsten Buden und wildesten Wendungen einzusammeln. FuPa liefert wie immer das Sammelalbum des spieltages und wünscht frohe Ostern, mit oder ohne Dreier im Nest.
Haselünne belohnt sich nicht - Haren dreht Partie und siegt 4:1
Der Haselünner SV startet stark, geht früh in Führung und hat mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß. Doch der TuS Haren zeigt sich effizienter, dreht die Partie noch vor der Pause und macht nach dem Seitenwechsel alles klar.➡️ Videobericht EmsTV ⬅️
Acht-Tore-Spektakel in Bawinkel Looschen rettet Punkt in wildem Spiel
Der SV Bawinkel verschläft den Start komplett, kämpft sich mehrfach zurück und sichert sich in einer turbulenten Partie gegen Herzlake noch ein 4:4-Unentschieden.
Blitzstart für Herzlake - Bawinkel antwortet noch vor der Pause
Die Partie begann denkbar schlecht für die Gastgeber: Bereits nach 29 Sekunden traf Connor Auger zur frühen Führung für Herzlake (1.). In der 29. Minute erhöhte Jonathan Schwalen nach einem Eckball auf 0:2. Doch Bawinkel zeigte Moral und kam noch vor der Pause zurück. Julian Rensmann verkürzte in der 32. Minute auf 1:2.
Wilde zweite Hälfte mit ständigem Schlagabtausch
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Johannes Lücke stellte in der 50. Minute auf 1:3, ehe Leon Looschen für Bawinkel in der 69. Minute erneut verkürzte. Die Antwort folgte prompt: Jannis Holterhaus erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:4 (71.). Doch Bawinkel gab sich nicht auf. Marcel Hempen traf per direktem Freistoß zum 3:4 (76.), bevor Doppelpacker Leon Looschen in der 80. Minute den umjubelten Ausgleich zum 4:4-Endstand erzielte.
Baccum hält dem Druck stand - 2:1-Sieg in Teglingen
Der SC Baccum legt in Teglingen eine Zwei-Tore-Führung vor, übersteht eine intensive zweite Hälfte und bringt den knappen 2:1-Auswärtssieg trotz spätem Gegentreffer über die Zeit.
Effiziente erste Hälfte sorgt für klare Führung
In einer über 90 Minuten offenen Partie erwischte der SC Baccum den besseren Start. Nach 25 Minuten traf Luca Kroner zum 0:1, ehe Benjamin Kramer kurz vor der Pause auf 0:2 erhöhte (42.). Beide Treffer bereitete Gen Zejnulahi vor. Teglingen reklamierte beim zweiten Tor, doch die Entscheidung blieb nach Rücksprache bestehen. Die Pausenführung für die Gäste war verdient.
Teglingen drückt - Anschluss kommt zu spät
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Teglingen den Druck, während Baccum defensiv dagegenhielt. Der Anschlusstreffer durch Christoph Kleemann fiel erst in der 90. Minute und kam damit zu spät, um die Partie noch zu drehen. In der Nachspielzeit verteidigte Baccum den Vorsprung und sicherte sich unter großem Jubel den Auswärtssieg.
Kellerduell, Nervenflattern und am Ende der Lucky Punch: Lengerich-Handrup klaut sich in Papenburg spät die Punkte und verlässt erstmal die Abstiegszone, während bei Papenburg II der Ausgleich nur wie eine kurze Verschnaufpause wirkte.
Torschützen:
0:1 Adrian Decu (74., direkter Freistoß)
1:1 David Schulz (80.)
1:2 Lars Klute (90.)
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Früher Treffer und dominante erste Hälfte
Surwold erwischte einen Start nach Maß: Bereits in der 1. Minute brachte Steffen Deymann die Gastgeber in Führung. In der Folge blieb Surwold die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich mehrere Möglichkeiten, ohne die Führung auszubauen. Zur Pause stand es 1:0.
Schlagabtausch nach der Pause
Nach dem Seitenwechsel kam Rütenbrock zurück ins Spiel und glich durch Niklas Fischer in der 57. Minute aus. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Deymann stellte in der 65. Minute auf 2:1. Nur fünf Minuten später erhöhte Pascal Weseler mit einem sehenswerten Dropkick auf 3:1.
In der Nachspielzeit verkürzte Michael Stevens noch auf 3:2 (90.+2), doch Surwold brachte den Vorsprung über die Zeit und sicherte sich die drei Punkte.