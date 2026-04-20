Spieltag 23: Steinfeld und Bakum behaupten ihre Spitzenpositionen Während Falke Steinfeld und Bakum ihre Titelambitionen untermauern, sammelt Niedersachsen Vechta II wichtige Punkte im Abstiegskampf von Pascal Brinkmann · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Wenzel

Der 23. Spieltag der Kreisliga Vechta hat die Kräfteverhältnisse in vielen Bereichen der Tabelle bestätigt. Tabellenführer SV Falke Steinfeld gewann ebenso souverän wie Verfolger SC SW Bakum, während VfL Oythe II und RW Damme II ihre Ambitionen untermauerten. Für das spektakulärste Ergebnis sorgte Blau-Weiß Lüsche mit einem 13:1 gegen Schlusslicht Asyaspor Vechta, und Niedersachsen Vechta II durfte im Kellerduell gegen TV Dinklage II einen wertvollen Erfolg bejubeln.

SC SF Niedersachsen Vechta II (14., 20 Punkte) – TV Dinklage II (7., 33 Punkte) 5:3 Niedersachsen Vechta II hat im Kampf um den Klassenerhalt mit einem überraschenden 5:3 gegen den deutlich besser platzierten TV Dinklage II ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Dinklage ging durch Ostendorf (17.) in Führung, doch Ismaili glich praktisch im Gegenzug aus und traf später noch zwei weitere Male (18./31./60.) zum Hattrick. Taphorn (28.) und Möllers (47.) brachten die Gäste zweimal erneut nach vorn, ehe Geerken (65.) und Zhuniqi (67.) die Partie innerhalb von zwei Minuten zugunsten der Gastgeber drehten. Für den Tabellen-14. sind diese drei Punkte von erheblicher Bedeutung, während Dinklage im gesicherten Mittelfeld eine unerwartete Niederlage hinnehmen musste. SC SF Niedersachsen Vechta II – TV Dinklage II 5:3

Schiedsrichter: Feldhaus

Tore: 0:1 Ostendorf (17.), 1:1 Ismaili (18.), 1:2 Taphorn (28.), 2:2 Ismaili (31.), 2:3 Möllers (47.), 3:3 Ismaili (60.), 4:3 Geerken (65.), 5:3 Zhuniqi (67.)

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RW Damme II (5., 41 Punkte) – SV Holdorf II (15., 13 Punkte) 4:1 RW Damme II wurde seiner Favoritenrolle gegen den Vorletzten SV Holdorf II gerecht und setzte sich verdient mit 4:1 durch. Neu (20.), Krebeck (31.) und Luchian (44.) sorgten bereits vor der Pause für eine klare 3:0-Führung der Gastgeber. Nach dem Anschlusstreffer von Jendrzejewski (64.) keimte bei Holdorf kurz Hoffnung auf, die Rosemeyer mit dem 4:1 in der 72. Minute jedoch rasch beendete. Damme festigt damit Platz fünf, Holdorf bleibt tief im Tabellenkeller. RW Damme II – SV Holdorf II 4:1

Schiedsrichter: Schifferer

Tore: 1:0 Neu (20.), 2:0 Krebeck (31.), 3:0 Luchian (44.), 3:1 Jendrzejewski (64.), 4:1 Rosemeyer (72.)

_ SV Grün-Weiß Brockdorf II (11., 25 Punkte) – VfL Oythe II (3., 46 Punkte) 1:5 Der Drittplatzierte VfL Oythe II hat seine starke Position mit einem souveränen 5:1-Auswärtssieg bei Grün-Weiß Brockdorf II untermauert. Blömer (4.), Aissa (20.) und Berendes (30.) stellten früh die Weichen, sodass Brockdorf nur noch durch Buß (40.) verkürzen konnte. Nach der Pause machten ein Eigentor von Stark (73.) und Berendes mit seinem zweiten Treffer (79.) alles klar. Oythe II bleibt damit erster Verfolger des Spitzenduos, während Brockdorf II weiter im unteren Mittelfeld festhängt. SV Grün-Weiß Brockdorf II – VfL Oythe II 1:5

Schiedsrichter: Köcher

Tore: 0:1 Blömer (4.), 0:2 Aissa (20.), 0:3 Berendes (30.), 1:3 Buß (40.), 1:4 Stark (73. Eigentor), 1:5 Berendes (79.)

_ SV Grün-Weiß Mühlen II (9., 32 Punkte) – SC SW Bakum (2., 59 Punkte) 0:1 SC SW Bakum hat seine Aufstiegsambitionen mit einem knappen, aber wertvollen 1:0 bei Grün-Weiß Mühlen II untermauert. Lange hielt der Tabellenneunte die Partie offen und machte es dem Favoriten schwer. Erst in der 72. Minute erlöste Imholte die Gäste mit dem entscheidenden Treffer. Bakum bleibt damit dem Spitzenreiter eng auf den Fersen und hat bei einem Spiel weniger weiterhin beste Chancen im Titelrennen. SV Grün-Weiß Mühlen II – SC SW Bakum 0:1

Schiedsrichter: Beuse

Tore: 0:1 Imholte (72.)

_ SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947 (13., 21 Punkte) – TuS Neuenkirchen (12., 23 Punkte) 2:5 Im direkten Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenregion setzte sich TuS Neuenkirchen mit 5:2 bei Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf durch und verschaffte sich etwas Luft. Yildiz (9.) und Meiners (21.) brachten die Gäste früh auf Kurs, später traf Meiners mit seinem zweiten Tor erneut (81.). Für Kroge-Ehrendorf verkürzte Möller zum 1:3 (76.), ehe Buschermöhle in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 2:5 setzte (90.+4). Nicht alle Torschützen der Partie sind in den übermittelten Angaben vollständig aufgeführt, am klaren Erfolg der Gäste ändert das jedoch nichts. SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947 – TuS Neuenkirchen 2:5

Schiedsrichter: Christian Knoll (BS Vörden) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Yildiz (9.), 0:2 Meiners (21.), 1:3 Möller (76.), 1:4 Meiners (81.), 2:5 Buschermöhle (90.+4)

_ 1. FC Varenesch 1972 (4., 42 Punkte) – SV Falke Steinfeld (1., 64 Punkte) 1:6 Tabellenführer SV Falke Steinfeld hat auch beim starken Vierten 1. FC Varenesch seine Dominanz eindrucksvoll unter Beweis gestellt und 6:1 gewonnen. Meyer (27.) und Michaelis (35.) sorgten für die Pausenführung, Zerhusen erhöhte direkt nach Wiederbeginn auf 3:0 (47.). Magouhi (71.), Haskamp (85.) und Zimmermann per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe; dazwischen hatte Fuchs für Varenesch zum 1:4 getroffen (75.). Steinfeld bleibt damit klar an der Spitze, während Varenesch im Rennen um die oberen Plätze einen empfindlichen Rückschlag erlitt. 1. FC Varenesch 1972 – SV Falke Steinfeld 1:6

Schiedsrichter: Düren

Tore: 0:1 Meyer (27.), 0:2 Michaelis (35.), 0:3 Zerhusen (47.), 0:4 Magouhi (71.), 1:4 Fuchs (75.), 1:5 Haskamp (85.), 1:6 Zimmermann (90.+3 Foulelfmeter)

_ SV Blau Weiß Lüsche (10., 32 Punkte) – SV Asyaspor Vechta (16., 4 Punkte) 13:1 Den deutlichsten Sieg des Spieltags feierte Blau Weiß Lüsche mit einem 13:1 gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Asyaspor Vechta. Zwar überraschte Ali die Gäste früh mit dem 0:1 (2.), doch danach dominierte Lüsche die Partie vollständig. Überragender Mann war Ostendorf mit sechs Treffern (11./14./26./29./52./72.), dazu trafen Abdoalgadir Suliman (54.), Wichmann doppelt (57./71.), Schmitz dreifach (59./78./84.) und Rohe per Foulelfmeter (88.). Für Lüsche ist der Kantersieg auch ein Statement im engen Mittelfeld, Asyaspor kassierte dagegen die nächste herbe Niederlage und steht weiter bei nur vier Punkten. SV Blau Weiß Lüsche – SV Asyaspor Vechta 13:1

Schiedsrichter: Böckmann

Tore: 0:1 Ali (2.), 1:1 Ostendorf (11.), 2:1 Ostendorf (14.), 3:1 Ostendorf (26.), 4:1 Ostendorf (29.), 5:1 Ostendorf (52.), 6:1 Abdoalgadir Suliman (54.), 7:1 Wichmann (57.), 8:1 Schmitz (59.), 9:1 Wichmann (71.), 10:1 Ostendorf (72.), 11:1 Schmitz (78.), 12:1 Schmitz (84.), 13:1 Rohe (88. Foulelfmeter)