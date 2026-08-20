 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Spieltag 2 in der Bezirksliga: Fehlstart vermeiden!

In der Bezirksliga Niederrhein geht es weiter, Spieltag 2 steht ab Donnerstag an - und gleich mehrere Teams müssen einen Fehlstart vermeiden.

von André Nückel · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser
Der FC Remscheid und der ASV Mettmann duellierten sich zum Auftakt.
Der FC Remscheid und der ASV Mettmann duellierten sich zum Auftakt. – Foto: Peter Teinovic

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In der Bezirksliga Niederrhein geht es weiter, Spieltag 2 steht ab Donnerstag an - und gleich mehrere Teams müssen einen Fehlstart vermeiden. Wie die Paarungen laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
14:00live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:00

Heute, 19:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
19:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:30live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

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Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SC Unterbach

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Morgen, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
19:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:30

So., 23.08.2026, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
12:30

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
12:00

So., 23.08.2026, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
12:45

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SC Breite Burschen Barmen
SC Breite Burschen BarmenSC BB Barmen
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00live

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Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr HSV Langenfeld - TuSpo Richrath
So., 30.08.26 13:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - VfB 03 Hilden II
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DV Solingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FC Remscheid
So., 30.08.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Bergisch Born II
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberger SC
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SC Sonnborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - TSV Ronsdorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
16:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:30

Morgen, 20:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
20:00live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:00

Morgen, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
20:00live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live

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Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV
So., 30.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Anadolu Türkspor Krefeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:30live

Morgen, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
19:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
16:00live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
15:00live

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
16:00live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:30live

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Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:30live

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30live

Morgen, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
20:00live

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Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Repelen
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSV Moers
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FSV Duisburg
So., 30.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
Di., 01.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:15

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
13:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
15:30

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
19:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:00

Morgen, 19:30 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
19:30

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:15

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:00

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:15live

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Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - SpVgg Steele
So., 30.08.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Türkgücü Velbert
So., 30.08.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SG Essen-Schönebeck
So., 30.08.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SV Burgaltendorf
So., 30.08.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VfB Frohnhausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Vogelheimer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SuS Haarzopf
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

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