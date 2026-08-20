Spieltag 2 in der Bezirksliga: Fehlstart vermeiden!

In der Bezirksliga Niederrhein geht es weiter, Spieltag 2 steht ab Donnerstag an - und gleich mehrere Teams müssen einen Fehlstart vermeiden. Wie die Paarungen laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen.
3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SC Unterbach
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr HSV Langenfeld - TuSpo Richrath
So., 30.08.26 13:00 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Breite Burschen Barmen - VfB 03 Hilden II
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DV Solingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FC Remscheid
So., 30.08.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Bergisch Born II
So., 30.08.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberger SC
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SC Sonnborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - TSV Ronsdorf
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV
So., 30.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Anadolu Türkspor Krefeld
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Repelen
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSV Moers
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FSV Duisburg
So., 30.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
Di., 01.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - SpVgg Steele
So., 30.08.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Türkgücü Velbert
So., 30.08.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SG Essen-Schönebeck
So., 30.08.26 13:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - SV Burgaltendorf
So., 30.08.26 13:30 Uhr Türkiyemspor Essen - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VfB Frohnhausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Preußen Eiberg - Vogelheimer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SuS Haarzopf
So., 30.08.26 15:15 Uhr TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
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