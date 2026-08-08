Spieltag 2 der westfälischen Regionalligisten (mit Video-Highlights)

Nach dem Regionalliga-Intermezzo 2017/18, das für den SV Westfalia Rhynern unter dem Motto "Hurra, hurra, das ganze Dorf ist da" mit lediglich fünf Saisonsiegen endete, ist der Hammer Stadtteilverein dieses Mal sportlich wesentlich besser vorbereitet in die vierthöchste Spielklasse aufgestiegen. Bei Mitaufsteiger SG Wattenscheid 09 gab es den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Eine 2:1-Pausenführung rettete die Westfalia über die Zeit.
Auch der FC Gütersloh holte gegen den VfL Bochum II den zweiten Dreier im zweiten Spiel. Eines der größten Comebacks der höherklassigen Fußball-Geschichte feierte der FC Schalke 04 II, der beim 1. FC Bocholt erst kurz vor der Pause nach 0:4-Rückstand zum ersten Torerfolg kam. Am Ende stand ein dramatischer 5:4-Auswärtssieg zu Buche, bei dem Bocholt in der Nachspielzeit vom Punkt noch den Ausgleich vergab.
Alle Partien der westfälischen Regionalligisten im Steno mit Video-Highlights:
FC Gütersloh – VfL Bochum II 2:1
FC Gütersloh: Jarno Peters, David Winke, Fynn Arkenberg, Kevin Hingerl (33. Niklas Barthel), Justin Lukas, Aleksandar Kandic (70. Paolo Maiella), Patrik Twardzik, Erik Lanfer (31. Jan-Lukas Liehr), Björn Rother (70. Len Wilkesmann), Julius Langfeld, Phil Beckhoff (70. Hannes John) - Trainer: Julian Hesse
VfL Bochum II: Benjamin Bußmann, Luca Bernsdorf (83. Jason Schneider), Dominic Volkmer, Leon Sawas, Lars Holtkamp (87. Ciwan Günes), Vahidin Turudija, Aurel Wagbe, Lirim Jashari, Lasse Isbruch (87. Henri Carlo Sanchez Fernandez (Matter)), Jonathan Akaegbobi (73. Luis Pick), Amos Gerth (73. Maximilian Dittgen) - Trainer: Heiko Butscher
Schiedsrichter: Tobias Esch - Zuschauer: 1931
Tore: 1:0 Patrik Twardzik (14.), 1:1 Aurel Wagbe (22.), 2:1 Patrik Twardzik (51. Foulelfmeter)
Borussia Dortmund II – 1. FC Köln II 1:1
Borussia Dortmund II: Aaron Held, Elias Benkara (85. Nanitonda Quiala), Malik Hodroj, Finn Fuchs, Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain, Tim Degener, Connor Krempicki (76. Joseph Boyamba), Luke Fahrenhorst, Arne Wessels (69. Kevin Mutove), Bennedikt Wüstenhagen (69. Diego Ngambia) - Trainer: Daniel Rios
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Cenny Neumann (71. David Okpodu), Luis Stapelmann, Lionel Voufack, Niklas Hoffmann, Fayssal Harchaoui, Kian Hekmat (62. Marvin Ajani), Emin Kujovic, Safyan Touré (84. Benjamin Ley), Luiz Labenz (62. Ilias Elyazidi), Malek El Mala (71. Evan Brown) - Trainer: Manuel Hartmann
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 5336
Tore: 1:0 Tim Degener (59.), 1:1 Malek El Mala (67.)
SG Wattenscheid 09 – Westfalia Rhynern 1:2
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Albin Thaqi, Henri Bollmann, Vincent Gembalies, Eduard Renke (77. Nico Buckmaier), Steve Tunga (72. Tom Sindermann), Maximilian Adamski, Finn Wortmann (72. Nicolas Hirschberger), Philip Buczkowski (65. Robert Tochukwu Nnaji), Illia Poliakov, Isaak Nwachukwu (77. Kevin Schacht) - Trainer: Przemek Czapp
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Philipp Ratz, Keanu Diskau, Elias Boadi Opoku, Melih Sayin, Akhim Seber (67. Johannes Thiemann), Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Henrik Koch (85. Emanuel De Lemos), Lennart Koerdt (77. Georges Arthur Baya Baya) - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 1197
Tore: 1:0 Philip Buczkowski (11.), 1:1 Akhim Seber (36.), 1:2 Akhim Seber (41.)
Sportfreunde Siegen – VfB Hilden 1:1
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Rikuhei Nabesaka, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf (46. Florian Mayer), Michel Stöcker, Hamza Saghiri (76. Konstantin Gerhardt), Eros Dacaj (62. Elias Huth), Dustin Willms, Elsamed Ramaj (32. Dennis Brock), Lucas Cueto (76. Ömer Tokac), Serhat-Semih Güler - Trainer: Boris Schommers
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Len Heinson, Arton Tolaj, Maximilian Wagener, Armin Deljkovic, Venhar Ismailji (89. Linus Ansumana), Pascal Weber (66. Nils Arne Gatzke), Mohamed Cisse (72. Harumi Goto), Etienne Feese (72. Georgios Touloupis) - Trainer: Philipp Schütz - Trainer: Antonio Molina - Co-Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 2987
Tore: 0:1 Etienne Feese (7.), 1:1 Michel Stöcker (38.)
1. FC Bocholt – FC Schalke 04 II 4:5
1. FC Bocholt: Paul Grave, Kilian Pascal Zaruba, Elano Yegen (62. Linus Olthoff), Stipe Batarilo, Marlon Frey, Filip Ilic (81. Mika Walther), Marvin Lorch, Patrick Kurzen, Malek Fakhro (81. Daniel Gerstmayer), Benjamin Friesen (55. Luca Puhe), Lennart Garlipp - Trainer: Guerino Capretti
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Jonas Zgorecki, Felix Meyer, Louis Tober (89. Andri Buzolli), Tidiane Touré (62. Anas Bouda), Anton Donkor (75. Malik Tubic), Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Max Grüger (62. Tim Pfeiffer), Jean-Paul Ndiaye, Zaid Tchibara (62. Vincenzo Onofrietti) - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 3310
Tore: 1:0 Malek Fakhro (4.), 2:0 Malek Fakhro (8.), 3:0 Lennart Garlipp (11.), 4:0 Kilian Pascal Zaruba (15.), 4:1 Patrick Kurzen (40. Eigentor), 4:2 Jean-Paul Ndiaye (49.), 4:3 Yassin Ben Balla (80. Foulelfmeter), 4:4 Anas Bouda (83.), 4:5 Malik Tubic (90.+2)
Besonderes Vorkommnis: Stipe Batario (1. FC Bocholt) verschießt Foulelfmeter (90.+4)
SV Rödinghausen: Tim Paterok, Cottrell Ezekwem (46. Jeff Mensah), Manuel Reutter (67. Mika Lehnfeld), Alexander Höck, Louis Hiepen, Marius Bauer (78. Timon Kramer), Tim Schleinitz, Mikail Polat, Ben Klefisch, Fatlum Elezi, Luis Frieling - Trainer: Fabian Lübbers
Bonner SC: Elias Bördner, Julijan Popović (18. Tobias Knost), Massaman Keita, Marcel Damaschek, Younes Derbali, Maximilian Pommer (80. Eray Isik), Frederic Baum (57. Cagatay Kader), Nick Zimmermann, Jonas Berg (80. Simon Breuer), Aaron Tshimuanga, Josue Santo - Trainer: Björn Mehnert
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 901
Tore: 1:0 Mikail Polat (27.), 2:0 Ben Klefisch (47.), 2:1 Cagatay Kader (59.)
SC Paderborn 07 II – Borussia Mönchengladbach II 1:3
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke (85. Jan Peters), Arne Zajaczek, Tristan Zobel, Paul Wollenberg (85. Lenny Hennig), Maximilian Hippe, Julius Bugenhagen, Lucas Kiewitt (74. Cihan Agirayak), Neo Lima Stacziwa, Noah Ringbeck (67. Pedro Restrepo Naranjo), Shkrep Stublla (85. Joel Udelhoven) - Trainer: Thomas Bertels
Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Lion Schweers, David Igboanugo, Elias Vali Fard, Artem Muradyan (77. Joseph Bellahsen), Nico Vidic, Jakob Zickler (63. Karim Affo), Niko Horvat (63. Taavi Koukkumäki), Armin Spahic, Josiah Uwakhonye (63. Kerim Yüksel Karyagdi), Thilo Töpken - Trainer: Mihai Enache
Schiedsrichter: Jens Grage (Alfter) - Zuschauer: 596
Tore: 1:0 Julius Bugenhagen (50. Foulelfmeter), 1:1 Thilo Töpken (80.), 1:2 Kerim Yüksel Karyagdi (81.), 1:3 Kerim Yüksel Karyagdi (90.+4)
Am morgigen Sonntag hoffen der SC Wiedenbrück und die Sportfreunde Lotte auf die ersten Punkte der Saison.