Spieltag 17 in der 1. Kreisklasse JWH Süd steht an

– Foto: Omar Ramadan

Tabellenführer Rastede II geht als klarer Favorit ins Spiel und will seine Spitzenposition weiter festigen. Für Augustfehn/Apen (12.) zählt dagegen jeder Punkt im Abstiegskampf – entsprechend defensiv wird der Ansatz wohl sein. Mit 10 Siegen und nur 3 Niederlagen zeigt Rastede eine konstant starke Saison. Augustfehn/Apen hingegen steht mit 3 Siegen und 10 Niederlagen im unteren Tabellenbereich. Die Rollen sind klar verteilt, alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Ein spannendes Duell im oberen Mittelfeld: Eintracht (7.) trifft auf Metjendorf (4.). Während Metjendorf den Anschluss an die Spitze halten will, könnte Eintracht mit einem Sieg selbst weiter nach oben rücken. Der SV Eintracht empfängt den TV Metjendorf, der mit 9 Siegen aus 12 Spielen eine sehr starke Saison spielt. Eintracht steht mit einer ausgeglichenen Bilanz im Mittelfeld. Metjendorf geht aufgrund der besseren Punkteausbeute als Favorit in die Partie, muss jedoch auswärts bestehen.



Westerloy (2.) ist in starker Form und will den Druck auf die Tabellenspitze hochhalten. Die SG Scheps/E’damm (6.) gehört jedoch zu den unangenehmen Gegnern und kann mit einem Sieg selbst weiter nach oben schielen. Westerloy steht mit 9 Siegen auf Rang zwei und stellt mit 59 Toren die stärkste Offensive der Liga. Die SG Scheps/E’damm liegt mit einer ausgeglichenen Bilanz im gesicherten Mittelfeld. Westerloy geht als Favorit ins Spiel, doch Scheps/E’damm hat bereits mehrfach seine Qualität bewiesen.



Der VfL Oldenburg III (3.) kämpft um die oberen Plätze und darf sich gegen den Tabellen-13. keinen Ausrutscher erlauben. Elsfleth hingegen hofft auf eine Überraschung und wichtige Punkte im Tabellenkeller. Der VfL Oldenburg III zählt mit 9 Siegen zu den Spitzenteams der Liga und geht als Favorit in das Spiel gegen TuS Elsfleth. Die Gäste konnten bislang lediglich 3 Siege einfahren und weisen mit 59 Gegentoren eine der schwächsten Defensiven auf. Der VfL will seine Position im oberen Tabellenfeld festigen.

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr SG am Meer SG am Meer FC Medya Oldenburg FC Medya 19:30 live PUSH



Die SG am Meer (9.) steht unter Druck, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Gegen den starken FC Medya Oldenburg (5.) wird es jedoch eine schwere Aufgabe. Medya reist mit klarer Offensivstärke an und will im oberen Tabellendrittel dranbleiben. Die SG am Meer empfängt mit dem FC Medya Oldenburg eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel. Während die Gastgeber mit einer Bilanz von 6 Siegen, 1 Remis und 8 Niederlagen im Mittelfeld stehen, reist Medya mit 9 Siegen aus 15 Spielen an und gehört zu den formstärkeren Teams. Die Gäste gehen leicht favorisiert in die Partie, jedoch ist die SG am Meer auf eigenem Platz nicht zu unterschätzen.



Ofenerdiek (10.) möchte sich mit einem Heimsieg weiter Luft nach unten verschaffen. Schlusslicht Westerstede braucht dringend Punkte und wird alles daran setzen, auswärts etwas mitzunehmen. Ofenerdiek hat mit 5 Siegen eine leicht bessere Ausgangslage, während Westerstede bei 3 Siegen und 11 Niederlagen unter Druck steht. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.