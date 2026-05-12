Spieltag 12, Auswärtssieg in Patriching! 💪⚽️

Mit einer starken Teamleistung holen wir uns wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf und gewinnen Auswärts 2:1. Es war ein hart umkämpftes Spiel, ausgeglichen auf beiden Seiten, in dem wir unsere Chancen diesesmal jedoch genutzt haben und hinten mit vereinter Kraft alles wegverteidigt haben. Am Ende war dann auch ein Funken Glück dabei und Patriching lässt eine gefährliche Freistossposition zum möglichen Ausgleich in der letzten Minute ungenützt. Somit wir freuen uns über den Sieg!

Doppeltorschütze des Tages: Leo 🔥⚽️⚽️