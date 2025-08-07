Spieltag 1: Goslar empfängt Absteiger Union, Thiede-Debüt gegen Salder

Mit sieben Partien beginnt an diesem Wochenende die neue Saison in der Bezirksliga Braunschweig 3. Vizemeister aus Goslar testet früh die Ambitionen des Absteigers Union Salzgitter, während Aufsteiger Viktoria Thiede mit dem VfL Salder gleich auf einen gestandenen Gegner trifft.

Die Reserve des MTV Wolfenbüttel beendete die letzte Saison auf einem soliden sechsten Tabellenplatz. Gegner VfL/TSKV Oker, der nur einen Zähler weniger sammelte und damit auf Rang sieben landete, schied zuletzt mit 3:4 beim TSV Wipshausen im Pokal aus. Beide Teams gehörten in der vergangenen Spielzeit zum stabilen Mittelfeld der Liga, vielleicht geht diese Saison ja sogar noch mehr. Ein wegweisendes Duell auf Augenhöhe mit offenem Ausgang.

Fortuna Lebenstedt beendete die Vorsaison auf Rang zwölf und setzte sich im Pokal mit 5:4 gegen Aufsteiger Vienenburg durch. Der TSV Üfingen, in der vergangenen Saison auf Platz neun eingekommen, feierte einen 3:1-Erfolg gegen Arminia Vechelde. Beide Teams wollen an die positiven Eindrücke anknüpfen und mit einem Sieg in die neue Spielzeit starten.

Aufsteiger Viktoria Thiede startete mit einem 5:0 im Pokal gegen MTV Hondelage in die neue Saison. Der VfL Salder (letzte Saison Platz vier) kassierte hingegen eine 1:5-Pleite gegen Vahdet Braunschweig. Die Hausherren wollen diesen Rückenwind nutzen und mit einem Achtungserfolg ein Ausrufezeichen setzen. Salder möchte in der Liga nun besser starten.

Der SC Gitter, der die letzte Saison als Tabellenfünfter abschloss, bestätigte mit einem 2:1 im Pokal gegen Lehndorf seine Ambitionen auf die obere Tabellenregion. Dem FC Ilsetal, der als Zehnter der Vorsaison in die neue Runde geht, musste mit dem 4:6 n.E. gegen Landesligist FT Braunschweig eine knappe Niederlage im Pokal hinnehmen. Am Freitag wird sich zeigen wie die Teams in die Liga starten.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr Goslarer SC 08 Goslar SV Union Salzgitter Union Salzg 15:00 PUSH

Goslarer SC 08 – SV Union Salzgitter Der Goslarer SC geht nach der starken Vorsaison als Vizemeister mit großen Ambitionen in die neue Runde. Im Pokal ließ das Team beim 2:0 gegen Ligakonkurrent Vahdet Salzgitter nichts anbrennen. Union Salzgitter kommt nach dem Abstieg aus der Landesliga mit dem klaren Ziel des Wiederaufstiegs, unterlag jedoch im Pokal mit 0:3 gegen RSV Braunschweig. Die Partie gilt als erster echter Gradmesser für beide Aufstiegskandidaten.

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr SV Kissenbrück Kissenbrück SV Wendessen Wendessen 14:00 PUSH

SV Kissenbrück – SV Wendessen Für den Aufsteiger SV Kissenbrück verlief der Pflichtspielstart mit einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen TuS Cremlingen wenig erfreulich. Der SV Wendessen, der die vergangene Saison im gesicherten Mittelfeld auf Rang acht abschloss, setzte sich im Pokal mit 6:5 gegen Schwicheldt durch. Die Gäste bringen deutlich mehr Ligaerfahrung mit und wollen dies auch auf dem Platz zeigen.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr MTV Salzdahlum Salzdahlum KSV Vahdet Salzgitter KSV Vahdet S 15:00 PUSH