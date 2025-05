Spielt Langquaid das Zünglein an der Aufstiegswaage?

Langquaid duelliert sich erneut mit dem SV Neufraunhofen --- Noch ist die Freude im Langquaider Fußball-Lager über den Totopokalsieg in Neufraunhofen nicht abgeklungen, schon steht wieder dieses Duell auf dem Programm, nun allerdings im Waldstadion der heimstarken Laabertaler. Für die Gäste geht es dabei nicht mehr um den zur Winterpause schon zum Greifen nahen Titel, sondern um den zweiten Rang, der zu Aufstiegsspielen berechtigt. Das Team von Trainer Alexander Auhagen verlor zuletzt recht unglücklich gegen den hartnäckigsten Konkurrenten TV Schierling und braucht dringend drei Punkte, um dann die Langquaider Nachbarn aufgrund des direkten Vergleichs wieder zu überholen. Nach wie vor müssen sie dabei auf ihren Top-Torjäger Stefan Haas verzichten, haben aber mit Michael Gerauer, Stefan Brenninger und Daniel Treimer noch andere Offensivkräfte, die immer für ein Tor gut sind. Nicht immer sattelfest agierte ihr Abwehrverbund, wobei dieser in Torwart Thomas Huber normalerweise einen vorzüglichen Rückhalt hat, dessen Rot-Sperre aber noch nicht abgelaufen ist.

Im vorletzten Heimspiel möchten die Wax-Schützlinge dem treuen Publikum eine dritte gute Vorstellung gegen den SVN bieten und auch hier nach drei knappen Punktspiel-Niederlagen den Spieß umdrehen. Trotz immer wieder auftretender Personalengpässe - zuletzt beim 2:0-Erfolg in Pfarrkirchen fehlten acht Spieler - rafft sich die Blabl-Elf immer wieder zu erstaunlichen Leistungen auf und konnte heuer auch auf auswärtigen Plätzen durchwegs überzeugen. Dass die Laabertaler noch in den Kampf um den zweiten Rang eingreifen können, ist nur noch theoretischer Natur, aber auch ein guter vierter Rang ist ein lohnenswertes Ziel. Freilich, der lange Zeit übermächtige SV Neufraunhofen kämpft um seine letzte Chance, um evtl. wieder in die Landesliga zurückzukehren! Oder leistet Langquaid Schützenhilfe für seinen Nachbarn TV Schierling?

Anpfiff durch Schiedsrichter Ilirjan Morina (FSV Landau) ist am Mittwoch, 7. Mai, um 18.45 Uhr im Langquaider Waldstadion.