Spielt Dynamo Erkelenz auch in der Abwehr wie ein Aufstiegskandidat?

Kreisliga A Heinsberg: Union Schafhausen II gastiert beim Favoriten, der am ersten Spieltag 6:0 in Oberbruch gewann.

Bereits am ersten Spieltag haben die Aufstiegskandidaten ihre Visitenkarte abgegeben und sind mit überzeugenden Siegen in die Saison gestartet. Als Favorit Nummer eins gilt Dynamo Erkelenz, während als erster Verfolger die SG Union Würm-Lindern genannt wird. Daneben wollen auch die letztjährigen Teams der oberen Tabellenhälfte wie der SV Brachelen, der SV Roland Millich, TuS Rheinland Dremmen und der SC Selfkant oben mitspielen.

Der letztjährige Tabellendritte Erkelenz zeigte eine starke Rückrunde, hatte aber in der ersten Saisonhälfte den einen oder anderen Punkt zu viel liegen lassen. Dynamo hat zur neuen Saison nicht nur die Mannschaft zusammengehalten, sondern sich auch noch gut verstärkt.

Erkelenz kann sich nur selbst schlagen

Im ersten Spiel zeigten die Erkelenzer direkt eine bärenstarke Leistung und konnten in Oberbruch, das keinesfalls schlecht gespielt hatte, locker mit 6:0 gewinnen. Wenn sie einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison kommen, können sie sich auf dem Weg zur Meisterschaft und zum Aufstieg eigentlich nur selbst schlagen.

Im ersten Heimspiel geht es für Dynamo Erkelenz am Freitag gegen Union Schafhausen II. Ein durchaus gefährlicher Gegner, der in der letzten Saison in der Hinrunde schwächelte, aber eine durchaus starke Rückrunde spielte und sich zur neuen Saison auch viel vorgenommen hatte. Im ersten Spiel gegen Rurich konnten die Schafhausener noch nicht überzeugen und mussten sich beim 2:2 mit einem Punkt begnügen.

Gegen Erkelenz sind die Unioner nun in der Außenseiterrolle und müssen versuchen, die schnellen Erkelenzer Stürmer in den Griff zu bekommen. Stehen sie nicht sattelfest in der Abwehr, dann kann Erkelenz sein Offensivspiel aufziehen und wird kaum aufzuhalten sein. Wenn Schafhausen um seinen Topstürmer Maik Römer allerdings defensiv gut steht, kann es vielleicht testen, ob Erkelenz auch in der Abwehr wie ein Aufstiegskandidat spielt.

Die Spiele am zweiten Spieltag: Dyn. Erkelenz - Schafhausen II (Fr., 20 Uhr), SC Selfkant - Vikt. Waldenrath-Straeten (So., 13.30 Uhr), Dremmen - Übach-Palenberg, Breberen - Millich, Geilenkirchen-Hünshoven - Würm-Lindern, Rurich - Brachelen, Karken - Oberbruch, Scherpenseel-Grotenrath - Golkrath (alle So., 15 Uhr)

