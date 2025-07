Spielt diesmal der Oberliga-Aufstieg eine Rolle?

Nach der Meisterschaft 2024 reichte es in der abgelaufenen Saison für Platz Drei. Zudem stand der FCFH zum zweiten Mal im Pokalendspiel. Und auch in diesem Transfersommer war Nick Walter - Sportlicher Leiter - fleißig dabei die Weichen für die neue Saison zu stellen. Einige Neuzugänge sollen bei den ambitionierten Ziele mithelfen. In den letzten zwei Jahren gab Fahner Höhe kein Bekenntnis zu einem möglichen Oberliga-Aufstieg ab. Ob bei den Zielen für die Saison 25/26 diesmal die Oberliga eine Rolle spielt?!

FuPa Thüringen: Hi Nick, welches Fazit habt ihr aus eurem Abschneiden in der letzten Saison gezogen? Gab es daraus Erkenntnisse auch hinsichtlich potentieller Neuzugänge?

Nick Walter: Grundsätzlich war in der letzten Saison mehr drin aber wir sind trotzdem sehr zufrieden. Wir standen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Pokalfinale und sind am Ende Dritter in der Thüringenliga geworden. Also kein Grund zur Sorge oder Panik.

Das Einzige, das wir uns ankreiden können, ist, dass wir in den bedeutsamen Spielen wie gegen Eichsfeld, Heiligenstadt oder Arnstadt nicht unsere Top-Leistungen abgerufen und somit auch nicht gewonnen haben. Wenn man so will, haben wir in den Spielen die erneute Meisterschaft verspielt.

Direkte Erkenntnisse hinsichtlich unserer Transferpolitik - im Sinne von „wir haben zu wenig Tore geschossen und brauchen unbedingt Stürmer“ o.ä. - gab es deshalb aber nicht. Und ehrlich gesagt läuft es auf unserem Level auch nicht so hoch-professionell ab, dass wir mit einem Anforderungsprofil ganz gezielt den Markt sondieren.

FuPa Thüringen: Worauf habt ihr bei euren Neuzugängen wert gelegt?

Nick: Wichtig war uns für die neue Saison in erster Linie, dass wir einen breiteren Kader zur Verfügung haben, weil das Trainerteam in der vergangenen Spielzeit nur auf 18 Spieler im fixen Kader zurückgreifen konnte. Hier und da mussten wir sogar ein paar ehemalige (bspw. Carlo Preller) reaktivieren, was natürlich von außen betrachtet ganz witzig ist, aber so nicht unbedingt sein sollte.

Zum anderen wollten wir uns auch ein bisschen verjüngen, um auch in den nächsten Jahren gut aufgestellt zu bleiben. Denn gerade unsere gestandenen Spieler kommen nach und nach in ein Alter, in dem man vielleicht auch über ein „Karriere-Ende“ nachdenkt.