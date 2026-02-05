Spielt der SV Lohhof bald in der Bezirksliga? Dreikampf um die Aufstiegsrunde von Patrik Stäbler · Heute, 08:37 Uhr · 0 Leser

SVL-Trainer Sebastian Reger: „Es würde mich wundern, wenn Türk Sport das noch aus der Hand gibt“ – Foto: Dieter Michalek

Trainer Sebastian Reger sieht sein Team im Kampf um Platz zwei gegen zwei Konkurrenten. Zur Vorbereitung geht es an den Gardasee.

Mit einem 0:4 im Testspiel gegen Moosinning ist der Kreisligist SV Lohhof in die Wintervorbereitung gestartet. „Da war noch viel Luft nach oben“, räumt Trainer Sebastian Reger ein. Allerdings hätten bei seiner Mannschaft auch noch wichtige Spieler wie Daniel Suck, Lirim Kelmendi und Maximilian Fuchs gefehlt. Und wie schwer diese Ausfälle wiegen, habe sich schon in den letzten vier Ligaspielen des Vorjahrs gezeigt. Da musste der SVL eine Niederlage in Harthof sowie ein Unentschieden gegen Moosach hinnehmen. Die Folge: Aktuell überwintern die Lohhofer in der Kreisliga 1 nur auf Rang drei. Zwar sind sie nach Punkten gleichauf mit dem Spitzenreiter FC Türk Sport Garching, jedoch hat dieser zwei Spiele weniger bestritten.

Coach Reger sieht Türk Sport als klaren Tabellenersten „Es würde mich wundern, wenn Türk Sport das noch aus der Hand gibt“, sagt Sebastian Reger und verweist dabei auch auf die Neuzugänge, mit denen sich der Club aus Garching im Winter verstärkt hat. „Ich gehe davon aus, dass es dahinter zu einem Dreikampf um den zweiten Tabellenplatz kommt“, sagt der Coach, der den SVL zusammen mit Spielertrainer Luan da Costa Barros betreut. Hier würden die Lohhofer nur zu gerne die Nase vorne haben, um sich dann in der Relegation den ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga zu sichern. Dieses Ziel geht der SVL in der restlichen Saison mit einem fast unveränderten Kader an. Lediglich Reserve-Torhüter Bensar Misini habe sich in der Winterpause verabschiedet, sagt Reger. Seine Rolle werde vermutlich ein Neuzugang aus Italien einnehmen, der zum Studieren hergezogen sei und sich dem Team angeschlossen habe.