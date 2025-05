Spielt der SC Frintrop nun im Abstiegskampf das Zünglein an der Waage?

Für den FC Karnap steht noch eine außerordentlich Hohe Hürde im Kampf gegen den Abstieg an, mit zwei Zählern Rückstand ans rettende Ufer kann sich der FCK trotz einer herausragenden Rückrunde keine weiteren Patzer erlauben. Nun geht es gegen den Tabellenvierten, den Bader SV. Für den direkten Konkurrenten TuS Helene ist die Aufgabe mit dem SC Frintrop eigentlich sogar noch komplizierter, doch seit der Pleite im Spitzenspiel gegen RWE II ist die Luft beim Team von Kevin Voss komplett raus.

Karnap könnte mit einer Niederlage vorzeitig absteigen, dafür müssten parallel eben der TuS Helene, sowie der ESC Preußen gewinnen. Auch Alemannia Essen und die SF Altenessen sind noch nicht ganz über den Damm hinaus.

In Gruppe 2 spricht die Ausgangslage keinesfalls für die SG Kupferdreh-Byfang. Trotz zuletzt zwei Siegen aus den vergangenen drei Spielen hat man sein eigenes Schicksal nicht mehr in der Hand, gegenüber der Konkurrenz hat das Team von Noah Roßbach sogar ein Spiel weniger übrig. Am ehesten gefährdet ist da noch die DJK Adler Union Frintrop II, wäre jedoch mit einem Sieg gegen den TuS Holsterhausen vorzeitig gerettet.