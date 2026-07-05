Spielstarker Neuzugang: 1. FC Burg verpflichtet Kilian Kuhnt

– Foto: 1. FC Burg

Der 1. FC Burg treibt seine Planungen für die kommende Saison in der Landesliga Bremen weiter voran und hat Kilian Kuhnt verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wechselt vom FC Hansa Schwanewede nach Burg und soll das Spiel der Grün-Weißen mit seiner Übersicht und technischen Qualität bereichern.

Der Verein beschreibt Kuhnt als spielstarken und intelligenten Neuzugang, dessen Spielverständnis und Entscheidungsfindung hervorragend zur eigenen Spielidee passen. Vor allem seine Ruhe am Ball und sein Blick für Mitspieler sollen dem Burg-Spiel zusätzliche Struktur verleihen.

Mit dem Wechsel wagt Kuhnt den nächsten Schritt und soll beim 1. FC Burg eine wichtige Rolle im Mittelfeld einnehmen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass der Neuzugang die Mannschaft mit seiner Spielweise optimal ergänzt und sowohl sportlich als auch menschlich gut ins Team passt.

Mit der Verpflichtung setzt der 1. FC Burg seinen eingeschlagenen Weg fort und verstärkt den Kader gezielt mit Spielern, die das spielerische Niveau der Mannschaft weiter anheben sollen. Die Hoffnungen sind groß, dass Kilian Kuhnt schon in der kommenden Saison wichtige Impulse setzen wird.