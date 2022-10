Spielstarke und torhungrige JFG lässt Wenzenbach keine Chance

Im Freitagsspiel der JFG Schwarzen Laber und Wenzenbach überzeugte die JFG mit einem starken Auftritt und gewann souverän.

In den ersten Minuten gestaltete sich das Spiel zäh und es konnte sich kein Team Chancen erarbeiten. In der 12. Spielminute dann die Führung der JFG nach einer Hereingabe von rechts, die der Stürmer nur noch über die Linie drücken musste. Sechs Minuten später nach einer Balleroberung am 16er folgte der sofortige Abschluss und das Tor zum 2:0. Mit etwas Hilfe vom Abwehrspieler, der den Ball nach einem Schuss ins eigene Tor abfälschte, fiel in der 23. Minute das 3:0. Kurz vor der Halbzeit erzielte die JFG das 4:0 nach einem schönen Spielzug,bei dem der Stürmer clever quer legte und der mitgelaufene Mitspieler den Ball ins leere Tor einschob. Daraufhin beendete der Schiedsrichter eine gute erste Halbzeit der JFG.