Spielstätte gefunden: SGV Freiberg spielt ligaunabhängig in Heilbronn Der Regionalliga-Spitzenreiter wird ab der neuen Saison im Frankenstadion spielen. Heute, 11:48 Uhr

– Foto: Adnan Altinkaya

Der SGV Freiberg setzt einen weitreichenden Schritt in seiner Vereinsentwicklung: Es sollen die Heimspiele ligaunabhängig im Heilbronner Frankenstadion stattfinden. Im Zuge des Lizenzierungsverfahrens für die 3. Liga wurde die Spielstätte offiziell benannt und der Antrag eingereicht – ein Signal mit strategischer Tragweite.

Der SGV Freiberg denkt seine sportlichen Ambitionen nicht nur in Tabellenständen, sondern in Strukturen – und verknüpft beides nun mit einer Entscheidung, die über den aktuellen Spieltag hinausweist. Im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens für die 3. Liga hat der Klub das Frankenstadion in Heilbronn als Heimspielstätte benannt und einen entsprechenden Antrag eingereicht. Ziel ist es ausdrücklich, die Heimspiele „ligaunabhängig“ im Frankenstadion auszutragen. Freiberg plant also nicht nur für den Fall des Aufstiegs, sondern für eine mittelfristige, feste Heimat unter größeren Rahmenbedingungen. Die Vereinsführung spricht von einem „wichtigen Meilenstein“ und dankt der Stadt Heilbronn für „vertrauensvolle Gespräche“ sowie das entgegengebrachte Vertrauen. Zugleich wird der Kern der Entscheidung klar umrissen: Das Frankenstadion biete optimale Bedingungen für den Spielbetrieb und schaffe eine attraktivere Umgebung für Fans, Spieler und Partner. In der Sprache des modernen Fußballs ist das ein Versprechen an Infrastruktur, Vermarktung und Alltagstauglichkeit – also an jene Faktoren, die im Profibereich oft ebenso entscheidend sind wie ein gutes Wochenende auf dem Platz.