Spielsport Krefeld verpasst A-Liga-Aufstieg denkbar knapp

TIV Nettetal hat den Betriebsunfall der vergangenen Saison direkt ausgebügelt und spielt in der nächsten Spielzeit wieder in der Kreisliga A. Allerdings war das ein langer Weg, ehe alles unter Dach und Fach war. Wegen Punktgleichheit in einem Dreiervergleich musste im Sportpark Oppum vor einer für Kreisliga-Verhältnisse sehr guten Kulisse von über 450 Zuschauern ein Entscheidungsspiel gegen Spielsport Krefeld her. Mit einem 1:0 (1:0)-Sieg machten die Nettetaler dort die Rückkehr perfekt. Der Erfolg in einer eher chancenarmen Begegnung war bei tropischen Temperaturen verdient, weil TIV nicht nur leichte spielerische Vorteile hatte, sondern auch die klareren Möglichkeiten.
Allein drei dicke Chancen hatte Joanis Parigoridis, wobei er seine zweite zum Tor des Tages nutzte (44.). Gianni Enrico Wittenberg und Maurice Lutterbeck hätten unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Jaroslaw Sobisz (SC Viktoria Krefeld) fast Spielsport jubeln lassen, zielten aber nicht genau genug.
Für TIV Nettetal, das ohne Torjäger Amir Hossein Amadie (gesperrt) und Jannick Gries (verletzt) auskommen musste, war es in dieser Spielzeit praktisch der dritte Aufstiegsversuch. Neben der Punktgleichheit in den Gruppenspielen, die die Relegation erforderlich machte, gab es durch das Kreis- und später Bezirkssportgericht zuvor ein Urteil gegen das Team von Trainer Deniz Metin mit drei Minuszählern. Das hatte am 26. April in der Partie bei der Reserve des SSV Grefrath nämlich kurz vor dem Abpfiff beim Stande von 0:0 den Platz wegen angeblicher rassistischer Beleidigungen verlassen.
Wäre diese Partie gewonnen worden, hätte am Ende der direkte Aufstieg gestanden. Wäre es beim 0:0 geblieben, wäre TIV mit Schaag punktgleich über den Zielstrich gegangen. Und da der direkte Vergleich beider 4:4 ausgegangen war, wäre der direkte Aufstieg aus der Gruppe 1 in nur einem Spiel gegeneinander entschieden gewesen. Unter den Zuschauern war am Sonntag übrigens auch der ehemalige Spielsport-Keeper und Duisburger Bundesliga-Schlussmann Dietmar Linders. Der gebürtige Gelderner, der in Krefeld wohnt, ist stolze 85 Jahre alt, spielte auch lange in der 2. Liga für Preußen Münster und beendete seine Karriere, die mit 13 Jahren einst an der Horkesgath begann, im Jahr 1980.
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