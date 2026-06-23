Spielsport Krefeld verpasst A-Liga-Aufstieg denkbar knapp

Für TIV Nettetal, das ohne Torjäger Amir Hossein Amadie (gesperrt) und Jannick Gries (verletzt) auskommen musste, war es in dieser Spielzeit praktisch der dritte Aufstiegsversuch. Neben der Punktgleichheit in den Gruppenspielen, die die Relegation erforderlich machte, gab es durch das Kreis- und später Bezirkssportgericht zuvor ein Urteil gegen das Team von Trainer Deniz Metin mit drei Minuszählern. Das hatte am 26. April in der Partie bei der Reserve des SSV Grefrath nämlich kurz vor dem Abpfiff beim Stande von 0:0 den Platz wegen angeblicher rassistischer Beleidigungen verlassen.

Wäre diese Partie gewonnen worden, hätte am Ende der direkte Aufstieg gestanden. Wäre es beim 0:0 geblieben, wäre TIV mit Schaag punktgleich über den Zielstrich gegangen. Und da der direkte Vergleich beider 4:4 ausgegangen war, wäre der direkte Aufstieg aus der Gruppe 1 in nur einem Spiel gegeneinander entschieden gewesen. Unter den Zuschauern war am Sonntag übrigens auch der ehemalige Spielsport-Keeper und Duisburger Bundesliga-Schlussmann Dietmar Linders. Der gebürtige Gelderner, der in Krefeld wohnt, ist stolze 85 Jahre alt, spielte auch lange in der 2. Liga für Preußen Münster und beendete seine Karriere, die mit 13 Jahren einst an der Horkesgath begann, im Jahr 1980.

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