Spielrecht für 17-Jährige: Verein startet Petition gegen Jugendordnung Der SSV 90 Landsberg kritisiert die neuen Voraussetzungen für das Spielrecht von 17-Jährigen im Herrenbereich und fordert den FSA zum Umdenken auf. von Kevin Gehring · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

Eine Änderung in der Jugendordnung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) wurde in den vergangenen Wochen kontrovers in den Vereinen diskutiert. Im Mittelpunkt steht dabei das vorzeitige Spielrecht von 17-Jährigen im Herrenbereich. Nun hat ein Verein eine Petition gegen die Neuregelung gestartet.

Auf der Plattform "openpetition.de" ruft der SSV 90 Landsberg den FSA dazu auf, die Regelung in Paragraf 10 der Jugendordnung - dieser regelt das Spielrecht von Junioren in Männer- bzw. Frauenmannschaften - zu überarbeiten bzw. die zum 1. Juli 2026 eingeführten Neuerungen zurückzunehmen. Dafür sammelt der Landesklasse-Vertreter aktuell Unterschriften. Neue Voraussetzungen für das vorzeitige Spielrecht von 17-Jährigen Im Fokus steht dabei ein neu eingeführter Passus. Seit 2023 hatte es für die Erteilung des Spielrechts für 17-Jährige im Seniorenbereich lediglich einen Antrag des Vereins, eine schriftliche Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter, eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung sowie ggfs. im Fall eines Wechsels in der vorangegangenen Wechselperiode eine schriftliche Einverständniserklärung des abgebenden Vereins benötigt.

Mit der Änderung der Jugendordnung zum 1. Juli 2026 ist allerdings ein neues Kriterium hinzugekommen: Nun können 17-Jährige nur noch dann vorzeitig im Herrenbereich zum Einsatz kommen, wenn ihr Spielrecht seit mindestens zwölf Monaten beim antragstellenden Verein liegt oder nachgewiesen werden kann, dass der betroffene Spieler zwölf Monate lang kein Spielrecht für einen anderen Verein besaß. SSV 90 Landsberg sieht Jugendliche durch die Anpassung benachteiligt Genau diese Änderung kritisiert der SSV 90 Landsberg in seiner Petition scharf: "Wenn die Jugendlichen diese Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen sie bis zu ihrem 18. Geburtstag warten oder werden gegen ihren freien Willen gezwungen, in einem anderen Verein Fußball zu spielen. Diese Regelung benachteiligt junge Menschen bei der Ausübung ihres Hobbys und in ihrer freien Entscheidungsfindung erheblich. Aus unserer Sicht widerspricht sie dem eigentlichen Ziel des Fußballs: Jugendlichen die aktive Teilnahme am Sport zu ermöglichen und in Zeiten des demografischen Wandels auch Vereine im ländlichen Raum zu unterstützen."