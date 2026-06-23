Morris Adelabu und der ASV Neumarkt bestreiten in Ammerthal das Eröffnungsspiel der Bayernliga Nord. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink
Spielplan veröffentlicht: Die Bayernliga Nord legt in Ammerthal los
Der BFV hat den Spielplan für die neue Saison 2026/27 herausgegeben
von red/mwi · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am heutigen Dienstagvormittag den Spielplan für die neue Saison 2026/27 der Bayernliga Nord veröffentlicht. Das Eröffnungsspiel findet demzufolge am Mittwoch, den 15. Juli 2026 um 18:30 Uhr statt und lautet DJK Ammerthal vs. ASV Neumarkt.
Und so sehen die ersten fünf Spieltage in der Bayernliga Nord aus:
1. Spieltag
Mi., 15.07.26 18:30 Uhr DJK Ammerthal - ASV Neumarkt (Eröffnungsspiel)
Sa., 18.07.26 14:00 Uhr ASV Cham - SpVgg Bayern Hof
Sa., 18.07.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 II - FSV Stadeln
Sa., 18.07.26 15:00 Uhr Würzburger FV - SSV Jahn Regensburg II
Sa., 18.07.26 15:30 Uhr TSV Nördlingen - DJK Gebenbach
Di., 21.07.26 18:30 Uhr TSV Großbardorf - Viktoria Aschaffenburg
Di., 21.07.26 18:30 Uhr DJK Don Bosco Bamberg - TSV Kornburg
Di., 21.07.26 18:30 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 - SpVgg SV Weiden
Di., 21.07.26 18:30 Uhr TSV Neudrossenfeld - SV Fortuna Regensburg
2. Spieltag
Fr., 24.07.26 18:30 Uhr SV Fortuna Regensburg - FC Eintracht Bamberg 2010
Fr., 24.07.26 18:30 Uhr ASV Neumarkt - TSV Großbardorf
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr DJK Gebenbach - FC Ingolstadt 04 II
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden - ASV Cham
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSV Kornburg - DJK Ammerthal
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr Viktoria Aschaffenburg - Würzburger FV
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr FSV Stadeln - TSV Neudrossenfeld
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof - DJK Don Bosco Bamberg
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg II - TSV Nördlingen
3. Spieltag
Fr., 31.07.26 18:30 Uhr ASV Neumarkt - TSV Kornburg
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg - SpVgg SV Weiden
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr ASV Cham - SV Fortuna Regensburg
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr TSV Neudrossenfeld - DJK Gebenbach
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 - FSV Stadeln
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 II - SSV Jahn Regensburg II
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Nördlingen - Viktoria Aschaffenburg
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr TSV Großbardorf - Würzburger FV
So., 02.08.26 15:00 Uhr DJK Ammerthal - SpVgg Bayern Hof
4. Spieltag
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr SV Fortuna Regensburg - DJK Don Bosco Bamberg
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr Würzburger FV - TSV Nördlingen
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr DJK Gebenbach - FC Eintracht Bamberg 2010
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden - DJK Ammerthal
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TSV Kornburg - TSV Großbardorf
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Viktoria Aschaffenburg - FC Ingolstadt 04 II
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr FSV Stadeln - ASV Cham
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof - ASV Neumarkt
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg II - TSV Neudrossenfeld
5. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg - FSV Stadeln
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr ASV Cham - DJK Gebenbach
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TSV Neudrossenfeld - Viktoria Aschaffenburg
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TSV Kornburg - SpVgg Bayern Hof
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 - SSV Jahn Regensburg II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 II - Würzburger FV
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr ASV Neumarkt - SpVgg SV Weiden
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr TSV Großbardorf - TSV Nördlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Ammerthal - SV Fortuna Regensburg
>>>Alle 34 Spieltage auf einen Blick - hier geht`s in Kürze zum kompletten Spielplan der Bayernliga Nord!