Spielplan Premier League: Der Meister eröffnet am Freitagabend

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Manchester City und Liverpool vor kniffligen Aufgaben

Vizemeister Manchester City startet erst am Sonntag in die neue Spielzeit. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat ein Heimspiel gegen den AFC Bournemouth vor der Brust. Bournemouth erwies sich in der vergangenen Saison als echter Favoritenschreck und holte unter anderem den entscheidenden Punkt gegen City, der Arsenal vorzeitig zum Meister machte – Pep und seine Spieler haben hier also definitiv noch eine Rechnung offen.

Eines der absoluten Topspiele des 1. Spieltags erwischt den FC Liverpool. Die „Reds“ müssen am Sonntagnachmittag auswärts im lautstarken St. James' Park gegen Newcastle United ran. Ein echter Härtetest für Liverpool, bei dem sich direkt zeigen wird, ob sie diese Saison wieder ganz oben angreifen können.