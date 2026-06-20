Spielplan Premier League: Der Meister eröffnet am Freitagabend

Vizemeister Manchester City startet erst am Sonntag in die neue Spielzeit. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat ein Heimspiel gegen den AFC Bournemouth vor der Brust. Bournemouth erwies sich in der vergangenen Saison als echter Favoritenschreck und holte unter anderem den entscheidenden Punkt gegen City, der Arsenal vorzeitig zum Meister machte – Pep und seine Spieler haben hier also definitiv noch eine Rechnung offen.
Eines der absoluten Topspiele des 1. Spieltags erwischt den FC Liverpool. Die „Reds“ müssen am Sonntagnachmittag auswärts im lautstarken St. James' Park gegen Newcastle United ran. Ein echter Härtetest für Liverpool, bei dem sich direkt zeigen wird, ob sie diese Saison wieder ganz oben angreifen können.
Manchester United: Die „Red Devils“ greifen am Samstag ins Geschehen ein und reisen auswärts zu Hull City. Nach Platz 3 in der Vorsaison will United einen Fehlstart beim Aufsteiger tunlichst vermeiden.
FC Chelsea: Auf die „Blues“ wartet am Montagabend direkt ein emotionales London-Derby beim FC Fulham. Ein Auswärtsspiel an der Craven Cottage ist traditionell unangenehm.
Tottenham Hotspur: Die Spurs reisen am Samstag zum FC Brentford. Nach einer komplizierten letzten Saison steht Tottenham unter Zugzwang, sofort stabil in die Gänge zu kommen.
1. Spieltag
Fr., 21.08.26 21:00 Uhr FC Arsenal - Coventry City
Sa., 22.08.26 13:30 Uhr Hull City - Manchester United
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr FC Everton - Crystal Palace
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Nottingham Forest - Leeds United
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Ipswich Town - AFC Sunderland
Sa., 22.08.26 18:30 Uhr FC Brentford - Tottenham Hotspur
So., 23.08.26 15:00 Uhr Brighton & Hove Albion - Aston Villa
So., 23.08.26 15:00 Uhr Manchester City - AFC Bournemouth
So., 23.08.26 17:30 Uhr Newcastle United - FC Liverpool
Mo., 24.08.26 21:00 Uhr FC Fulham - FC Chelsea