 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Spielplan Premier League: Der Meister eröffnet am Freitagabend

Der amtierende Meister FC Arsenal, der in der vergangenen Spielzeit nach einer langen Durststrecke den Titel holte, darf die neue Saison offiziell am Freitagabend, den 21. August, eröffnen. Die „Gunners“ empfangen im heimischen Emirates Stadium den Aufsteiger Coventry City. Für das Team von Mikel Arteta ist das eine vermeintliche Pflichtaufgabe, um direkt zu zeigen, dass mit ihnen bei der Mission Titelverteidigung wieder zu rechnen ist.

von Gerd Jung · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Getty Images

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Manchester City und Liverpool vor kniffligen Aufgaben

Vizemeister Manchester City startet erst am Sonntag in die neue Spielzeit. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat ein Heimspiel gegen den AFC Bournemouth vor der Brust. Bournemouth erwies sich in der vergangenen Saison als echter Favoritenschreck und holte unter anderem den entscheidenden Punkt gegen City, der Arsenal vorzeitig zum Meister machte – Pep und seine Spieler haben hier also definitiv noch eine Rechnung offen.

Eines der absoluten Topspiele des 1. Spieltags erwischt den FC Liverpool. Die „Reds“ müssen am Sonntagnachmittag auswärts im lautstarken St. James' Park gegen Newcastle United ran. Ein echter Härtetest für Liverpool, bei dem sich direkt zeigen wird, ob sie diese Saison wieder ganz oben angreifen können.

Die weiteren Top-Klubs im Blick

  • Manchester United: Die „Red Devils“ greifen am Samstag ins Geschehen ein und reisen auswärts zu Hull City. Nach Platz 3 in der Vorsaison will United einen Fehlstart beim Aufsteiger tunlichst vermeiden.

  • FC Chelsea: Auf die „Blues“ wartet am Montagabend direkt ein emotionales London-Derby beim FC Fulham. Ein Auswärtsspiel an der Craven Cottage ist traditionell unangenehm.

  • Tottenham Hotspur: Die Spurs reisen am Samstag zum FC Brentford. Nach einer komplizierten letzten Saison steht Tottenham unter Zugzwang, sofort stabil in die Gänge zu kommen.

    • 1. Spieltag
    Fr., 21.08.26 21:00 Uhr FC Arsenal - Coventry City
    Sa., 22.08.26 13:30 Uhr Hull City - Manchester United
    Sa., 22.08.26 16:00 Uhr FC Everton - Crystal Palace
    Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Nottingham Forest - Leeds United
    Sa., 22.08.26 16:00 Uhr Ipswich Town - AFC Sunderland
    Sa., 22.08.26 18:30 Uhr FC Brentford - Tottenham Hotspur
    So., 23.08.26 15:00 Uhr Brighton & Hove Albion - Aston Villa
    So., 23.08.26 15:00 Uhr Manchester City - AFC Bournemouth
    So., 23.08.26 17:30 Uhr Newcastle United - FC Liverpool
    Mo., 24.08.26 21:00 Uhr FC Fulham - FC Chelsea