Spielplan online: So startet die Mittelrheinliga in die Saison 26/27

Gleich am ersten Spieltag treffen der Siegburger SV und der SSV Merten aufeinander. – Foto: Boris Hempel

2. Spieltag

06.09.26 SSV Merten - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind

06.09.26 SpVg Porz 1919 - VfL Vichttal

06.09.26 1. FC Düren - FC Hürth

06.09.26 FC Hennef 05 - SSV Bornheim

06.09.26 FC Wegberg-Beeck - SC Fortuna Köln II

06.09.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - Siegburger SV 04

06.09.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SV Eintracht Hohkeppel

06.09.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SpVg Frechen 20



3. Spieltag

13.09.26 FC Wegberg-Beeck - TuS Blau-Weiß Königsdorf

13.09.26 FC Hürth - SpVg Porz 1919

13.09.26 SC Fortuna Köln II - SpVg Frechen 20

13.09.26 SSV Bornheim - 1. FC Düren

13.09.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - TuS Chlodwig Zülpich 1896

13.09.26 Siegburger SV 04 - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid

13.09.26 SV Eintracht Hohkeppel - FC Hennef 05

13.09.26 VfL Vichttal - SSV Merten





4. Spieltag20.09.26 SSV Merten - FC Hürth20.09.26 SpVg Porz 1919 - SSV Bornheim20.09.26 1. FC Düren - SV Eintracht Hohkeppel20.09.26 FC Hennef 05 - FC Wegberg-Beeck20.09.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - VfL Vichttal20.09.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SC Fortuna Köln II20.09.26 SpVg Frechen 20 - Siegburger SV 0420.09.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind5. Spieltag27.09.26 FC Wegberg-Beeck - 1. FC Düren27.09.26 FC Hürth - TuS Chlodwig Zülpich 189627.09.26 SC Fortuna Köln II - Siegburger SV 0427.09.26 SSV Bornheim - SSV Merten27.09.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SpVg Frechen 2027.09.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - FC Hennef 0527.09.26 SV Eintracht Hohkeppel - SpVg Porz 191927.09.26 VfL Vichttal - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid6. Spieltag04.10.26 SSV Merten - SV Eintracht Hohkeppel04.10.26 SpVg Porz 1919 - FC Wegberg-Beeck04.10.26 1. FC Düren - TuS Blau-Weiß Königsdorf04.10.26 FC Hennef 05 - SC Fortuna Köln II04.10.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SSV Bornheim04.10.26 Siegburger SV 04 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind04.10.26 SpVg Frechen 20 - VfL Vichttal04.10.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - FC Hürth7. Spieltag11.10.26 FC Hennef 05 - 1. FC Düren11.10.26 FC Wegberg-Beeck - SSV Merten11.10.26 FC Hürth - SpVg Frechen 2011.10.26 SC Fortuna Köln II - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind11.10.26 SSV Bornheim - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid11.10.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SpVg Porz 191911.10.26 SV Eintracht Hohkeppel - TuS Chlodwig Zülpich 189611.10.26 VfL Vichttal - Siegburger SV 048. Spieltag18.10.26 SSV Merten - TuS Blau-Weiß Königsdorf18.10.26 SpVg Porz 1919 - FC Hennef 0518.10.26 1. FC Düren - SC Fortuna Köln II18.10.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - FC Wegberg-Beeck18.10.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - VfL Vichttal18.10.26 Siegburger SV 04 - FC Hürth18.10.26 SpVg Frechen 20 - SSV Bornheim18.10.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SV Eintracht Hohkeppel9. Spieltag25.10.26 1. FC Düren - SpVg Porz 191925.10.26 FC Hennef 05 - SSV Merten25.10.26 FC Wegberg-Beeck - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid25.10.26 FC Hürth - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind25.10.26 SC Fortuna Köln II - VfL Vichttal25.10.26 SSV Bornheim - Siegburger SV 0425.10.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - TuS Chlodwig Zülpich 189625.10.26 SV Eintracht Hohkeppel - SpVg Frechen 2010. Spieltag08.11.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - FC Hennef 0508.11.26 SSV Merten - 1. FC Düren08.11.26 SpVg Porz 1919 - SC Fortuna Köln II08.11.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SSV Bornheim08.11.26 Siegburger SV 04 - SV Eintracht Hohkeppel08.11.26 SpVg Frechen 20 - FC Wegberg-Beeck08.11.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - TuS Blau-Weiß Königsdorf08.11.26 VfL Vichttal - FC Hürth11. Spieltag15.11.26 1. FC Düren - TuS Chlodwig Zülpich 189615.11.26 FC Hennef 05 - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid15.11.26 FC Wegberg-Beeck - Siegburger SV 0415.11.26 SpVg Porz 1919 - SSV Merten15.11.26 SC Fortuna Köln II - FC Hürth15.11.26 SSV Bornheim - VfL Vichttal15.11.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SpVg Frechen 2015.11.26 SV Eintracht Hohkeppel - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind12. Spieltag29.11.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SpVg Porz 191929.11.26 SSV Merten - SC Fortuna Köln II29.11.26 FC Hürth - SSV Bornheim29.11.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - FC Wegberg-Beeck29.11.26 Siegburger SV 04 - TuS Blau-Weiß Königsdorf29.11.26 SpVg Frechen 20 - FC Hennef 0529.11.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - 1. FC Düren29.11.26 VfL Vichttal - SV Eintracht Hohkeppel13. Spieltag06.12.26 1. FC Düren - SpVg Frechen 2006.12.26 FC Hennef 05 - Siegburger SV 0406.12.26 FC Wegberg-Beeck - VfL Vichttal06.12.26 SSV Merten - TuS Chlodwig Zülpich 189606.12.26 SpVg Porz 1919 - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid06.12.26 SC Fortuna Köln II - SSV Bornheim06.12.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind06.12.26 SV Eintracht Hohkeppel - FC Hürth14. Spieltag13.12.26 FC Hürth - FC Wegberg-Beeck13.12.26 SC Fortuna Köln II - TuS Chlodwig Zülpich 189613.12.26 SSV Bornheim - SV Eintracht Hohkeppel13.12.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - FC Hennef 0513.12.26 Siegburger SV 04 - 1. FC Düren13.12.26 SpVg Frechen 20 - SpVg Porz 191913.12.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SSV Merten13.12.26 VfL Vichttal - TuS Blau-Weiß Königsdorf15. Spieltag14.02.27 SSV Merten - SpVg Frechen 2014.02.27 SpVg Porz 1919 - Siegburger SV 0414.02.27 1. FC Düren - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind14.02.27 FC Hennef 05 - VfL Vichttal14.02.27 FC Wegberg-Beeck - SSV Bornheim14.02.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid14.02.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - FC Hürth14.02.27 SV Eintracht Hohkeppel - SC Fortuna Köln II16. Spieltag21.02.27 FC Hennef 05 - FC Hürth21.02.27 1. FC Düren - VfL Vichttal21.02.27 SpVg Porz 1919 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind21.02.27 SSV Merten - Siegburger SV 0421.02.27 FC Wegberg-Beeck - SV Eintracht Hohkeppel21.02.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SSV Bornheim21.02.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SpVg Frechen 2021.02.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SC Fortuna Köln II17. Spieltag28.02.27 FC Hürth - 1. FC Düren28.02.27 Siegburger SV 04 - TuS Chlodwig Zülpich 189628.02.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SSV Merten28.02.27 SSV Bornheim - FC Hennef 0528.02.27 SV Eintracht Hohkeppel - TuS Blau-Weiß Königsdorf28.02.27 SC Fortuna Köln II - FC Wegberg-Beeck28.02.27 SpVg Frechen 20 - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid28.02.27 VfL Vichttal - SpVg Porz 191918. Spieltag07.03.27 1. FC Düren - SSV Bornheim07.03.27 SpVg Porz 1919 - FC Hürth07.03.27 SSV Merten - VfL Vichttal07.03.27 FC Hennef 05 - SV Eintracht Hohkeppel07.03.27 SpVg Frechen 20 - SC Fortuna Köln II07.03.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind07.03.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - FC Wegberg-Beeck07.03.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - Siegburger SV 0419. Spieltag14.03.27 FC Wegberg-Beeck - FC Hennef 0514.03.27 FC Hürth - SSV Merten14.03.27 SSV Bornheim - SpVg Porz 191914.03.27 SV Eintracht Hohkeppel - 1. FC Düren14.03.27 SC Fortuna Köln II - TuS Blau-Weiß Königsdorf14.03.27 Siegburger SV 04 - SpVg Frechen 2014.03.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid14.03.27 VfL Vichttal - TuS Chlodwig Zülpich 189620. Spieltag21.03.27 SSV Merten - SSV Bornheim21.03.27 FC Hennef 05 - TuS Blau-Weiß Königsdorf21.03.27 1. FC Düren - FC Wegberg-Beeck21.03.27 SpVg Porz 1919 - SV Eintracht Hohkeppel21.03.27 Siegburger SV 04 - SC Fortuna Köln II21.03.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - FC Hürth21.03.27 SpVg Frechen 20 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind21.03.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - VfL Vichttal21. Spieltag04.04.27 FC Wegberg-Beeck - SpVg Porz 191904.04.27 FC Hürth - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid04.04.27 SSV Bornheim - TuS Chlodwig Zülpich 189604.04.27 SV Eintracht Hohkeppel - SSV Merten04.04.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - 1. FC Düren04.04.27 SC Fortuna Köln II - FC Hennef 0504.04.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - Siegburger SV 0404.04.27 VfL Vichttal - SpVg Frechen 2022. Spieltag11.04.27 1. FC Düren - FC Hennef 0511.04.27 SpVg Porz 1919 - TuS Blau-Weiß Königsdorf11.04.27 SSV Merten - FC Wegberg-Beeck11.04.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SC Fortuna Köln II11.04.27 SpVg Frechen 20 - FC Hürth11.04.27 Siegburger SV 04 - VfL Vichttal11.04.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SV Eintracht Hohkeppel11.04.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SSV Bornheim23. Spieltag18.04.27 FC Wegberg-Beeck - TuS Chlodwig Zülpich 189618.04.27 FC Hennef 05 - SpVg Porz 191918.04.27 FC Hürth - Siegburger SV 0418.04.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SSV Merten18.04.27 SC Fortuna Köln II - 1. FC Düren18.04.27 SSV Bornheim - SpVg Frechen 2018.04.27 SV Eintracht Hohkeppel - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid18.04.27 VfL Vichttal - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind24. Spieltag25.04.27 SpVg Porz 1919 - 1. FC Düren25.04.27 SSV Merten - FC Hennef 0525.04.27 Siegburger SV 04 - SSV Bornheim25.04.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - FC Hürth25.04.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - TuS Blau-Weiß Königsdorf25.04.27 SpVg Frechen 20 - SV Eintracht Hohkeppel25.04.27 VfL Vichttal - SC Fortuna Köln II25.04.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - FC Wegberg-Beeck25. Spieltag02.05.27 FC Hennef 05 - TuS Chlodwig Zülpich 189602.05.27 1. FC Düren - SSV Merten02.05.27 FC Wegberg-Beeck - SpVg Frechen 2002.05.27 FC Hürth - VfL Vichttal02.05.27 SC Fortuna Köln II - SpVg Porz 191902.05.27 SSV Bornheim - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind02.05.27 SV Eintracht Hohkeppel - Siegburger SV 0402.05.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid26. Spieltag09.05.27 SSV Merten - SpVg Porz 191909.05.27 FC Hürth - SC Fortuna Köln II09.05.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - 1. FC Düren09.05.27 SpVg Frechen 20 - TuS Blau-Weiß Königsdorf09.05.27 Siegburger SV 04 - FC Wegberg-Beeck09.05.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SV Eintracht Hohkeppel09.05.27 VfL Vichttal - SSV Bornheim09.05.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - FC Hennef 0527. Spieltag23.05.27 SpVg Porz 1919 - TuS Chlodwig Zülpich 189623.05.27 FC Wegberg-Beeck - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind23.05.27 FC Hennef 05 - SpVg Frechen 2023.05.27 1. FC Düren - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid23.05.27 SC Fortuna Köln II - SSV Merten23.05.27 SSV Bornheim - FC Hürth23.05.27 SV Eintracht Hohkeppel - VfL Vichttal23.05.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - Siegburger SV 0428. Spieltag30.05.27 FC Hürth - SV Eintracht Hohkeppel30.05.27 SSV Bornheim - SC Fortuna Köln II30.05.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SSV Merten30.05.27 SpVg Frechen 20 - 1. FC Düren30.05.27 Siegburger SV 04 - FC Hennef 0530.05.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - TuS Blau-Weiß Königsdorf30.05.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SpVg Porz 191930.05.27 VfL Vichttal - FC Wegberg-Beeck29. Spieltag06.06.27 FC Wegberg-Beeck - FC Hürth06.06.27 FC Hennef 05 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind06.06.27 1. FC Düren - Siegburger SV 0406.06.27 SpVg Porz 1919 - SpVg Frechen 2006.06.27 SSV Merten - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid06.06.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SC Fortuna Köln II06.06.27 SV Eintracht Hohkeppel - SSV Bornheim06.06.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - VfL Vichttal30. Spieltag13.06.27 FC Hürth - TuS Blau-Weiß Königsdorf13.06.27 SpVg Frechen 20 - SSV Merten13.06.27 Siegburger SV 04 - SpVg Porz 191913.06.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - 1. FC Düren13.06.27 SSV Bornheim - FC Wegberg-Beeck13.06.27 SC Fortuna Köln II - SV Eintracht Hohkeppel13.06.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - TuS Chlodwig Zülpich 189613.06.27 VfL Vichttal - FC Hennef 05