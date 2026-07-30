Spielplan online: So startet die Mittelrheinliga in die Saison 26/27

4. Spieltag
20.09.26 SSV Merten - FC Hürth
20.09.26 SpVg Porz 1919 - SSV Bornheim
20.09.26 1. FC Düren - SV Eintracht Hohkeppel
20.09.26 FC Hennef 05 - FC Wegberg-Beeck
20.09.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - VfL Vichttal
20.09.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SC Fortuna Köln II
20.09.26 SpVg Frechen 20 - Siegburger SV 04
20.09.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind5. Spieltag
27.09.26 FC Wegberg-Beeck - 1. FC Düren
27.09.26 FC Hürth - TuS Chlodwig Zülpich 1896
27.09.26 SC Fortuna Köln II - Siegburger SV 04
27.09.26 SSV Bornheim - SSV Merten
27.09.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SpVg Frechen 20
27.09.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - FC Hennef 05
27.09.26 SV Eintracht Hohkeppel - SpVg Porz 1919
27.09.26 VfL Vichttal - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid6. Spieltag
04.10.26 SSV Merten - SV Eintracht Hohkeppel
04.10.26 SpVg Porz 1919 - FC Wegberg-Beeck
04.10.26 1. FC Düren - TuS Blau-Weiß Königsdorf
04.10.26 FC Hennef 05 - SC Fortuna Köln II
04.10.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SSV Bornheim
04.10.26 Siegburger SV 04 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
04.10.26 SpVg Frechen 20 - VfL Vichttal
04.10.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - FC Hürth7. Spieltag
11.10.26 FC Hennef 05 - 1. FC Düren
11.10.26 FC Wegberg-Beeck - SSV Merten
11.10.26 FC Hürth - SpVg Frechen 20
11.10.26 SC Fortuna Köln II - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
11.10.26 SSV Bornheim - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
11.10.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SpVg Porz 1919
11.10.26 SV Eintracht Hohkeppel - TuS Chlodwig Zülpich 1896
11.10.26 VfL Vichttal - Siegburger SV 048. Spieltag
18.10.26 SSV Merten - TuS Blau-Weiß Königsdorf
18.10.26 SpVg Porz 1919 - FC Hennef 05
18.10.26 1. FC Düren - SC Fortuna Köln II
18.10.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - FC Wegberg-Beeck
18.10.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - VfL Vichttal
18.10.26 Siegburger SV 04 - FC Hürth
18.10.26 SpVg Frechen 20 - SSV Bornheim
18.10.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SV Eintracht Hohkeppel9. Spieltag
25.10.26 1. FC Düren - SpVg Porz 1919
25.10.26 FC Hennef 05 - SSV Merten
25.10.26 FC Wegberg-Beeck - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
25.10.26 FC Hürth - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
25.10.26 SC Fortuna Köln II - VfL Vichttal
25.10.26 SSV Bornheim - Siegburger SV 04
25.10.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - TuS Chlodwig Zülpich 1896
25.10.26 SV Eintracht Hohkeppel - SpVg Frechen 2010. Spieltag
08.11.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - FC Hennef 05
08.11.26 SSV Merten - 1. FC Düren
08.11.26 SpVg Porz 1919 - SC Fortuna Köln II
08.11.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SSV Bornheim
08.11.26 Siegburger SV 04 - SV Eintracht Hohkeppel
08.11.26 SpVg Frechen 20 - FC Wegberg-Beeck
08.11.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - TuS Blau-Weiß Königsdorf
08.11.26 VfL Vichttal - FC Hürth11. Spieltag
15.11.26 1. FC Düren - TuS Chlodwig Zülpich 1896
15.11.26 FC Hennef 05 - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
15.11.26 FC Wegberg-Beeck - Siegburger SV 04
15.11.26 SpVg Porz 1919 - SSV Merten
15.11.26 SC Fortuna Köln II - FC Hürth
15.11.26 SSV Bornheim - VfL Vichttal
15.11.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SpVg Frechen 20
15.11.26 SV Eintracht Hohkeppel - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind12. Spieltag
29.11.26 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SpVg Porz 1919
29.11.26 SSV Merten - SC Fortuna Köln II
29.11.26 FC Hürth - SSV Bornheim
29.11.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - FC Wegberg-Beeck
29.11.26 Siegburger SV 04 - TuS Blau-Weiß Königsdorf
29.11.26 SpVg Frechen 20 - FC Hennef 05
29.11.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - 1. FC Düren
29.11.26 VfL Vichttal - SV Eintracht Hohkeppel13. Spieltag
06.12.26 1. FC Düren - SpVg Frechen 20
06.12.26 FC Hennef 05 - Siegburger SV 04
06.12.26 FC Wegberg-Beeck - VfL Vichttal
06.12.26 SSV Merten - TuS Chlodwig Zülpich 1896
06.12.26 SpVg Porz 1919 - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
06.12.26 SC Fortuna Köln II - SSV Bornheim
06.12.26 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
06.12.26 SV Eintracht Hohkeppel - FC Hürth14. Spieltag
13.12.26 FC Hürth - FC Wegberg-Beeck
13.12.26 SC Fortuna Köln II - TuS Chlodwig Zülpich 1896
13.12.26 SSV Bornheim - SV Eintracht Hohkeppel
13.12.26 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - FC Hennef 05
13.12.26 Siegburger SV 04 - 1. FC Düren
13.12.26 SpVg Frechen 20 - SpVg Porz 1919
13.12.26 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SSV Merten
13.12.26 VfL Vichttal - TuS Blau-Weiß Königsdorf15. Spieltag
14.02.27 SSV Merten - SpVg Frechen 20
14.02.27 SpVg Porz 1919 - Siegburger SV 04
14.02.27 1. FC Düren - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
14.02.27 FC Hennef 05 - VfL Vichttal
14.02.27 FC Wegberg-Beeck - SSV Bornheim
14.02.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
14.02.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - FC Hürth
14.02.27 SV Eintracht Hohkeppel - SC Fortuna Köln II16. Spieltag
21.02.27 FC Hennef 05 - FC Hürth
21.02.27 1. FC Düren - VfL Vichttal
21.02.27 SpVg Porz 1919 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
21.02.27 SSV Merten - Siegburger SV 04
21.02.27 FC Wegberg-Beeck - SV Eintracht Hohkeppel
21.02.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SSV Bornheim
21.02.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SpVg Frechen 20
21.02.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SC Fortuna Köln II17. Spieltag
28.02.27 FC Hürth - 1. FC Düren
28.02.27 Siegburger SV 04 - TuS Chlodwig Zülpich 1896
28.02.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SSV Merten
28.02.27 SSV Bornheim - FC Hennef 05
28.02.27 SV Eintracht Hohkeppel - TuS Blau-Weiß Königsdorf
28.02.27 SC Fortuna Köln II - FC Wegberg-Beeck
28.02.27 SpVg Frechen 20 - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
28.02.27 VfL Vichttal - SpVg Porz 191918. Spieltag
07.03.27 1. FC Düren - SSV Bornheim
07.03.27 SpVg Porz 1919 - FC Hürth
07.03.27 SSV Merten - VfL Vichttal
07.03.27 FC Hennef 05 - SV Eintracht Hohkeppel
07.03.27 SpVg Frechen 20 - SC Fortuna Köln II
07.03.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
07.03.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - FC Wegberg-Beeck
07.03.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - Siegburger SV 0419. Spieltag
14.03.27 FC Wegberg-Beeck - FC Hennef 05
14.03.27 FC Hürth - SSV Merten
14.03.27 SSV Bornheim - SpVg Porz 1919
14.03.27 SV Eintracht Hohkeppel - 1. FC Düren
14.03.27 SC Fortuna Köln II - TuS Blau-Weiß Königsdorf
14.03.27 Siegburger SV 04 - SpVg Frechen 20
14.03.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
14.03.27 VfL Vichttal - TuS Chlodwig Zülpich 189620. Spieltag
21.03.27 SSV Merten - SSV Bornheim
21.03.27 FC Hennef 05 - TuS Blau-Weiß Königsdorf
21.03.27 1. FC Düren - FC Wegberg-Beeck
21.03.27 SpVg Porz 1919 - SV Eintracht Hohkeppel
21.03.27 Siegburger SV 04 - SC Fortuna Köln II
21.03.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - FC Hürth
21.03.27 SpVg Frechen 20 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
21.03.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - VfL Vichttal21. Spieltag
04.04.27 FC Wegberg-Beeck - SpVg Porz 1919
04.04.27 FC Hürth - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
04.04.27 SSV Bornheim - TuS Chlodwig Zülpich 1896
04.04.27 SV Eintracht Hohkeppel - SSV Merten
04.04.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - 1. FC Düren
04.04.27 SC Fortuna Köln II - FC Hennef 05
04.04.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - Siegburger SV 04
04.04.27 VfL Vichttal - SpVg Frechen 2022. Spieltag
11.04.27 1. FC Düren - FC Hennef 05
11.04.27 SpVg Porz 1919 - TuS Blau-Weiß Königsdorf
11.04.27 SSV Merten - FC Wegberg-Beeck
11.04.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SC Fortuna Köln II
11.04.27 SpVg Frechen 20 - FC Hürth
11.04.27 Siegburger SV 04 - VfL Vichttal
11.04.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SV Eintracht Hohkeppel
11.04.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SSV Bornheim23. Spieltag
18.04.27 FC Wegberg-Beeck - TuS Chlodwig Zülpich 1896
18.04.27 FC Hennef 05 - SpVg Porz 1919
18.04.27 FC Hürth - Siegburger SV 04
18.04.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - SSV Merten
18.04.27 SC Fortuna Köln II - 1. FC Düren
18.04.27 SSV Bornheim - SpVg Frechen 20
18.04.27 SV Eintracht Hohkeppel - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
18.04.27 VfL Vichttal - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind24. Spieltag
25.04.27 SpVg Porz 1919 - 1. FC Düren
25.04.27 SSV Merten - FC Hennef 05
25.04.27 Siegburger SV 04 - SSV Bornheim
25.04.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - FC Hürth
25.04.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - TuS Blau-Weiß Königsdorf
25.04.27 SpVg Frechen 20 - SV Eintracht Hohkeppel
25.04.27 VfL Vichttal - SC Fortuna Köln II
25.04.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - FC Wegberg-Beeck25. Spieltag
02.05.27 FC Hennef 05 - TuS Chlodwig Zülpich 1896
02.05.27 1. FC Düren - SSV Merten
02.05.27 FC Wegberg-Beeck - SpVg Frechen 20
02.05.27 FC Hürth - VfL Vichttal
02.05.27 SC Fortuna Köln II - SpVg Porz 1919
02.05.27 SSV Bornheim - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
02.05.27 SV Eintracht Hohkeppel - Siegburger SV 04
02.05.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid26. Spieltag
09.05.27 SSV Merten - SpVg Porz 1919
09.05.27 FC Hürth - SC Fortuna Köln II
09.05.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - 1. FC Düren
09.05.27 SpVg Frechen 20 - TuS Blau-Weiß Königsdorf
09.05.27 Siegburger SV 04 - FC Wegberg-Beeck
09.05.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - SV Eintracht Hohkeppel
09.05.27 VfL Vichttal - SSV Bornheim
09.05.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - FC Hennef 0527. Spieltag
23.05.27 SpVg Porz 1919 - TuS Chlodwig Zülpich 1896
23.05.27 FC Wegberg-Beeck - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
23.05.27 FC Hennef 05 - SpVg Frechen 20
23.05.27 1. FC Düren - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
23.05.27 SC Fortuna Köln II - SSV Merten
23.05.27 SSV Bornheim - FC Hürth
23.05.27 SV Eintracht Hohkeppel - VfL Vichttal
23.05.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - Siegburger SV 0428. Spieltag
30.05.27 FC Hürth - SV Eintracht Hohkeppel
30.05.27 SSV Bornheim - SC Fortuna Köln II
30.05.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SSV Merten
30.05.27 SpVg Frechen 20 - 1. FC Düren
30.05.27 Siegburger SV 04 - FC Hennef 05
30.05.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - TuS Blau-Weiß Königsdorf
30.05.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - SpVg Porz 1919
30.05.27 VfL Vichttal - FC Wegberg-Beeck29. Spieltag
06.06.27 FC Wegberg-Beeck - FC Hürth
06.06.27 FC Hennef 05 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
06.06.27 1. FC Düren - Siegburger SV 04
06.06.27 SpVg Porz 1919 - SpVg Frechen 20
06.06.27 SSV Merten - FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
06.06.27 TuS Chlodwig Zülpich 1896 - SC Fortuna Köln II
06.06.27 SV Eintracht Hohkeppel - SSV Bornheim
06.06.27 TuS Blau-Weiß Königsdorf - VfL Vichttal30. Spieltag
13.06.27 FC Hürth - TuS Blau-Weiß Königsdorf
13.06.27 SpVg Frechen 20 - SSV Merten
13.06.27 Siegburger SV 04 - SpVg Porz 1919
13.06.27 SC Borussia Lindenthal-Hohenlind - 1. FC Düren
13.06.27 SSV Bornheim - FC Wegberg-Beeck
13.06.27 SC Fortuna Köln II - SV Eintracht Hohkeppel
13.06.27 FSV SW Neunkirchen-Seelscheid - TuS Chlodwig Zülpich 1896
13.06.27 VfL Vichttal - FC Hennef 05