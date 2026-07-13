– Foto: Horst Vogler
Spielplan! Oberliga Niedersachsen startet mit Traditionsduell beim TuS
Frühe Standortbestimmungen für viele Favoriten
von red · Heute, 13:52 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Oberliga Niedersachsen ist veröffentlicht – und hält bereits zum Auftakt mehrere reizvolle Begegnungen bereit. Eröffnet wird die Saison am Freitag, 7. August, mit dem Traditionsduell zwischen TuS Bersenbrück und BSV Rehden. Einen Tag später greift Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld gegen den Heeslinger SC ins Geschehen ein. Am Sonntag folgen unter anderem das Derby zwischen SV Meppen II und SV Wilhelmshaven, das Duell des Regionalliga-Absteigers TuS Blau-Weiß Lohne beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder sowie das Heimspiel von Eintracht Braunschweig II gegen den Lüneburger Sport-Klub Hansa.
Auch der weitere Saisonverlauf verspricht zahlreiche Höhepunkte. Bereits am vierten Spieltag treffen Eintracht Braunschweig II und SV Meppen II aufeinander, während der Regionalliga-Absteiger TuS Blau-Weiß Lohne in den ersten Wochen mit Partien gegen SC Spelle-Venhaus, SV Vorwärts Nordhorn, SSV Vorsfelde und SV Wilhelmshaven sofort gefordert ist. Die vier Aufsteiger – SV Vorwärts Nordhorn, SC Hemmingen-Westerfeld, SSV Vorsfelde und SV Drochtersen/Assel II – bekommen damit früh die Gelegenheit, ihre Konkurrenzfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Der letzte Spieltag am 23. Mai 2027 hält ebenfalls einige attraktive Begegnungen bereit. Dann empfängt TuS Bersenbrück den TuS Blau-Weiß Lohne, SV Meppen II trifft auf den BSV Rehden, Eintracht Braunschweig II spielt gegen den SV Wilhelmshaven, und 1. FC Germania Egestorf-Langreder bekommt es mit VfV Borussia 06 Hildesheim zu tun. Da bislang der vorläufige Spielplan veröffentlicht wurde, sind Änderungen bei Terminen und Anstoßzeiten bis zum Saisonbeginn weiterhin möglich.
Oberliga Niedersachsen
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr TuS Bersenbrück - BSV Rehden
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - Heeslinger SC
So., 09.08.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - SV Drochtersen/Assel II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Meppen II - SV Wilhelmshaven
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Vorsfelde - FC Verden 04
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SC Spelle-Venhaus
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr BSV Rehden - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - SV Vorwärts Nordhorn
So., 16.08.26 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SV Meppen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - TuS Bersenbrück
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - SSV Vorsfelde
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Verden 04 - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 16.08.26 15:00 Uhr Heeslinger SC - Eintracht Braunschweig II
3. Spieltag
Sa., 22.08.26 16:30 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - Eintracht Braunschweig II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - BSV Rehden
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Wilhelmshaven
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Meppen II - Heeslinger SC
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Verden 04 - SV Drochtersen/Assel II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Vorsfelde - VfV Borussia 06 Hildesheim
Mi., 16.09.26 20:00 Uhr TuS Bersenbrück - Lüneburger Sport-Klub Hansa
4. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - FC Verden 04
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SV Wilhelmshaven - SC Spelle-Venhaus
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr BSV Rehden - SV Vorwärts Nordhorn
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - SC Hemmingen-Westerfeld
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SSV Vorsfelde
So., 30.08.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - SV Meppen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 30.08.26 15:00 Uhr Heeslinger SC - TuS Bersenbrück
5. Spieltag
Sa., 05.09.26 16:30 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - SV Wilhelmshaven
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - SV Meppen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - Heeslinger SC
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Bersenbrück - Eintracht Braunschweig II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Verden 04 - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 06.09.26 15:00 Uhr SSV Vorsfelde - BSV Rehden
6. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - SC Hemmingen-Westerfeld
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr BSV Rehden - FC Verden 04
Sa., 12.09.26 16:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SV Vorwärts Nordhorn
Sa., 12.09.26 18:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SV Drochtersen/Assel II
So., 13.09.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - SSV Vorsfelde
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Meppen II - TuS Bersenbrück
So., 13.09.26 15:00 Uhr Heeslinger SC - SC Spelle-Venhaus
7. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - TuS Bersenbrück
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - Heeslinger SC
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - Eintracht Braunschweig II
So., 20.09.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Meppen II
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - BSV Rehden
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Verden 04 - SV Wilhelmshaven
So., 20.09.26 15:00 Uhr SSV Vorsfelde - Lüneburger Sport-Klub Hansa
8. Spieltag
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr BSV Rehden - VfV Borussia 06 Hildesheim
Sa., 26.09.26 18:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 27.09.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - SV Vorwärts Nordhorn
So., 27.09.26 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - FC Verden 04
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - SV Drochtersen/Assel II
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Bersenbrück - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Meppen II - SC Spelle-Venhaus
So., 27.09.26 15:00 Uhr Heeslinger SC - SSV Vorsfelde
9. Spieltag
Fr., 02.10.26 19:30 Uhr SC Spelle-Venhaus - TuS Bersenbrück
Fr., 02.10.26 19:30 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - BSV Rehden
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - SV Meppen II
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - SV Wilhelmshaven
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Verden 04 - Heeslinger SC
So., 04.10.26 15:00 Uhr SSV Vorsfelde - Eintracht Braunschweig II
10. Spieltag
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr Heeslinger SC - SV Drochtersen/Assel II
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr SV Wilhelmshaven - TuS Blau-Weiß Lohne
Fr., 09.10.26 20:00 Uhr TuS Bersenbrück - SV Vorwärts Nordhorn
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr BSV Rehden - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 11.10.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - FC Verden 04
So., 11.10.26 14:30 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 11.10.26 14:30 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SC Spelle-Venhaus
So., 11.10.26 14:30 Uhr SV Meppen II - SSV Vorsfelde
11. Spieltag
Fr., 16.10.26 19:30 Uhr BSV Rehden - SV Wilhelmshaven
Sa., 17.10.26 18:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 18.10.26 14:30 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 18.10.26 14:30 Uhr FC Verden 04 - SV Meppen II
So., 18.10.26 14:30 Uhr SSV Vorsfelde - TuS Bersenbrück
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - SC Spelle-Venhaus
So., 18.10.26 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - Heeslinger SC
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - Eintracht Braunschweig II
12. Spieltag
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr SC Spelle-Venhaus - SV Vorwärts Nordhorn
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr TuS Bersenbrück - FC Verden 04
Sa., 24.10.26 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - BSV Rehden
So., 25.10.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 25.10.26 14:30 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SSV Vorsfelde
So., 25.10.26 14:30 Uhr SV Meppen II - SV Drochtersen/Assel II
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 25.10.26 15:00 Uhr Heeslinger SC - TuS Blau-Weiß Lohne
13. Spieltag
Fr., 30.10.26 19:30 Uhr BSV Rehden - Heeslinger SC
Fr., 30.10.26 20:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - Eintracht Braunschweig II
So., 01.11.26 14:30 Uhr FC Verden 04 - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 01.11.26 14:30 Uhr SSV Vorsfelde - SC Spelle-Venhaus
So., 01.11.26 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - SV Vorwärts Nordhorn
So., 01.11.26 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 01.11.26 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - SV Meppen II
So., 01.11.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - TuS Bersenbrück
14. Spieltag
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - SSV Vorsfelde
So., 08.11.26 14:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - FC Verden 04
So., 08.11.26 14:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Drochtersen/Assel II
So., 08.11.26 14:00 Uhr TuS Bersenbrück - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Meppen II - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 08.11.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - BSV Rehden
So., 08.11.26 14:00 Uhr Heeslinger SC - SV Wilhelmshaven
So., 08.11.26 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - Lüneburger Sport-Klub Hansa
15. Spieltag
Fr., 13.11.26 18:30 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - TuS Bersenbrück
Fr., 13.11.26 19:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr BSV Rehden - SV Meppen II
Sa., 14.11.26 14:15 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - Heeslinger SC
So., 15.11.26 14:00 Uhr SSV Vorsfelde - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - Eintracht Braunschweig II
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - SC Spelle-Venhaus
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Verden 04 - SV Vorwärts Nordhorn
16. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr BSV Rehden - TuS Bersenbrück
Sa., 21.11.26 18:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 22.11.26 14:00 Uhr Heeslinger SC - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 22.11.26 14:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - Eintracht Braunschweig II
So., 22.11.26 14:00 Uhr FC Verden 04 - SSV Vorsfelde
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - SV Vorwärts Nordhorn
So., 22.11.26 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - SC Spelle-Venhaus
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - SV Meppen II
17. Spieltag
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr TuS Bersenbrück - SV Wilhelmshaven
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr SC Spelle-Venhaus - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Meppen II - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 29.11.26 14:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - BSV Rehden
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 29.11.26 14:00 Uhr SSV Vorsfelde - SV Drochtersen/Assel II
So., 29.11.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - Heeslinger SC
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - FC Verden 04
18. Spieltag
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr BSV Rehden - SC Spelle-Venhaus
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - TuS Bersenbrück
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr Heeslinger SC - SV Meppen II
Sa., 05.12.26 16:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SV Vorwärts Nordhorn
So., 06.12.26 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - FC Verden 04
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 06.12.26 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - SSV Vorsfelde
19. Spieltag
So., 21.02.27 14:30 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 21.02.27 14:30 Uhr SC Spelle-Venhaus - SV Wilhelmshaven
So., 21.02.27 14:30 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - BSV Rehden
So., 21.02.27 14:30 Uhr SSV Vorsfelde - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 21.02.27 14:30 Uhr FC Verden 04 - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 21.02.27 14:30 Uhr SV Meppen II - Eintracht Braunschweig II
So., 21.02.27 14:30 Uhr TuS Bersenbrück - Heeslinger SC
So., 21.02.27 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - SV Drochtersen/Assel II
20. Spieltag
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr BSV Rehden - SSV Vorsfelde
Sa., 27.02.27 16:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - FC Verden 04
So., 28.02.27 14:30 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SC Spelle-Venhaus
So., 28.02.27 14:30 Uhr Heeslinger SC - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 28.02.27 14:30 Uhr Eintracht Braunschweig II - TuS Bersenbrück
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Meppen II - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - SV Vorwärts Nordhorn
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - SV Drochtersen/Assel II
21. Spieltag
So., 07.03.27 14:30 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 07.03.27 14:30 Uhr SSV Vorsfelde - SV Wilhelmshaven
So., 07.03.27 14:30 Uhr FC Verden 04 - BSV Rehden
So., 07.03.27 14:30 Uhr SV Drochtersen/Assel II - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 07.03.27 14:30 Uhr TuS Bersenbrück - SV Meppen II
So., 07.03.27 14:30 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eintracht Braunschweig II
So., 07.03.27 14:30 Uhr SC Spelle-Venhaus - Heeslinger SC
So., 07.03.27 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - VfV Borussia 06 Hildesheim
22. Spieltag
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr BSV Rehden - SV Drochtersen/Assel II
Sa., 13.03.27 16:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr TuS Bersenbrück - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 14.03.27 15:00 Uhr Heeslinger SC - SV Vorwärts Nordhorn
So., 14.03.27 15:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - SC Spelle-Venhaus
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Meppen II - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - FC Verden 04
So., 14.03.27 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SSV Vorsfelde
23. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Verden 04 - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - SV Wilhelmshaven
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - BSV Rehden
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 21.03.27 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - TuS Bersenbrück
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - SV Meppen II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - Eintracht Braunschweig II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SSV Vorsfelde - Heeslinger SC
24. Spieltag
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr BSV Rehden - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 04.04.27 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Meppen II - SV Vorwärts Nordhorn
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Bersenbrück - SC Spelle-Venhaus
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SV Drochtersen/Assel II
So., 04.04.27 15:00 Uhr Heeslinger SC - FC Verden 04
So., 04.04.27 15:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - SSV Vorsfelde
25. Spieltag
Sa., 10.04.27 16:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SV Wilhelmshaven
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - BSV Rehden
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - TuS Bersenbrück
So., 11.04.27 15:00 Uhr SSV Vorsfelde - SV Meppen II
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Verden 04 - Eintracht Braunschweig II
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - Heeslinger SC
26. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 18.04.27 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Vorwärts Nordhorn
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - BSV Rehden
So., 18.04.27 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 18.04.27 15:00 Uhr Heeslinger SC - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - SV Drochtersen/Assel II
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Meppen II - FC Verden 04
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Bersenbrück - SSV Vorsfelde
27. Spieltag
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr BSV Rehden - Lüneburger Sport-Klub Hansa
Sa., 24.04.27 16:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - Heeslinger SC
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - SV Wilhelmshaven
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - SC Spelle-Venhaus
So., 25.04.27 15:00 Uhr SSV Vorsfelde - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Verden 04 - TuS Bersenbrück
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - SV Meppen II
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - Eintracht Braunschweig II
28. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 02.05.27 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SV Wilhelmshaven
So., 02.05.27 15:00 Uhr Heeslinger SC - BSV Rehden
So., 02.05.27 15:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Meppen II - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Bersenbrück - SV Drochtersen/Assel II
So., 02.05.27 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - FC Verden 04
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - SSV Vorsfelde
29. Spieltag
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr BSV Rehden - Eintracht Braunschweig II
Sa., 08.05.27 16:00 Uhr TuS Blau-Weiß Lohne - SV Meppen II
So., 09.05.27 15:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - SC Hemmingen-Westerfeld
So., 09.05.27 15:00 Uhr SSV Vorsfelde - SV Vorwärts Nordhorn
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Verden 04 - SC Spelle-Venhaus
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Drochtersen/Assel II - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - TuS Bersenbrück
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - Heeslinger SC
30. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr Heeslinger SC - Lüneburger Sport-Klub Hansa
So., 23.05.27 15:00 Uhr Eintracht Braunschweig II - SV Wilhelmshaven
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Meppen II - BSV Rehden
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Bersenbrück - TuS Blau-Weiß Lohne
So., 23.05.27 15:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - VfV Borussia 06 Hildesheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Spelle-Venhaus - SV Drochtersen/Assel II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - FC Verden 04
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Hemmingen-Westerfeld - SSV Vorsfelde