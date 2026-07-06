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Spielplan ist da: Oberliga Schleswig-Holstein startet mit Stadtduell
Aufsteiger treffen früh auf harte Prüfungen – Lübecker Spitzenspiel bereits am vierten Spieltag
von red · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Oberliga Schleswig-Holstein ist veröffentlicht. Die neue Saison beginnt am Freitag, 31. Juli, mit dem Neumünsteraner Stadtduell zwischen dem Polizei SV Union Neumünster und dem VfR Neumünster. Tags darauf empfängt Aufsteiger Eckernförder SV die zweite Mannschaft des VfB Lübeck, während Mitaufsteiger SC Rapid Lübeck beim Heider SV gastiert. Der TSB Flensburg startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Oldenburger SV, und der SV Eichede trifft auf die U23 von Holstein Kiel.
Bereits in den ersten Wochen warten zahlreiche Höhepunkte. Schon am vierten Spieltag kommt es zum Lübecker Duell zwischen SC Rapid Lübeck und VfB Lübeck II, ehe beide Teams im weiteren Saisonverlauf erneut auf ambitionierte Konkurrenten treffen. Die ersten englischen Wochen stehen ebenfalls früh auf dem Programm: Bereits am zweiten Spieltag wird komplett unter der Woche gespielt.
Die Saison wird mit 16 Mannschaften über 30 Spieltage ausgetragen. Der letzte Spieltag findet am 22. Mai 2027 statt. Dann empfängt der SV Eichede den SC Rapid Lübeck, der 1. FC Phönix Lübeck II trifft auf den VfB Lübeck II, und der Oldenburger SV bekommt es mit dem Eckernförder SV zu tun. Da es sich um einen vorläufigen Spielplan handelt, können sich einzelne Termine und Anstoßzeiten bis zum Saisonstart noch ändern.
Oberliga Schleswig-Holstein
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - VfR Neumünster
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Heider SV - SC Rapid Lübeck
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SV Eichede - Holstein Kiel U23 II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - FC Kilia Kiel
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - MTSV Hohenwestedt
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - TSV Nordmark Satrup
Sa., 01.08.26 15:00 Uhr Eckernförder SV - VfB Lübeck II
So., 02.08.26 14:00 Uhr TSB Flensburg - Oldenburger SV 1865
2. Spieltag
Di., 04.08.26 19:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - Polizei SV Union Neumünster
Di., 04.08.26 19:00 Uhr VfR Neumünster - FC Kilia Kiel
Di., 04.08.26 19:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - SV Eichede
Di., 04.08.26 19:00 Uhr SC Rapid Lübeck - 1. FC Phönix Lübeck II
Di., 04.08.26 19:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - Eckernförder SV
Di., 04.08.26 19:00 Uhr Oldenburger SV 1865 - VfB Lübeck II
Di., 04.08.26 19:00 Uhr TSB Flensburg - TuS Rotenhof
Di., 04.08.26 19:30 Uhr Holstein Kiel U23 II - Heider SV
3. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:15 Uhr Polizei SV Union Neumünster - TSB Flensburg
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - TuS Rotenhof
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Heider SV - Kaltenkirchener Turnerschaft
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Eichede - VfR Neumünster
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - MTSV Hohenwestedt
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr Eckernförder SV - SC Rapid Lübeck
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr VfB Lübeck II - TSV Nordmark Satrup
So., 09.08.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - 1. FC Phönix Lübeck II
4. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr MTSV Hohenwestedt - SV Eichede
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - 1. FC Phönix Lübeck II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - Oldenburger SV 1865
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - Polizei SV Union Neumünster
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - VfB Lübeck II
So., 16.08.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - Heider SV
So., 16.08.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - Eckernförder SV
So., 16.08.26 14:00 Uhr TSB Flensburg - FC Kilia Kiel
5. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - Polizei SV Union Neumünster
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Heider SV - MTSV Hohenwestedt
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - TuS Rotenhof
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - SC Rapid Lübeck
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - VfR Neumünster
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr Eckernförder SV - Kaltenkirchener Turnerschaft
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr VfB Lübeck II - Holstein Kiel U23 II
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Eichede - TSB Flensburg
6. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr MTSV Hohenwestedt - 1. FC Phönix Lübeck II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - VfB Lübeck II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - FC Kilia Kiel
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - SV Eichede
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - Oldenburger SV 1865
So., 30.08.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - Eckernförder SV
So., 30.08.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - TSV Nordmark Satrup
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSB Flensburg - Heider SV
7. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - FC Kilia Kiel
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr MTSV Hohenwestedt - Eckernförder SV
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr Heider SV - TuS Rotenhof
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - Kaltenkirchener Turnerschaft
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - Holstein Kiel U23 II
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr VfB Lübeck II - VfR Neumünster
Sa., 05.09.26 16:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - TSB Flensburg
So., 06.09.26 14:00 Uhr SV Eichede - Polizei SV Union Neumünster
8. Spieltag
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - VfB Lübeck II
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - SC Rapid Lübeck
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - SV Eichede
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - Heider SV
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - 1. FC Phönix Lübeck II
So., 13.09.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - TSV Nordmark Satrup
So., 13.09.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - Oldenburger SV 1865
So., 13.09.26 14:00 Uhr TSB Flensburg - Eckernförder SV
9. Spieltag
Fr., 18.09.26 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - SV Eichede
Sa., 19.09.26 13:00 Uhr VfB Lübeck II - TSB Flensburg
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr Heider SV - FC Kilia Kiel
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - MTSV Hohenwestedt
Sa., 19.09.26 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - Polizei SV Union Neumünster
Sa., 19.09.26 15:00 Uhr Eckernförder SV - TuS Rotenhof
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - VfR Neumünster
So., 20.09.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - Kaltenkirchener Turnerschaft
10. Spieltag
Fr., 25.09.26 19:30 Uhr MTSV Hohenwestedt - SC Rapid Lübeck
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - Oldenburger SV 1865
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - 1. FC Phönix Lübeck II
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - Eckernförder SV
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - VfB Lübeck II
So., 27.09.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - Holstein Kiel U23 II
So., 27.09.26 14:00 Uhr SV Eichede - Heider SV
So., 27.09.26 14:00 Uhr TSB Flensburg - TSV Nordmark Satrup
11. Spieltag
Fr., 02.10.26 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - Heider SV
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - SV Eichede
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - VfR Neumünster
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - TuS Rotenhof
Sa., 03.10.26 15:00 Uhr Eckernförder SV - FC Kilia Kiel
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - TSB Flensburg
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr VfB Lübeck II - Polizei SV Union Neumünster
So., 04.10.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - MTSV Hohenwestedt
12. Spieltag
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - Kaltenkirchener Turnerschaft
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr Heider SV - 1. FC Phönix Lübeck II
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - VfB Lübeck II
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - TSV Nordmark Satrup
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - SC Rapid Lübeck
So., 11.10.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - Oldenburger SV 1865
So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Eichede - Eckernförder SV
So., 11.10.26 14:00 Uhr TSB Flensburg - Holstein Kiel U23 II
13. Spieltag
Fr., 16.10.26 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - 1. FC Phönix Lübeck II
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - TSB Flensburg
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - FC Kilia Kiel
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr Eckernförder SV - Heider SV
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - Polizei SV Union Neumünster
So., 18.10.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - MTSV Hohenwestedt
So., 18.10.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - TuS Rotenhof
So., 18.10.26 14:00 Uhr VfB Lübeck II - SV Eichede
14. Spieltag
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - MTSV Hohenwestedt
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - Eckernförder SV
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr Heider SV - VfB Lübeck II
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - SC Rapid Lübeck
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - Holstein Kiel U23 II
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - Kaltenkirchener Turnerschaft
So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Eichede - TSV Nordmark Satrup
So., 25.10.26 14:00 Uhr TSB Flensburg - VfR Neumünster
15. Spieltag
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - TSB Flensburg
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - Polizei SV Union Neumünster
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - Heider SV
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr Eckernförder SV - Oldenburger SV 1865
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - SV Eichede
So., 01.11.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - TuS Rotenhof
So., 01.11.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - FC Kilia Kiel
So., 01.11.26 14:00 Uhr VfB Lübeck II - 1. FC Phönix Lübeck II
16. Spieltag
Fr., 06.11.26 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - TSB Flensburg
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - 1. FC Phönix Lübeck II
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - Kaltenkirchener Turnerschaft
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - TuS Rotenhof
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - Heider SV
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr VfB Lübeck II - Eckernförder SV
So., 08.11.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - SV Eichede
So., 08.11.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - Polizei SV Union Neumünster
17. Spieltag
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - MTSV Hohenwestedt
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - VfR Neumünster
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr Heider SV - Holstein Kiel U23 II
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - SC Rapid Lübeck
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr Eckernförder SV - TSV Nordmark Satrup
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - TSB Flensburg
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr VfB Lübeck II - Oldenburger SV 1865
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Eichede - Kaltenkirchener Turnerschaft
18. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - Oldenburger SV 1865
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - Holstein Kiel U23 II
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - Heider SV
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - FC Kilia Kiel
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - VfB Lübeck II
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - Eckernförder SV
So., 22.11.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - SV Eichede
So., 22.11.26 14:00 Uhr TSB Flensburg - Polizei SV Union Neumünster
19. Spieltag
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - TSV Nordmark Satrup
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr Heider SV - VfR Neumünster
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - Kaltenkirchener Turnerschaft
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr Eckernförder SV - Holstein Kiel U23 II
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - TuS Rotenhof
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - TSB Flensburg
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr VfB Lübeck II - SC Rapid Lübeck
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Eichede - MTSV Hohenwestedt
20. Spieltag
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - Oldenburger SV 1865
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - Heider SV
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr TuS Rotenhof - FC Kilia Kiel
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - Eckernförder SV
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - TSV Nordmark Satrup
So., 06.12.26 14:00 Uhr VfR Neumünster - 1. FC Phönix Lübeck II
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSB Flensburg - SV Eichede
So., 06.12.26 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - VfB Lübeck II
21. Spieltag
Fr., 05.03.27 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - SC Rapid Lübeck
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - MTSV Hohenwestedt
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr Eckernförder SV - VfR Neumünster
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - Holstein Kiel U23 II
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - Polizei SV Union Neumünster
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr Heider SV - TSB Flensburg
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr VfB Lübeck II - Kaltenkirchener Turnerschaft
So., 07.03.27 14:00 Uhr SV Eichede - TuS Rotenhof
22. Spieltag
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - Oldenburger SV 1865
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr TuS Rotenhof - Heider SV
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - SV Eichede
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - TSV Nordmark Satrup
So., 14.03.27 14:00 Uhr TSB Flensburg - 1. FC Phönix Lübeck II
So., 14.03.27 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - SC Rapid Lübeck
So., 14.03.27 14:00 Uhr VfR Neumünster - VfB Lübeck II
So., 14.03.27 14:00 Uhr Eckernförder SV - MTSV Hohenwestedt
23. Spieltag
Fr., 19.03.27 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - Holstein Kiel U23 II
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - VfR Neumünster
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr Heider SV - Polizei SV Union Neumünster
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - TuS Rotenhof
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr Eckernförder SV - TSB Flensburg
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr VfB Lübeck II - MTSV Hohenwestedt
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - Kaltenkirchener Turnerschaft
So., 21.03.27 14:00 Uhr SV Eichede - FC Kilia Kiel
24. Spieltag
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - 1. FC Phönix Lübeck II
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - Heider SV
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - Holstein Kiel U23 II
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - TSV Nordmark Satrup
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr TuS Rotenhof - Eckernförder SV
So., 04.04.27 14:00 Uhr SV Eichede - Oldenburger SV 1865
So., 04.04.27 14:00 Uhr VfR Neumünster - SC Rapid Lübeck
So., 04.04.27 14:00 Uhr TSB Flensburg - VfB Lübeck II
25. Spieltag
Fr., 09.04.27 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - Kaltenkirchener Turnerschaft
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr Heider SV - SV Eichede
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - FC Kilia Kiel
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - TSB Flensburg
Sa., 10.04.27 15:00 Uhr Eckernförder SV - Polizei SV Union Neumünster
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - MTSV Hohenwestedt
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr VfB Lübeck II - TuS Rotenhof
So., 11.04.27 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - VfR Neumünster
26. Spieltag
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr Heider SV - Oldenburger SV 1865
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - Holstein Kiel U23 II
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr TuS Rotenhof - TSV Nordmark Satrup
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - VfB Lübeck II
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - Eckernförder SV
So., 18.04.27 14:00 Uhr SV Eichede - 1. FC Phönix Lübeck II
So., 18.04.27 14:00 Uhr VfR Neumünster - Kaltenkirchener Turnerschaft
So., 18.04.27 14:00 Uhr TSB Flensburg - SC Rapid Lübeck
27. Spieltag
Fr., 23.04.27 19:30 Uhr Oldenburger SV 1865 - VfR Neumünster
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - MTSV Hohenwestedt
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - Polizei SV Union Neumünster
Sa., 24.04.27 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - Heider SV
Sa., 24.04.27 15:00 Uhr Eckernförder SV - SV Eichede
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr VfB Lübeck II - FC Kilia Kiel
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - TuS Rotenhof
So., 25.04.27 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - TSB Flensburg
28. Spieltag
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - VfR Neumünster
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr TuS Rotenhof - Holstein Kiel U23 II
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - SC Rapid Lübeck
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - TSV Nordmark Satrup
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr Heider SV - Eckernförder SV
Sa., 01.05.27 15:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - Oldenburger SV 1865
So., 02.05.27 14:00 Uhr TSB Flensburg - Kaltenkirchener Turnerschaft
So., 02.05.27 14:00 Uhr SV Eichede - VfB Lübeck II
29. Spieltag
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr MTSV Hohenwestedt - Oldenburger SV 1865
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr TSV Nordmark Satrup - SV Eichede
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr Kaltenkirchener Turnerschaft - TuS Rotenhof
Sa., 08.05.27 15:00 Uhr Eckernförder SV - 1. FC Phönix Lübeck II
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr VfB Lübeck II - Heider SV
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SC Rapid Lübeck - FC Kilia Kiel
So., 09.05.27 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 II - Polizei SV Union Neumünster
So., 09.05.27 14:00 Uhr VfR Neumünster - TSB Flensburg
30. Spieltag
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr TSB Flensburg - MTSV Hohenwestedt
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr TuS Rotenhof - VfR Neumünster
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster - Kaltenkirchener Turnerschaft
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr FC Kilia Kiel - Holstein Kiel U23 II
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SV Eichede - SC Rapid Lübeck
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Heider SV - TSV Nordmark Satrup
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck II - VfB Lübeck II
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr Oldenburger SV 1865 - Eckernförder SV