– Foto: Holger Hartmann
Spielplan ist da! Holthausen Biene startet gegen Nordhorn
von red · Heute, 14:37 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Landesliga Weser-Ems steht fest. Bereits der erste Spieltag verspricht einige interessante Begegnungen. Absteiger SV Holthausen Biene empfängt SV Eintracht Nordhorn, während der FC Schüttorf 09 auf den VfL Oldenburg trifft. Die Aufsteiger starten ebenfalls mit anspruchsvollen Aufgaben: BW Hollage empfängt den SC Melle 03, SV Union Lohne gastiert beim SV Bevern, SV Altenoythe muss zum BV Garrel, und TuS Pewsum trifft auf Mitaufsteiger VfL Wildeshausen.
Bereits im August wartet ein dichtes Programm mit mehreren Partien unter der Woche. Der dritte Spieltag wird teilweise bereits am Mittwoch, 12. August, eröffnet, ehe am fünften und sechsten Spieltag weitere Flutlichtspiele folgen. Zu den frühen Höhepunkten zählen unter anderem das Duell VfL Oldenburg gegen SV Holthausen Biene am zweiten Spieltag sowie das Derby zwischen SC Blau-Weiß 94 Papenburg und SV Holthausen Biene am sechsten Spieltag.
Die Saison wird mit 16 Mannschaften über 30 Spieltage ausgetragen. Da lediglich der Meister aufsteigt, gleichzeitig aber fünf Absteiger feststehen, dürfte der Kampf um den Klassenerhalt von Beginn an besonders spannend werden. Der letzte Spieltag ist für Samstag, 5. Juni 2027, angesetzt. Dann empfängt SV Eintracht Nordhorn den SV Holthausen Biene, VfL Oldenburg trifft auf den FC Schüttorf 09, und VfL Wildeshausen bekommt es mit TuS Pewsum zu tun. Da es sich um einen vorläufigen Spielplan handelt, können sich Termine und Anstoßzeiten bis zum Saisonstart noch ändern.
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - BW Lohne II
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr BV Garrel - SV Altenoythe
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - SV Eintracht Nordhorn
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - VfL Oldenburg
So., 02.08.26 15:00 Uhr BW Hollage - SC Melle 03
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Bevern - SV Union Lohne
So., 02.08.26 15:00 Uhr TV Dinklage - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 02.08.26 15:00 Uhr TuS Pewsum - VfL Wildeshausen
2. Spieltag
Sa., 08.08.26 18:00 Uhr BW Lohne II - TV Dinklage
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - SV Eintracht Nordhorn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - SV Bevern
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Union Lohne - BV Garrel
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - BW Hollage
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Melle 03 - FC Schüttorf 09
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Oldenburg - SV Holthausen Biene
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Pewsum - SV Grün-Weiß Mühlen
3. Spieltag
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - VfL Wildeshausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - SC Melle 03
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - SV Altenoythe
So., 16.08.26 15:00 Uhr BW Hollage - SV Union Lohne
So., 16.08.26 15:00 Uhr BV Garrel - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Bevern - BW Lohne II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - VfL Oldenburg
So., 16.08.26 16:00 Uhr TV Dinklage - TuS Pewsum
4. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - BW Hollage
Sa., 22.08.26 16:00 Uhr SV Altenoythe - SV Holthausen Biene
Sa., 22.08.26 18:00 Uhr SV Union Lohne - FC Schüttorf 09
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - VfL Oldenburg
So., 23.08.26 15:00 Uhr BW Lohne II - BV Garrel
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Melle 03 - SV Eintracht Nordhorn
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - TV Dinklage
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Pewsum - SV Bevern
5. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SV Holthausen Biene - SV Union Lohne
Fr., 28.08.26 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 30.08.26 15:00 Uhr BW Hollage - BW Lohne II
So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Garrel - TuS Pewsum
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Bevern - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Dinklage - VfL Wildeshausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Oldenburg - SC Melle 03
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - SV Altenoythe
6. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - SV Holthausen Biene
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SV Union Lohne - SV Eintracht Nordhorn
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - SC Melle 03
So., 06.09.26 15:00 Uhr BW Lohne II - FC Schüttorf 09
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - VfL Oldenburg
So., 06.09.26 15:00 Uhr TV Dinklage - SV Bevern
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - BV Garrel
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Pewsum - BW Hollage
7. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr SV Eintracht Nordhorn - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
Sa., 12.09.26 17:00 Uhr BV Garrel - TV Dinklage
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - BW Lohne II
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - TuS Pewsum
So., 13.09.26 15:00 Uhr BW Hollage - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Bevern - VfL Wildeshausen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Melle 03 - SV Altenoythe
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfL Oldenburg - SV Union Lohne
8. Spieltag
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr BW Lohne II - SV Eintracht Nordhorn
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - SV Altenoythe
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - VfL Oldenburg
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Union Lohne - SC Melle 03
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Bevern - BV Garrel
So., 20.09.26 15:00 Uhr TV Dinklage - BW Hollage
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - FC Schüttorf 09
So., 20.09.26 15:00 Uhr TuS Pewsum - SV Holthausen Biene
9. Spieltag
Mi., 23.09.26 20:00 Uhr SC Melle 03 - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
Fr., 25.09.26 19:45 Uhr VfL Oldenburg - BW Lohne II
Sa., 26.09.26 18:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - TuS Pewsum
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 27.09.26 15:00 Uhr BW Hollage - SV Bevern
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Union Lohne
Mo., 28.09.26 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - TV Dinklage
Mo., 28.09.26 20:00 Uhr BV Garrel - VfL Wildeshausen
10. Spieltag
Mi., 30.09.26 20:00 Uhr BW Lohne II - SC Melle 03
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - SV Union Lohne
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - SV Altenoythe
So., 04.10.26 15:00 Uhr BV Garrel - BW Hollage
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Bevern - FC Schüttorf 09
So., 04.10.26 15:00 Uhr TV Dinklage - SV Holthausen Biene
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - SV Eintracht Nordhorn
So., 04.10.26 15:00 Uhr TuS Pewsum - VfL Oldenburg
11. Spieltag
So., 11.10.26 14:30 Uhr SV Union Lohne - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - SV Bevern
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - BV Garrel
So., 11.10.26 15:00 Uhr BW Hollage - VfL Wildeshausen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - BW Lohne II
So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Melle 03 - TuS Pewsum
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfL Oldenburg - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - TV Dinklage
12. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 18.10.26 15:00 Uhr BW Lohne II - SV Union Lohne
So., 18.10.26 15:00 Uhr BW Hollage - FC Schüttorf 09
So., 18.10.26 15:00 Uhr BV Garrel - SV Holthausen Biene
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Bevern - SV Eintracht Nordhorn
So., 18.10.26 15:00 Uhr TV Dinklage - VfL Oldenburg
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - SC Melle 03
So., 18.10.26 15:00 Uhr TuS Pewsum - SV Altenoythe
13. Spieltag
So., 25.10.26 14:00 Uhr FC Schüttorf 09 - VfL Wildeshausen
So., 25.10.26 14:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - BW Lohne II
So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Union Lohne - TuS Pewsum
So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Altenoythe - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - BV Garrel
So., 25.10.26 15:00 Uhr SC Melle 03 - TV Dinklage
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfL Oldenburg - SV Bevern
Mi., 28.10.26 19:30 Uhr SV Holthausen Biene - BW Hollage
14. Spieltag
Sa., 31.10.26 13:00 Uhr VfL Wildeshausen - BW Lohne II
So., 01.11.26 14:00 Uhr FC Schüttorf 09 - SV Holthausen Biene
So., 01.11.26 14:00 Uhr BW Hollage - SV Eintracht Nordhorn
So., 01.11.26 14:00 Uhr BV Garrel - VfL Oldenburg
So., 01.11.26 14:00 Uhr SV Bevern - SC Melle 03
So., 01.11.26 14:00 Uhr TV Dinklage - SV Altenoythe
So., 01.11.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - SV Union Lohne
So., 01.11.26 14:00 Uhr TuS Pewsum - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
15. Spieltag
Fr., 06.11.26 19:30 Uhr SV Eintracht Nordhorn - FC Schüttorf 09
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr SV Altenoythe - SV Bevern
So., 08.11.26 14:00 Uhr VfL Wildeshausen - SV Holthausen Biene
So., 08.11.26 14:00 Uhr BW Lohne II - TuS Pewsum
So., 08.11.26 14:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Union Lohne - TV Dinklage
So., 08.11.26 15:00 Uhr SC Melle 03 - BV Garrel
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfL Oldenburg - BW Hollage
16. Spieltag
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr BV Garrel - SV Union Lohne
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - VfL Wildeshausen
So., 15.11.26 14:00 Uhr TV Dinklage - BW Lohne II
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Bevern - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 15.11.26 14:00 Uhr BW Hollage - SV Altenoythe
So., 15.11.26 14:00 Uhr FC Schüttorf 09 - SC Melle 03
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Holthausen Biene - VfL Oldenburg
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - TuS Pewsum
17. Spieltag
Fr., 20.11.26 19:30 Uhr BW Lohne II - SV Bevern
So., 22.11.26 14:00 Uhr SV Altenoythe - FC Schüttorf 09
So., 22.11.26 14:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - BV Garrel
So., 22.11.26 14:00 Uhr TuS Pewsum - TV Dinklage
So., 22.11.26 14:00 Uhr VfL Wildeshausen - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 22.11.26 14:30 Uhr SV Union Lohne - BW Hollage
So., 22.11.26 15:00 Uhr SC Melle 03 - SV Holthausen Biene
So., 22.11.26 15:00 Uhr VfL Oldenburg - SV Eintracht Nordhorn
18. Spieltag
So., 29.11.26 14:00 Uhr BV Garrel - BW Lohne II
So., 29.11.26 14:00 Uhr BW Hollage - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 29.11.26 14:00 Uhr FC Schüttorf 09 - SV Union Lohne
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Holthausen Biene - SV Altenoythe
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - SC Melle 03
So., 29.11.26 14:00 Uhr TV Dinklage - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 29.11.26 14:00 Uhr SV Bevern - TuS Pewsum
So., 29.11.26 15:00 Uhr VfL Oldenburg - VfL Wildeshausen
19. Spieltag
So., 07.03.27 14:30 Uhr SV Union Lohne - SV Holthausen Biene
So., 07.03.27 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - FC Schüttorf 09
So., 07.03.27 15:00 Uhr BW Lohne II - BW Hollage
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Pewsum - BV Garrel
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - SV Bevern
So., 07.03.27 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - TV Dinklage
So., 07.03.27 15:00 Uhr SC Melle 03 - VfL Oldenburg
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Eintracht Nordhorn
20. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Melle 03 - VfL Wildeshausen
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - BW Lohne II
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - SV Union Lohne
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfL Oldenburg - SV Altenoythe
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Bevern - TV Dinklage
So., 14.03.27 15:00 Uhr BV Garrel - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 14.03.27 15:00 Uhr BW Hollage - TuS Pewsum
21. Spieltag
So., 21.03.27 14:30 Uhr SV Union Lohne - VfL Oldenburg
So., 21.03.27 15:00 Uhr BW Lohne II - SV Holthausen Biene
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Pewsum - FC Schüttorf 09
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - BW Hollage
So., 21.03.27 15:00 Uhr TV Dinklage - BV Garrel
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - SV Bevern
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Altenoythe - SC Melle 03
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - SV Eintracht Nordhorn
22. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Altenoythe - VfL Wildeshausen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - BW Lohne II
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfL Oldenburg - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 04.04.27 15:00 Uhr SC Melle 03 - SV Union Lohne
So., 04.04.27 15:00 Uhr BV Garrel - SV Bevern
So., 04.04.27 15:00 Uhr BW Hollage - TV Dinklage
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - TuS Pewsum
23. Spieltag
So., 11.04.27 14:30 Uhr SV Union Lohne - SV Altenoythe
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - SV Holthausen Biene
So., 11.04.27 15:00 Uhr TV Dinklage - FC Schüttorf 09
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Bevern - BW Hollage
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - BV Garrel
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - SC Melle 03
So., 11.04.27 15:00 Uhr BW Lohne II - VfL Oldenburg
So., 11.04.27 15:00 Uhr TuS Pewsum - SV Eintracht Nordhorn
24. Spieltag
So., 18.04.27 14:30 Uhr SV Union Lohne - VfL Wildeshausen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SC Melle 03 - BW Lohne II
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Altenoythe - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 18.04.27 15:00 Uhr BW Hollage - BV Garrel
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - SV Bevern
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - TV Dinklage
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 18.04.27 15:00 Uhr VfL Oldenburg - TuS Pewsum
25. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Bevern - SV Holthausen Biene
So., 25.04.27 15:00 Uhr BV Garrel - FC Schüttorf 09
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - BW Hollage
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - SV Union Lohne
So., 25.04.27 15:00 Uhr BW Lohne II - SV Altenoythe
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Pewsum - SC Melle 03
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - VfL Oldenburg
So., 25.04.27 15:00 Uhr TV Dinklage - SV Eintracht Nordhorn
26. Spieltag
So., 02.05.27 14:30 Uhr SV Union Lohne - BW Lohne II
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - VfL Wildeshausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - BW Hollage
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - BV Garrel
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - SV Bevern
So., 02.05.27 15:00 Uhr VfL Oldenburg - TV Dinklage
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Melle 03 - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Altenoythe - TuS Pewsum
27. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr BW Hollage - SV Holthausen Biene
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - FC Schüttorf 09
So., 09.05.27 15:00 Uhr BW Lohne II - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 09.05.27 15:00 Uhr TuS Pewsum - SV Union Lohne
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - SV Altenoythe
So., 09.05.27 15:00 Uhr TV Dinklage - SC Melle 03
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Bevern - VfL Oldenburg
So., 09.05.27 15:00 Uhr BV Garrel - SV Eintracht Nordhorn
28. Spieltag
So., 23.05.27 14:30 Uhr SV Union Lohne - SV Grün-Weiß Mühlen
So., 23.05.27 15:00 Uhr BW Lohne II - VfL Wildeshausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - FC Schüttorf 09
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - BW Hollage
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfL Oldenburg - BV Garrel
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Melle 03 - SV Bevern
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Altenoythe - TV Dinklage
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - TuS Pewsum
29. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - VfL Wildeshausen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TuS Pewsum - BW Lohne II
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Mühlen - SC Blau-Weiß 94 Papenburg
So., 30.05.27 15:00 Uhr TV Dinklage - SV Union Lohne
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Bevern - SV Altenoythe
So., 30.05.27 15:00 Uhr BV Garrel - SC Melle 03
So., 30.05.27 15:00 Uhr BW Hollage - VfL Oldenburg
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 - SV Eintracht Nordhorn
30. Spieltag
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn - SV Holthausen Biene
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr VfL Oldenburg - FC Schüttorf 09
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SC Melle 03 - BW Hollage
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV Altenoythe - BV Garrel
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV Union Lohne - SV Bevern
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SC Blau-Weiß 94 Papenburg - TV Dinklage
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr BW Lohne II - SV Grün-Weiß Mühlen
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr VfL Wildeshausen - TuS Pewsum