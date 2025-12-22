Spielplan fix! So läuft der 31. Sparkassen Hallencup Düren

In den Räumen der Sparkasse Düren ist am Freitagnachmittag die Auslosung für den 31. Sparkassen Hallencup Düren erfolgt. Gastgeber waren die Sparkasse Düren mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Uwe Willner sowie Dirk Hürtgen, Direktor für Transformation und Kommunikation. Anwesend waren zudem Vertreter des Fußballkreises Düren um den Kreisvorsitzenden Michael Lingnau, Repräsentanten des ausrichtenden Vereins FC Germania Lich-Steinstraß, Delegierte teilnehmender Klubs sowie Medienvertreter.

Für die 31. Auflage des traditionsreichen Hallenturniers haben insgesamt 26 Vereine gemeldet. Das Teilnehmerfeld bildet erneut die gesamte sportliche Bandbreite des Fußballkreises Düren ab: Von der Mittelrheinliga als höchster Spielklasse bis hin zur Kreisliga C sind sämtliche Ligen vertreten. Gespielt wird in sechs Vorrundengruppen, darunter vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften sowie zwei Gruppen mit fünf Teams.

Der Turnierauftakt erfolgt am Donnerstag, 8. Januar 2026. Das Eröffnungsspiel bestreiten der Gastgeber FC Germania Lich-Steinstraß und der SC Amicitia Schleiden. In der Vorrunde qualifizieren sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen für die Zwischenrunde, die am Sonntag ausgetragen wird. Dort werden die verbliebenen Teams in drei Vierergruppen eingeteilt. Die drei Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale.