Spielplan fix! So läuft der 31. Sparkassen Hallencup Düren

In den Räumen der Sparkasse Düren ist am Freitagnachmittag die Auslosung für den 31. Sparkassen Hallencup Düren erfolgt. Gastgeber waren die Sparkasse Düren mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Uwe Willner sowie Dirk Hürtgen, Direktor für Transformation und Kommunikation. Anwesend waren zudem Vertreter des Fußballkreises Düren um den Kreisvorsitzenden Michael Lingnau, Repräsentanten des ausrichtenden Vereins FC Germania Lich-Steinstraß, Delegierte teilnehmender Klubs sowie Medienvertreter.
Für die 31. Auflage des traditionsreichen Hallenturniers haben insgesamt 26 Vereine gemeldet. Das Teilnehmerfeld bildet erneut die gesamte sportliche Bandbreite des Fußballkreises Düren ab: Von der Mittelrheinliga als höchster Spielklasse bis hin zur Kreisliga C sind sämtliche Ligen vertreten. Gespielt wird in sechs Vorrundengruppen, darunter vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften sowie zwei Gruppen mit fünf Teams.
Der Turnierauftakt erfolgt am Donnerstag, 8. Januar 2026. Das Eröffnungsspiel bestreiten der Gastgeber FC Germania Lich-Steinstraß und der SC Amicitia Schleiden. In der Vorrunde qualifizieren sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen für die Zwischenrunde, die am Sonntag ausgetragen wird. Dort werden die verbliebenen Teams in drei Vierergruppen eingeteilt. Die drei Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale.
Die Endspiele werden mit einer Spielzeit von zweimal zehn Minuten ausgetragen. Im Anschluss an das Finale sind die Siegerehrung sowie die Auslosung des Ausrichters für den Sparkassen Hallencup 2027 vorgesehen. Damit sind die organisatorischen Weichen für ein weiteres Hallenturnier gestellt, das traditionell zu den sportlichen Höhepunkten des Dürener Fußballwinters zählt.
Gruppe Mastercard
18:30 Uhr: Germania Lich-Steinstraß – Amicitia Schleiden
18:46 Uhr: VfVuJ Winden – Sportfreunde Düren
19:34 Uhr: Amicitia Schleiden – VfVuJ Winden
20:06 Uhr: Germania Lich-Steinstraß – VfVuJ Winden
20:38 Uhr: Amicitia Schleiden – Sportfreunde Düren
21:10 Uhr: Sportfreunde Düren – Germania Lich-Steinstraß
Gruppe S-Kreditpartner
19:02 Uhr: FC Rurdorf – Schwarz-Weiß Düren
19:18 Uhr: Hambacher Spielverein – 1. FC Düren
19:50 Uhr: Schwarz-Weiß Düren – Hambacher Spielverein
20:22 Uhr: FC Rurdorf – Hambacher Spielverein
20:54 Uhr: Schwarz-Weiß Düren – 1. FC Düren
21:26 Uhr: 1. FC Düren – FC Rurdorf
LBS-Gruppe
18:30 Uhr: Salingia Barmen – SC Ederen
18:46 Uhr: Constantia Gereonsweiler – Viktoria Koslar
19:34 Uhr: SC Ederen – Constantia Gereonsweiler
20:06 Uhr: Salingia Barmen – Constantia Gereonsweiler
20:38 Uhr: SC Ederen – Viktoria Koslar
21:10 Uhr: Viktoria Koslar – Salingia Barmen
Deka-Gruppe
19:02 Uhr: Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln – Jugendsport Wenau
19:18 Uhr: Grün-Weiß Welldorf-Güsten – SV Niederzier
19:50 Uhr: Jugendsport Wenau – Grün-Weiß Welldorf-Güsten
20:22 Uhr: Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln – Grün-Weiß Welldorf-Güsten
20:54 Uhr: Jugendsport Wenau – SV Niederzier
21:26 Uhr: SV Niederzier – Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Provinzial-Gruppe
12:30 Uhr: SV Siersdorf – SG Türkischer SV Düren
12:43 Uhr: SV Merken – SC Stetternich
13:22 Uhr: BC Oberzier – SV Siersdorf
13:35 Uhr: SG Türkischer SV Düren – SV Merken
14:14 Uhr: SC Stetternich – BC Oberzier
14:27 Uhr: SV Siersdorf – SV Merken
15:06 Uhr: SG Türkischer SV Düren – SC Stetternich
15:19 Uhr: BC Oberzier – SV Merken
15:58 Uhr: SC Stetternich – SV Siersdorf
16:11 Uhr: SG Türkischer SV Düren – BC Oberzier
Gruppe S-Pioneer
12:56 Uhr: SV Jülich-Selgersdorf – FC Germania Kirchberg
13:09 Uhr: SV Jülich – Rhenania Mariaweiler
13:48 Uhr: SC Jülich/SV Hoengen – SV Jülich-Selgersdorf
14:01 Uhr: FC Germania Kirchberg – SV Jülich
14:40 Uhr: Rhenania Mariaweiler – SC Jülich/SV Hoengen
14:53 Uhr: SV Jülich-Selgersdorf – SV Jülich
15:32 Uhr: FC Germania Kirchberg – Rhenania Mariaweiler
15:45 Uhr: SC Jülich/SV Hoengen – SV Jülich
16:24 Uhr: Rhenania Mariaweiler – SV Jülich-Selgersdorf
16:37 Uhr: FC Germania Kirchberg – SC Jülich/SV Hoengen