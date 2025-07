Spielplan fix: FCM II und Hallescher FC treffen sich in vier Wochen

Schon zehneinhalb Jahre ist das letzte Sachsen-Anhalt-Duell in der Regionalliga Nordost her. Am 22. Februar 2015 standen sich mit dem 1. FC Magdeburg und dem VfB Germania Halberstadt (Endstand: 4:0) letztmalig zwei Teams aus dem Bundesland in der Regionalliga gegenüber. In nur vier Wochen ist es aber wieder so weit. Dies ergibt sich aus dem Spielplan, den der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Donnerstagabend veröffentlicht hat.