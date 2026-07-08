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Spielplan der Regionalliga Nord: Auftaktspiel mit VfB Oldenburg
Der Norddeutsche Fußball-Verband hat den Spielplan der Regionalliga Nord für die Saison 2026/27 veröffentlicht - das Auftaktspiel steigt am 31. Juli zwischen Werder Bremen II und dem VfB Oldenburg.
von red · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser
Der Norddeutsche Fußball-Verband hat den Spielplan der Regionalliga Nord für die Saison 2026/27 veröffentlicht - das Auftaktspiel steigt am 31. Juli zwischen Werder Bremen II und dem VfB Oldenburg. Aufsteiger Eimsbütteler TV würde am 1. Spieltag eigentlich beim Hamburger SV II antreten, doch die Partie wurde verschoben. Die komplette Übersicht.
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr SV Werder Bremen II - VfB Oldenburg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Bremer SV - Hannover 96 II
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - FSV Schöningen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr HSC Hannover - BSV Kickers Emden
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - FC St. Pauli II
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - 1. FC Phönix Lübeck
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Hamburger SV II - Eimsbütteler TV
2. Spieltag
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SSV Jeddeloh
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr FSV Schöningen - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - SV Werder Bremen II
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - Hamburger SV II
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Eimsbütteler TV
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - VfB Lübeck
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - Bremer SV
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - HSC Hannover
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr VfB Oldenburg - SV Drochtersen/Assel
3. Spieltag
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08
4. Spieltag
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr Bremer SV - HSC Hannover
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV Schöningen - SV Todesfelde
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - Eimsbütteler TV
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SSV Jeddeloh
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfB Oldenburg - FC Eintracht Norderstedt
5. Spieltag
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - BSV Kickers Emden
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SC Weiche Flensburg 08
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - Bremer SV
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SSV Jeddeloh - Hannover 96 II
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - SV Werder Bremen II
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr VfB Lübeck - Hamburger SV II
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr FSV Schöningen - FC St. Pauli II
Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SV Todesfelde - VfB Oldenburg
6. Spieltag
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfB Oldenburg - Eimsbütteler TV
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr Bremer SV - FSV Schöningen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr Hamburger SV II - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - SSV Jeddeloh
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - Hannover 96 II
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfB Lübeck - SV Drochtersen/Assel
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - HSC Hannover
7. Spieltag
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - VfB Lübeck
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FSV Schöningen - VfB Oldenburg
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - Hamburger SV II
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Bremer SV - BSV Kickers Emden
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Eimsbütteler TV
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr HSC Hannover - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SV Werder Bremen II
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - SV Todesfelde
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - FC St. Pauli II
8. Spieltag
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - SV Drochtersen/Assel
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - SSV Jeddeloh
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Hamburger SV II
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfB Oldenburg - Hannover 96 II
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - Bremer SV
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfB Lübeck - HSC Hannover
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - FSV Schöningen
9. Spieltag
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SV Todesfelde
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr Bremer SV - VfB Oldenburg
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - SV Werder Bremen II
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr FSV Schöningen - SC Weiche Flensburg 08
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr SSV Jeddeloh - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr Hannover 96 II - VfB Lübeck
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - HSC Hannover
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr Hamburger SV II - FC St. Pauli II
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - BSV Kickers Emden
10. Spieltag
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr VfB Oldenburg - SSV Jeddeloh
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr VfB Lübeck - Bremer SV
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - Eimsbütteler TV
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SV Werder Bremen II
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - FSV Schöningen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - FC St. Pauli II
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - SV Todesfelde
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr HSC Hannover - Hamburger SV II
11. Spieltag
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr Bremer SV - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - HSC Hannover
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FSV Schöningen - SV Drochtersen/Assel
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr Hamburger SV II - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - Hannover 96 II
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - VfB Lübeck
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Oldenburg
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - BSV Kickers Emden
12. Spieltag
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - SSV Jeddeloh
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr VfB Lübeck - Eimsbütteler TV
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr Hamburger SV II - SV Werder Bremen II
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - SV Todesfelde
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr HSC Hannover - FSV Schöningen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli II
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - Bremer SV
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - VfB Oldenburg
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - 1. FC Phönix Lübeck
13. Spieltag
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr Bremer SV - SV Drochtersen/Assel
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FSV Schöningen - Hamburger SV II
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - Hannover 96 II
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - VfB Lübeck
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - HSC Hannover
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr VfB Oldenburg - BSV Kickers Emden
14. Spieltag
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SV Drochtersen/Assel
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - Bremer SV
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - SV Werder Bremen II
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - FSV Schöningen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - Eimsbütteler TV
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr Hamburger SV II - VfB Oldenburg
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr HSC Hannover - SV Todesfelde
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr VfB Lübeck - FC St. Pauli II
15. Spieltag
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - BSV Kickers Emden
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr Bremer SV - Hamburger SV II
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - SSV Jeddeloh
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - SV Todesfelde
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr VfB Oldenburg - HSC Hannover
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FSV Schöningen - VfB Lübeck
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - FC Eintracht Norderstedt
16. Spieltag
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr HSC Hannover - SV Drochtersen/Assel
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - VfB Oldenburg
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - Bremer SV
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr VfB Lübeck - SV Werder Bremen II
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr FSV Schöningen - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr Hamburger SV II - Hannover 96 II
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - BSV Kickers Emden
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - Eimsbütteler TV
17. Spieltag
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - Hamburger SV II
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr VfB Oldenburg - FC St. Pauli II
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - Bremer SV
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - FSV Schöningen
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SV Drochtersen/Assel
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - SV Todesfelde
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr HSC Hannover - SSV Jeddeloh
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - VfB Lübeck
18. Spieltag
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr Hamburger SV II - BSV Kickers Emden
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SV Werder Bremen II
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - VfB Oldenburg
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr VfB Lübeck - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr Bremer SV - Eimsbütteler TV
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr FSV Schöningen - HSC Hannover
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - Hannover 96 II
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - SV Atlas Delmenhorst
19. Spieltag
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - Bremer SV
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - SV Drochtersen/Assel
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - Hamburger SV II
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - FSV Schöningen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - VfB Oldenburg
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr HSC Hannover - VfB Lübeck
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - FC St. Pauli II
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - SC Weiche Flensburg 08
20. Spieltag
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - SSV Jeddeloh
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr FSV Schöningen - SV Werder Bremen II
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - BSV Kickers Emden
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr Bremer SV - VfB Lübeck
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr FC St. Pauli II - Hannover 96 II
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - HSC Hannover
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hamburger SV II
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr VfB Oldenburg - SV Todesfelde
21. Spieltag
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr Hamburger SV II - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr VfB Lübeck - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli II
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - Eimsbütteler TV
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr HSC Hannover - VfB Oldenburg
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - SV Drochtersen/Assel
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr SV Todesfelde - FSV Schöningen
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr Hannover 96 II - Bremer SV
22. Spieltag
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr Bremer SV - SSV Jeddeloh
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - Hannover 96 II
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr FSV Schöningen - BSV Kickers Emden
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr VfB Oldenburg - SV Werder Bremen II
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - VfB Lübeck
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr Hamburger SV II - HSC Hannover
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SV Todesfelde
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr FC St. Pauli II - SV Drochtersen/Assel
23. Spieltag
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr FSV Schöningen - Bremer SV
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr VfB Oldenburg - Hamburger SV II
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr VfB Lübeck - SSV Jeddeloh
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - Eimsbütteler TV
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - Hannover 96 II
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr SV Todesfelde - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr HSC Hannover - FC St. Pauli II
24. Spieltag
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SV Drochtersen/Assel
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr Hannover 96 II - Eimsbütteler TV
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen II
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr Bremer SV - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr SV Todesfelde - HSC Hannover
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - FSV Schöningen
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr Hamburger SV II - VfB Lübeck
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - BSV Kickers Emden
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr FC St. Pauli II - VfB Oldenburg
25. Spieltag
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr FSV Schöningen - SSV Jeddeloh
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Bremer SV
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr HSC Hannover - Hannover 96 II
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr VfB Lübeck - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr VfB Oldenburg - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - Hamburger SV II
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - FC St. Pauli II
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - SV Todesfelde
26. Spieltag
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SV Todesfelde - Eimsbütteler TV
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - VfB Lübeck
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - HSC Hannover
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr FC St. Pauli II - FSV Schöningen
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr Hannover 96 II - BSV Kickers Emden
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - Hamburger SV II
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr Bremer SV - SV Werder Bremen II
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - VfB Oldenburg
27. Spieltag
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - SV Drochtersen/Assel
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr VfB Oldenburg - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr Hamburger SV II - FSV Schöningen
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr VfB Lübeck - Hannover 96 II
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - SSV Jeddeloh
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SV Todesfelde
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - FC St. Pauli II
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr HSC Hannover - Bremer SV
28. Spieltag
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr FSV Schöningen - Eimsbütteler TV
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - VfB Lübeck
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr Bremer SV - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Todesfelde - Hamburger SV II
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr Hannover 96 II - VfB Oldenburg
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - HSC Hannover
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr FC St. Pauli II - SSV Jeddeloh
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - FC Eintracht Norderstedt
29. Spieltag
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr Hamburger SV II - Bremer SV
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - FC St. Pauli II
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - SV Drochtersen/Assel
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr HSC Hannover - SV Werder Bremen II
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr VfB Oldenburg - FSV Schöningen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - Hannover 96 II
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - BSV Kickers Emden
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr VfB Lübeck - SV Todesfelde
30. Spieltag
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - VfB Oldenburg
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - Eimsbütteler TV
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr Bremer SV - SV Todesfelde
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FC St. Pauli II - Hamburger SV II
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr HSC Hannover - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FSV Schöningen - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr Hannover 96 II - SSV Jeddeloh
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - VfB Lübeck
31. Spieltag
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - SV Drochtersen/Assel
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - HSC Hannover
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SV Todesfelde - BSV Kickers Emden
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Hannover 96 II
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr VfB Lübeck - FSV Schöningen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - SSV Jeddeloh
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr Hamburger SV II - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr VfB Oldenburg - Bremer SV
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - FC St. Pauli II
32. Spieltag
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr Eimsbütteler TV - SV Atlas Delmenhorst
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr Hannover 96 II - Hamburger SV II
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - Bremer SV
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SSV Jeddeloh - HSC Hannover
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FC St. Pauli II - SV Todesfelde
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr VfB Oldenburg - VfB Lübeck
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr BSV Kickers Emden - SV Werder Bremen II
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - FSV Schöningen
33. Spieltag
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Atlas Delmenhorst - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr Bremer SV - FC St. Pauli II
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr FSV Schöningen - Hannover 96 II
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Werder Bremen II - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr FC Eintracht Norderstedt - VfB Oldenburg
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr Hamburger SV II - SSV Jeddeloh
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Todesfelde - SV Drochtersen/Assel
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr HSC Hannover - Eimsbütteler TV
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr VfB Lübeck - BSV Kickers Emden
34. Spieltag
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - FSV Schöningen
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr Eimsbütteler TV - Hamburger SV II
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr BSV Kickers Emden - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Bremer SV
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Todesfelde
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr SV Drochtersen/Assel - HSC Hannover
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr FC St. Pauli II - VfB Lübeck
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr Hannover 96 II - SV Werder Bremen II
Sa., 22.05.27 18:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst