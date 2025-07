Spielplan der Oberliga Niedersachsen online: Vier Spiele zur Eröffnung

Am Wochenende vom 8. bis 10. August startet die Oberliga Niedersachsen in die Saison 2025/26. Zum Auftakt gibt es bereits am Freitag drei Partien um 19:30 Uhr und um 20:00 Uhr empfängt der Heesligner SC den Lüneburger SK. Hier geht es zu den ersten Spieltag und dem kompletten Spielplan.