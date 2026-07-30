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Allgemeines
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Spielplan der LL2: Teutonia Weiden zum Auftakt Gast in Schafhausen
Aufsteiger Germania Eicherscheid empfängt SV Helpenstein – Elsdorf zu Gast in Uevekoven.
von red · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser
Der Aufsteiger SC Elsdorf ist zu Gast bei den Sportfreunden Uevekoven. – Foto: Yannick Weis
Der Verbandsspielausschuss (VSpA) und der Verbandausschuss für Frauenfußball (VAfF) des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) haben die Spielpläne im Verbandsspielbetrieb der Herren und Frauen für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.
So sieht der Spielplan (Stand 30. Juli 2026) der Landesliga Staffel 2 aus
1. Spieltag 30.08.26 SV Eilendorf - Sportfreunde Düren 30.08.26 Sportfreunde Uevekoven - SC 08 Elsdorf 30.08.26 Germania Eicherscheid - SV Helpenstein 30.08.26 SV Kurdistan Düren - Germania Lich-Steinstraß 30.08.26 Eintracht Verlautenheide - DJK Rasensport Brand 30.08.26 SG Türkischer SV Düren - SV Breinig 30.08.26 Union Schafhausen - FC Teutonia Weiden 30.08.26 SC Fliesteden 1931 - Germania Teveren
2. Spieltag 06.09.26 DJK Rasensport Brand - SC Fliesteden 1931 06.09.26 Germania Teveren - Union Schafhausen 06.09.26 Germania Lich-Steinstraß - Germania Eicherscheid 06.09.26 Sportfreunde Düren - Eintracht Verlautenheide 06.09.26 SC 08 Elsdorf - SG Türkischer SV Düren 06.09.26 FC Teutonia Weiden - SV Kurdistan Düren 06.09.26 SV Helpenstein - Sportfreunde Uevekoven 06.09.26 SV Breinig - SV Eilendorf
3. Spieltag 13.09.26 SV Eilendorf - Eintracht Verlautenheide 13.09.26 Sportfreunde Uevekoven - Germania Lich-Steinstraß 13.09.26 Germania Eicherscheid - FC Teutonia Weiden 13.09.26 SV Kurdistan Düren - Germania Teveren 13.09.26 SG Türkischer SV Düren - SV Helpenstein 13.09.26 Union Schafhausen - DJK Rasensport Brand 13.09.26 SC Fliesteden 1931 - Sportfreunde Düren 13.09.26 SV Breinig - SC 08 Elsdorf
4. Spieltag 20.09.26 DJK Rasensport Brand - SV Kurdistan Düren 20.09.26 Germania Teveren - Germania Eicherscheid 20.09.26 Germania Lich-Steinstraß - SG Türkischer SV Düren 20.09.26 Eintracht Verlautenheide - SC Fliesteden 1931 20.09.26 Sportfreunde Düren - Union Schafhausen 20.09.26 SC 08 Elsdorf - SV Eilendorf 20.09.26 FC Teutonia Weiden - Sportfreunde Uevekoven 20.09.26 SV Helpenstein - SV Breinig
5. Spieltag 27.09.26 SV Eilendorf - SC Fliesteden 1931 27.09.26 Sportfreunde Uevekoven - Germania Teveren 27.09.26 Germania Eicherscheid - DJK Rasensport Brand 27.09.26 SV Kurdistan Düren - Sportfreunde Düren 27.09.26 SG Türkischer SV Düren - FC Teutonia Weiden 27.09.26 Union Schafhausen - Eintracht Verlautenheide 27.09.26 SC 08 Elsdorf - SV Helpenstein 27.09.26 SV Breinig - Germania Lich-Steinstraß
6. Spieltag 04.10.26 DJK Rasensport Brand - Sportfreunde Uevekoven 04.10.26 Germania Teveren - SG Türkischer SV Düren 04.10.26 Germania Lich-Steinstraß - SC 08 Elsdorf 04.10.26 Eintracht Verlautenheide - SV Kurdistan Düren 04.10.26 Sportfreunde Düren - Germania Eicherscheid 04.10.26 SC Fliesteden 1931 - Union Schafhausen 04.10.26 FC Teutonia Weiden - SV Breinig 04.10.26 SV Helpenstein - SV Eilendorf
7. Spieltag 11.10.26 SV Eilendorf - Union Schafhausen 11.10.26 Sportfreunde Uevekoven - Sportfreunde Düren 11.10.26 Germania Eicherscheid - Eintracht Verlautenheide 11.10.26 SV Kurdistan Düren - SC Fliesteden 1931 11.10.26 SG Türkischer SV Düren - DJK Rasensport Brand 11.10.26 SC 08 Elsdorf - FC Teutonia Weiden 11.10.26 SV Helpenstein - Germania Lich-Steinstraß 11.10.26 SV Breinig - Germania Teveren
8. Spieltag 18.10.26 DJK Rasensport Brand - SV Breinig 18.10.26 Germania Teveren - SC 08 Elsdorf 18.10.26 Germania Lich-Steinstraß - SV Eilendorf 18.10.26 Eintracht Verlautenheide - Sportfreunde Uevekoven 18.10.26 Sportfreunde Düren - SG Türkischer SV Düren 18.10.26 Union Schafhausen - SV Kurdistan Düren 18.10.26 SC Fliesteden 1931 - Germania Eicherscheid 18.10.26 FC Teutonia Weiden - SV Helpenstein
9. Spieltag 25.10.26 SV Eilendorf - SV Kurdistan Düren 25.10.26 Sportfreunde Uevekoven - SC Fliesteden 1931 25.10.26 Germania Eicherscheid - Union Schafhausen 25.10.26 Germania Lich-Steinstraß - FC Teutonia Weiden 25.10.26 SG Türkischer SV Düren - Eintracht Verlautenheide 25.10.26 SC 08 Elsdorf - DJK Rasensport Brand 25.10.26 SV Helpenstein - Germania Teveren 25.10.26 SV Breinig - Sportfreunde Düren
10. Spieltag 08.11.26 DJK Rasensport Brand - SV Helpenstein 08.11.26 Germania Teveren - Germania Lich-Steinstraß 08.11.26 SV Kurdistan Düren - Germania Eicherscheid 08.11.26 Union Schafhausen - Sportfreunde Uevekoven 08.11.26 Eintracht Verlautenheide - SV Breinig 08.11.26 Sportfreunde Düren - SC 08 Elsdorf 08.11.26 SC Fliesteden 1931 - SG Türkischer SV Düren 08.11.26 FC Teutonia Weiden - SV Eilendorf
11. Spieltag 15.11.26 Sportfreunde Uevekoven - SV Kurdistan Düren 15.11.26 Germania Lich-Steinstraß - DJK Rasensport Brand 15.11.26 SC 08 Elsdorf - Eintracht Verlautenheide 15.11.26 SV Eilendorf - Germania Eicherscheid 15.11.26 SV Helpenstein - Sportfreunde Düren 15.11.26 SV Breinig - SC Fliesteden 1931 15.11.26 SG Türkischer SV Düren - Union Schafhausen 15.11.26 FC Teutonia Weiden - Germania Teveren
12. Spieltag 29.11.26 DJK Rasensport Brand - FC Teutonia Weiden 29.11.26 Germania Teveren - SV Eilendorf 29.11.26 SV Kurdistan Düren - SG Türkischer SV Düren 29.11.26 Union Schafhausen - SV Breinig 29.11.26 Germania Eicherscheid - Sportfreunde Uevekoven 29.11.26 Eintracht Verlautenheide - SV Helpenstein 29.11.26 Sportfreunde Düren - Germania Lich-Steinstraß 29.11.26 SC Fliesteden 1931 - SC 08 Elsdorf
13. Spieltag 06.12.26 Germania Teveren - DJK Rasensport Brand 06.12.26 Germania Lich-Steinstraß - Eintracht Verlautenheide 06.12.26 SC 08 Elsdorf - Union Schafhausen 06.12.26 SV Eilendorf - Sportfreunde Uevekoven 06.12.26 SV Helpenstein - SC Fliesteden 1931 06.12.26 SV Breinig - SV Kurdistan Düren 06.12.26 SG Türkischer SV Düren - Germania Eicherscheid 06.12.26 FC Teutonia Weiden - Sportfreunde Düren
14. Spieltag 13.12.26 Sportfreunde Uevekoven - SG Türkischer SV Düren 13.12.26 SV Kurdistan Düren - SC 08 Elsdorf 13.12.26 Union Schafhausen - SV Helpenstein 13.12.26 SV Eilendorf - DJK Rasensport Brand 13.12.26 Germania Eicherscheid - SV Breinig 13.12.26 Eintracht Verlautenheide - FC Teutonia Weiden 13.12.26 Sportfreunde Düren - Germania Teveren 13.12.26 SC Fliesteden 1931 - Germania Lich-Steinstraß
15. Spieltag 14.02.27 DJK Rasensport Brand - Sportfreunde Düren 14.02.27 Germania Teveren - Eintracht Verlautenheide 14.02.27 Germania Lich-Steinstraß - Union Schafhausen 14.02.27 SG Türkischer SV Düren - SV Eilendorf 14.02.27 SC 08 Elsdorf - Germania Eicherscheid 14.02.27 FC Teutonia Weiden - SC Fliesteden 1931 14.02.27 SV Helpenstein - SV Kurdistan Düren 14.02.27 SV Breinig - Sportfreunde Uevekoven
16. Spieltag 21.02.27 Sportfreunde Düren - SV Eilendorf 21.02.27 Germania Lich-Steinstraß - SV Kurdistan Düren 21.02.27 Germania Teveren - SC Fliesteden 1931 21.02.27 DJK Rasensport Brand - Eintracht Verlautenheide 21.02.27 SC 08 Elsdorf - Sportfreunde Uevekoven 21.02.27 SV Helpenstein - Germania Eicherscheid 21.02.27 FC Teutonia Weiden - Union Schafhausen 21.02.27 SV Breinig - SG Türkischer SV Düren
17. Spieltag 28.02.27 SV Kurdistan Düren - FC Teutonia Weiden 28.02.27 Germania Eicherscheid - Germania Lich-Steinstraß 28.02.27 Sportfreunde Uevekoven - SV Helpenstein 28.02.27 SG Türkischer SV Düren - SC 08 Elsdorf 28.02.27 SV Eilendorf - SV Breinig 28.02.27 Eintracht Verlautenheide - Sportfreunde Düren 28.02.27 SC Fliesteden 1931 - DJK Rasensport Brand 28.02.27 Union Schafhausen - Germania Teveren
18. Spieltag 07.03.27 Eintracht Verlautenheide - SV Eilendorf 07.03.27 Germania Lich-Steinstraß - Sportfreunde Uevekoven 07.03.27 Germania Teveren - SV Kurdistan Düren 07.03.27 DJK Rasensport Brand - Union Schafhausen 07.03.27 Sportfreunde Düren - SC Fliesteden 1931 07.03.27 SC 08 Elsdorf - SV Breinig 07.03.27 FC Teutonia Weiden - Germania Eicherscheid 07.03.27 SV Helpenstein - SG Türkischer SV Düren
19. Spieltag 14.03.27 SV Kurdistan Düren - DJK Rasensport Brand 14.03.27 Germania Eicherscheid - Germania Teveren 14.03.27 Sportfreunde Uevekoven - FC Teutonia Weiden 14.03.27 SG Türkischer SV Düren - Germania Lich-Steinstraß 14.03.27 SV Eilendorf - SC 08 Elsdorf 14.03.27 SC Fliesteden 1931 - Eintracht Verlautenheide 14.03.27 Union Schafhausen - Sportfreunde Düren 14.03.27 SV Breinig - SV Helpenstein
20. Spieltag 21.03.27 Germania Teveren - Sportfreunde Uevekoven 21.03.27 DJK Rasensport Brand - Germania Eicherscheid 21.03.27 Sportfreunde Düren - SV Kurdistan Düren 21.03.27 Eintracht Verlautenheide - Union Schafhausen 21.03.27 Germania Lich-Steinstraß - SV Breinig 21.03.27 SC Fliesteden 1931 - SV Eilendorf 21.03.27 SV Helpenstein - SC 08 Elsdorf 21.03.27 FC Teutonia Weiden - SG Türkischer SV Düren
21. Spieltag 04.04.27 Sportfreunde Uevekoven - DJK Rasensport Brand 04.04.27 SG Türkischer SV Düren - Germania Teveren 04.04.27 SV Eilendorf - SV Helpenstein 04.04.27 SV Kurdistan Düren - Eintracht Verlautenheide 04.04.27 Germania Eicherscheid - Sportfreunde Düren 04.04.27 SC 08 Elsdorf - Germania Lich-Steinstraß 04.04.27 Union Schafhausen - SC Fliesteden 1931 04.04.27 SV Breinig - FC Teutonia Weiden
22. Spieltag 11.04.27 Sportfreunde Düren - Sportfreunde Uevekoven 11.04.27 Eintracht Verlautenheide - Germania Eicherscheid 11.04.27 Germania Lich-Steinstraß - SV Helpenstein 11.04.27 Germania Teveren - SV Breinig 11.04.27 DJK Rasensport Brand - SG Türkischer SV Düren 11.04.27 Union Schafhausen - SV Eilendorf 11.04.27 SC Fliesteden 1931 - SV Kurdistan Düren 11.04.27 FC Teutonia Weiden - SC 08 Elsdorf
23. Spieltag 18.04.27 SV Eilendorf - Germania Lich-Steinstraß 18.04.27 SV Kurdistan Düren - Union Schafhausen 18.04.27 Germania Eicherscheid - SC Fliesteden 1931 18.04.27 Sportfreunde Uevekoven - Eintracht Verlautenheide 18.04.27 SG Türkischer SV Düren - Sportfreunde Düren 18.04.27 SC 08 Elsdorf - Germania Teveren 18.04.27 SV Breinig - DJK Rasensport Brand 18.04.27 SV Helpenstein - FC Teutonia Weiden
24. Spieltag 25.04.27 SV Kurdistan Düren - SV Eilendorf 25.04.27 Germania Teveren - SV Helpenstein 25.04.27 DJK Rasensport Brand - SC 08 Elsdorf 25.04.27 Sportfreunde Düren - SV Breinig 25.04.27 Eintracht Verlautenheide - SG Türkischer SV Düren 25.04.27 SC Fliesteden 1931 - Sportfreunde Uevekoven 25.04.27 Union Schafhausen - Germania Eicherscheid 25.04.27 FC Teutonia Weiden - Germania Lich-Steinstraß
25. Spieltag 02.05.27 Germania Lich-Steinstraß - Germania Teveren 02.05.27 SV Eilendorf - FC Teutonia Weiden 02.05.27 Germania Eicherscheid - SV Kurdistan Düren 02.05.27 Sportfreunde Uevekoven - Union Schafhausen 02.05.27 SG Türkischer SV Düren - SC Fliesteden 1931 02.05.27 SC 08 Elsdorf - Sportfreunde Düren 02.05.27 SV Helpenstein - DJK Rasensport Brand 02.05.27 SV Breinig - Eintracht Verlautenheide
26. Spieltag 09.05.27 Germania Eicherscheid - SV Eilendorf 09.05.27 SV Kurdistan Düren - Sportfreunde Uevekoven 09.05.27 Germania Teveren - FC Teutonia Weiden 09.05.27 DJK Rasensport Brand - Germania Lich-Steinstraß 09.05.27 Sportfreunde Düren - SV Helpenstein 09.05.27 Eintracht Verlautenheide - SC 08 Elsdorf 09.05.27 SC Fliesteden 1931 - SV Breinig 09.05.27 Union Schafhausen - SG Türkischer SV Düren
27. Spieltag 23.05.27 SV Eilendorf - Germania Teveren 23.05.27 Sportfreunde Uevekoven - Germania Eicherscheid 23.05.27 SG Türkischer SV Düren - SV Kurdistan Düren 23.05.27 Germania Lich-Steinstraß - Sportfreunde Düren 23.05.27 SC 08 Elsdorf - SC Fliesteden 1931 23.05.27 FC Teutonia Weiden - DJK Rasensport Brand 23.05.27 SV Breinig - Union Schafhausen 23.05.27 SV Helpenstein - Eintracht Verlautenheide
28. Spieltag 30.05.27 Sportfreunde Uevekoven - SV Eilendorf 30.05.27 DJK Rasensport Brand - Germania Teveren 30.05.27 Sportfreunde Düren - FC Teutonia Weiden 30.05.27 Eintracht Verlautenheide - Germania Lich-Steinstraß 30.05.27 SV Kurdistan Düren - SV Breinig 30.05.27 Germania Eicherscheid - SG Türkischer SV Düren 30.05.27 SC Fliesteden 1931 - SV Helpenstein 30.05.27 Union Schafhausen - SC 08 Elsdorf
29. Spieltag 06.06.27 DJK Rasensport Brand - SV Eilendorf 06.06.27 SG Türkischer SV Düren - Sportfreunde Uevekoven 06.06.27 Germania Lich-Steinstraß - SC Fliesteden 1931 06.06.27 Germania Teveren - Sportfreunde Düren 06.06.27 SC 08 Elsdorf - SV Kurdistan Düren 06.06.27 SV Breinig - Germania Eicherscheid 06.06.27 SV Helpenstein - Union Schafhausen 06.06.27 FC Teutonia Weiden - Eintracht Verlautenheide
30. Spieltag 13.06.27 Sportfreunde Düren - DJK Rasensport Brand 13.06.27 Eintracht Verlautenheide - Germania Teveren 13.06.27 SV Kurdistan Düren - SV Helpenstein 13.06.27 Germania Eicherscheid - SC 08 Elsdorf 13.06.27 Sportfreunde Uevekoven - SV Breinig 13.06.27 SV Eilendorf - SG Türkischer SV Düren 13.06.27 SC Fliesteden 1931 - FC Teutonia Weiden 13.06.27 Union Schafhausen - Germania Lich-Steinstraß