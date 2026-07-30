Spielplan der LL2: Teutonia Weiden zum Auftakt Gast in Schafhausen Aufsteiger Germania Eicherscheid empfängt SV Helpenstein – Elsdorf zu Gast in Uevekoven. von red · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser

Der Aufsteiger SC Elsdorf ist zu Gast bei den Sportfreunden Uevekoven. – Foto: Yannick Weis

Der Verbandsspielausschuss (VSpA) und der Verbandausschuss für Frauenfußball (VAfF) des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) haben die Spielpläne im Verbandsspielbetrieb der Herren und Frauen für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.

So sieht der Spielplan (Stand 30. Juli 2026) der Landesliga Staffel 2 aus 1. Spieltag

30.08.26 SV Eilendorf - Sportfreunde Düren

30.08.26 Sportfreunde Uevekoven - SC 08 Elsdorf

30.08.26 Germania Eicherscheid - SV Helpenstein

30.08.26 SV Kurdistan Düren - Germania Lich-Steinstraß

30.08.26 Eintracht Verlautenheide - DJK Rasensport Brand

30.08.26 SG Türkischer SV Düren - SV Breinig

30.08.26 Union Schafhausen - FC Teutonia Weiden

30.08.26 SC Fliesteden 1931 - Germania Teveren



2. Spieltag

06.09.26 DJK Rasensport Brand - SC Fliesteden 1931

06.09.26 Germania Teveren - Union Schafhausen

06.09.26 Germania Lich-Steinstraß - Germania Eicherscheid

06.09.26 Sportfreunde Düren - Eintracht Verlautenheide

06.09.26 SC 08 Elsdorf - SG Türkischer SV Düren

06.09.26 FC Teutonia Weiden - SV Kurdistan Düren

06.09.26 SV Helpenstein - Sportfreunde Uevekoven

06.09.26 SV Breinig - SV Eilendorf





3. Spieltag

13.09.26 SV Eilendorf - Eintracht Verlautenheide

13.09.26 Sportfreunde Uevekoven - Germania Lich-Steinstraß

13.09.26 Germania Eicherscheid - FC Teutonia Weiden

13.09.26 SV Kurdistan Düren - Germania Teveren

13.09.26 SG Türkischer SV Düren - SV Helpenstein

13.09.26 Union Schafhausen - DJK Rasensport Brand

13.09.26 SC Fliesteden 1931 - Sportfreunde Düren

13.09.26 SV Breinig - SC 08 Elsdorf



4. Spieltag

20.09.26 DJK Rasensport Brand - SV Kurdistan Düren

20.09.26 Germania Teveren - Germania Eicherscheid

20.09.26 Germania Lich-Steinstraß - SG Türkischer SV Düren

20.09.26 Eintracht Verlautenheide - SC Fliesteden 1931

20.09.26 Sportfreunde Düren - Union Schafhausen

20.09.26 SC 08 Elsdorf - SV Eilendorf

20.09.26 FC Teutonia Weiden - Sportfreunde Uevekoven

20.09.26 SV Helpenstein - SV Breinig





5. Spieltag

27.09.26 SV Eilendorf - SC Fliesteden 1931

27.09.26 Sportfreunde Uevekoven - Germania Teveren

27.09.26 Germania Eicherscheid - DJK Rasensport Brand

27.09.26 SV Kurdistan Düren - Sportfreunde Düren

27.09.26 SG Türkischer SV Düren - FC Teutonia Weiden

27.09.26 Union Schafhausen - Eintracht Verlautenheide

27.09.26 SC 08 Elsdorf - SV Helpenstein

27.09.26 SV Breinig - Germania Lich-Steinstraß



6. Spieltag

04.10.26 DJK Rasensport Brand - Sportfreunde Uevekoven

04.10.26 Germania Teveren - SG Türkischer SV Düren

04.10.26 Germania Lich-Steinstraß - SC 08 Elsdorf

04.10.26 Eintracht Verlautenheide - SV Kurdistan Düren

04.10.26 Sportfreunde Düren - Germania Eicherscheid

04.10.26 SC Fliesteden 1931 - Union Schafhausen

04.10.26 FC Teutonia Weiden - SV Breinig

04.10.26 SV Helpenstein - SV Eilendorf



7. Spieltag

11.10.26 SV Eilendorf - Union Schafhausen

11.10.26 Sportfreunde Uevekoven - Sportfreunde Düren

11.10.26 Germania Eicherscheid - Eintracht Verlautenheide

11.10.26 SV Kurdistan Düren - SC Fliesteden 1931

11.10.26 SG Türkischer SV Düren - DJK Rasensport Brand

11.10.26 SC 08 Elsdorf - FC Teutonia Weiden

11.10.26 SV Helpenstein - Germania Lich-Steinstraß

11.10.26 SV Breinig - Germania Teveren



8. Spieltag

18.10.26 DJK Rasensport Brand - SV Breinig

18.10.26 Germania Teveren - SC 08 Elsdorf

18.10.26 Germania Lich-Steinstraß - SV Eilendorf

18.10.26 Eintracht Verlautenheide - Sportfreunde Uevekoven

18.10.26 Sportfreunde Düren - SG Türkischer SV Düren

18.10.26 Union Schafhausen - SV Kurdistan Düren

18.10.26 SC Fliesteden 1931 - Germania Eicherscheid

18.10.26 FC Teutonia Weiden - SV Helpenstein



9. Spieltag

25.10.26 SV Eilendorf - SV Kurdistan Düren

25.10.26 Sportfreunde Uevekoven - SC Fliesteden 1931

25.10.26 Germania Eicherscheid - Union Schafhausen

25.10.26 Germania Lich-Steinstraß - FC Teutonia Weiden

25.10.26 SG Türkischer SV Düren - Eintracht Verlautenheide

25.10.26 SC 08 Elsdorf - DJK Rasensport Brand

25.10.26 SV Helpenstein - Germania Teveren

25.10.26 SV Breinig - Sportfreunde Düren



10. Spieltag

08.11.26 DJK Rasensport Brand - SV Helpenstein

08.11.26 Germania Teveren - Germania Lich-Steinstraß

08.11.26 SV Kurdistan Düren - Germania Eicherscheid

08.11.26 Union Schafhausen - Sportfreunde Uevekoven

08.11.26 Eintracht Verlautenheide - SV Breinig

08.11.26 Sportfreunde Düren - SC 08 Elsdorf

08.11.26 SC Fliesteden 1931 - SG Türkischer SV Düren

08.11.26 FC Teutonia Weiden - SV Eilendorf



11. Spieltag

15.11.26 Sportfreunde Uevekoven - SV Kurdistan Düren

15.11.26 Germania Lich-Steinstraß - DJK Rasensport Brand

15.11.26 SC 08 Elsdorf - Eintracht Verlautenheide

15.11.26 SV Eilendorf - Germania Eicherscheid

15.11.26 SV Helpenstein - Sportfreunde Düren

15.11.26 SV Breinig - SC Fliesteden 1931

15.11.26 SG Türkischer SV Düren - Union Schafhausen

15.11.26 FC Teutonia Weiden - Germania Teveren



12. Spieltag

29.11.26 DJK Rasensport Brand - FC Teutonia Weiden

29.11.26 Germania Teveren - SV Eilendorf

29.11.26 SV Kurdistan Düren - SG Türkischer SV Düren

29.11.26 Union Schafhausen - SV Breinig

29.11.26 Germania Eicherscheid - Sportfreunde Uevekoven

29.11.26 Eintracht Verlautenheide - SV Helpenstein

29.11.26 Sportfreunde Düren - Germania Lich-Steinstraß

29.11.26 SC Fliesteden 1931 - SC 08 Elsdorf



13. Spieltag

06.12.26 Germania Teveren - DJK Rasensport Brand

06.12.26 Germania Lich-Steinstraß - Eintracht Verlautenheide

06.12.26 SC 08 Elsdorf - Union Schafhausen

06.12.26 SV Eilendorf - Sportfreunde Uevekoven

06.12.26 SV Helpenstein - SC Fliesteden 1931

06.12.26 SV Breinig - SV Kurdistan Düren

06.12.26 SG Türkischer SV Düren - Germania Eicherscheid

06.12.26 FC Teutonia Weiden - Sportfreunde Düren



14. Spieltag

13.12.26 Sportfreunde Uevekoven - SG Türkischer SV Düren

13.12.26 SV Kurdistan Düren - SC 08 Elsdorf

13.12.26 Union Schafhausen - SV Helpenstein

13.12.26 SV Eilendorf - DJK Rasensport Brand

13.12.26 Germania Eicherscheid - SV Breinig

13.12.26 Eintracht Verlautenheide - FC Teutonia Weiden

13.12.26 Sportfreunde Düren - Germania Teveren

13.12.26 SC Fliesteden 1931 - Germania Lich-Steinstraß



15. Spieltag

14.02.27 DJK Rasensport Brand - Sportfreunde Düren

14.02.27 Germania Teveren - Eintracht Verlautenheide

14.02.27 Germania Lich-Steinstraß - Union Schafhausen

14.02.27 SG Türkischer SV Düren - SV Eilendorf

14.02.27 SC 08 Elsdorf - Germania Eicherscheid

14.02.27 FC Teutonia Weiden - SC Fliesteden 1931

14.02.27 SV Helpenstein - SV Kurdistan Düren

14.02.27 SV Breinig - Sportfreunde Uevekoven



16. Spieltag

21.02.27 Sportfreunde Düren - SV Eilendorf

21.02.27 Germania Lich-Steinstraß - SV Kurdistan Düren

21.02.27 Germania Teveren - SC Fliesteden 1931

21.02.27 DJK Rasensport Brand - Eintracht Verlautenheide

21.02.27 SC 08 Elsdorf - Sportfreunde Uevekoven

21.02.27 SV Helpenstein - Germania Eicherscheid

21.02.27 FC Teutonia Weiden - Union Schafhausen

21.02.27 SV Breinig - SG Türkischer SV Düren



17. Spieltag

28.02.27 SV Kurdistan Düren - FC Teutonia Weiden

28.02.27 Germania Eicherscheid - Germania Lich-Steinstraß

28.02.27 Sportfreunde Uevekoven - SV Helpenstein

28.02.27 SG Türkischer SV Düren - SC 08 Elsdorf

28.02.27 SV Eilendorf - SV Breinig

28.02.27 Eintracht Verlautenheide - Sportfreunde Düren

28.02.27 SC Fliesteden 1931 - DJK Rasensport Brand

28.02.27 Union Schafhausen - Germania Teveren



18. Spieltag

07.03.27 Eintracht Verlautenheide - SV Eilendorf

07.03.27 Germania Lich-Steinstraß - Sportfreunde Uevekoven

07.03.27 Germania Teveren - SV Kurdistan Düren

07.03.27 DJK Rasensport Brand - Union Schafhausen

07.03.27 Sportfreunde Düren - SC Fliesteden 1931

07.03.27 SC 08 Elsdorf - SV Breinig

07.03.27 FC Teutonia Weiden - Germania Eicherscheid

07.03.27 SV Helpenstein - SG Türkischer SV Düren



19. Spieltag

14.03.27 SV Kurdistan Düren - DJK Rasensport Brand

14.03.27 Germania Eicherscheid - Germania Teveren

14.03.27 Sportfreunde Uevekoven - FC Teutonia Weiden

14.03.27 SG Türkischer SV Düren - Germania Lich-Steinstraß

14.03.27 SV Eilendorf - SC 08 Elsdorf

14.03.27 SC Fliesteden 1931 - Eintracht Verlautenheide

14.03.27 Union Schafhausen - Sportfreunde Düren

14.03.27 SV Breinig - SV Helpenstein



20. Spieltag

21.03.27 Germania Teveren - Sportfreunde Uevekoven

21.03.27 DJK Rasensport Brand - Germania Eicherscheid

21.03.27 Sportfreunde Düren - SV Kurdistan Düren

21.03.27 Eintracht Verlautenheide - Union Schafhausen

21.03.27 Germania Lich-Steinstraß - SV Breinig

21.03.27 SC Fliesteden 1931 - SV Eilendorf

21.03.27 SV Helpenstein - SC 08 Elsdorf

21.03.27 FC Teutonia Weiden - SG Türkischer SV Düren



21. Spieltag

04.04.27 Sportfreunde Uevekoven - DJK Rasensport Brand

04.04.27 SG Türkischer SV Düren - Germania Teveren

04.04.27 SV Eilendorf - SV Helpenstein

04.04.27 SV Kurdistan Düren - Eintracht Verlautenheide

04.04.27 Germania Eicherscheid - Sportfreunde Düren

04.04.27 SC 08 Elsdorf - Germania Lich-Steinstraß

04.04.27 Union Schafhausen - SC Fliesteden 1931

04.04.27 SV Breinig - FC Teutonia Weiden



22. Spieltag

11.04.27 Sportfreunde Düren - Sportfreunde Uevekoven

11.04.27 Eintracht Verlautenheide - Germania Eicherscheid

11.04.27 Germania Lich-Steinstraß - SV Helpenstein

11.04.27 Germania Teveren - SV Breinig

11.04.27 DJK Rasensport Brand - SG Türkischer SV Düren

11.04.27 Union Schafhausen - SV Eilendorf

11.04.27 SC Fliesteden 1931 - SV Kurdistan Düren

11.04.27 FC Teutonia Weiden - SC 08 Elsdorf



23. Spieltag

18.04.27 SV Eilendorf - Germania Lich-Steinstraß

18.04.27 SV Kurdistan Düren - Union Schafhausen

18.04.27 Germania Eicherscheid - SC Fliesteden 1931

18.04.27 Sportfreunde Uevekoven - Eintracht Verlautenheide

18.04.27 SG Türkischer SV Düren - Sportfreunde Düren

18.04.27 SC 08 Elsdorf - Germania Teveren

18.04.27 SV Breinig - DJK Rasensport Brand

18.04.27 SV Helpenstein - FC Teutonia Weiden



24. Spieltag

25.04.27 SV Kurdistan Düren - SV Eilendorf

25.04.27 Germania Teveren - SV Helpenstein

25.04.27 DJK Rasensport Brand - SC 08 Elsdorf

25.04.27 Sportfreunde Düren - SV Breinig

25.04.27 Eintracht Verlautenheide - SG Türkischer SV Düren

25.04.27 SC Fliesteden 1931 - Sportfreunde Uevekoven

25.04.27 Union Schafhausen - Germania Eicherscheid

25.04.27 FC Teutonia Weiden - Germania Lich-Steinstraß



25. Spieltag

02.05.27 Germania Lich-Steinstraß - Germania Teveren

02.05.27 SV Eilendorf - FC Teutonia Weiden

02.05.27 Germania Eicherscheid - SV Kurdistan Düren

02.05.27 Sportfreunde Uevekoven - Union Schafhausen

02.05.27 SG Türkischer SV Düren - SC Fliesteden 1931

02.05.27 SC 08 Elsdorf - Sportfreunde Düren

02.05.27 SV Helpenstein - DJK Rasensport Brand

02.05.27 SV Breinig - Eintracht Verlautenheide



26. Spieltag

09.05.27 Germania Eicherscheid - SV Eilendorf

09.05.27 SV Kurdistan Düren - Sportfreunde Uevekoven

09.05.27 Germania Teveren - FC Teutonia Weiden

09.05.27 DJK Rasensport Brand - Germania Lich-Steinstraß

09.05.27 Sportfreunde Düren - SV Helpenstein

09.05.27 Eintracht Verlautenheide - SC 08 Elsdorf

09.05.27 SC Fliesteden 1931 - SV Breinig

09.05.27 Union Schafhausen - SG Türkischer SV Düren



27. Spieltag

23.05.27 SV Eilendorf - Germania Teveren

23.05.27 Sportfreunde Uevekoven - Germania Eicherscheid

23.05.27 SG Türkischer SV Düren - SV Kurdistan Düren

23.05.27 Germania Lich-Steinstraß - Sportfreunde Düren

23.05.27 SC 08 Elsdorf - SC Fliesteden 1931

23.05.27 FC Teutonia Weiden - DJK Rasensport Brand

23.05.27 SV Breinig - Union Schafhausen

23.05.27 SV Helpenstein - Eintracht Verlautenheide



28. Spieltag

30.05.27 Sportfreunde Uevekoven - SV Eilendorf

30.05.27 DJK Rasensport Brand - Germania Teveren

30.05.27 Sportfreunde Düren - FC Teutonia Weiden

30.05.27 Eintracht Verlautenheide - Germania Lich-Steinstraß

30.05.27 SV Kurdistan Düren - SV Breinig

30.05.27 Germania Eicherscheid - SG Türkischer SV Düren

30.05.27 SC Fliesteden 1931 - SV Helpenstein

30.05.27 Union Schafhausen - SC 08 Elsdorf



29. Spieltag

06.06.27 DJK Rasensport Brand - SV Eilendorf

06.06.27 SG Türkischer SV Düren - Sportfreunde Uevekoven

06.06.27 Germania Lich-Steinstraß - SC Fliesteden 1931

06.06.27 Germania Teveren - Sportfreunde Düren

06.06.27 SC 08 Elsdorf - SV Kurdistan Düren

06.06.27 SV Breinig - Germania Eicherscheid

06.06.27 SV Helpenstein - Union Schafhausen

06.06.27 FC Teutonia Weiden - Eintracht Verlautenheide



30. Spieltag

13.06.27 Sportfreunde Düren - DJK Rasensport Brand

13.06.27 Eintracht Verlautenheide - Germania Teveren

13.06.27 SV Kurdistan Düren - SV Helpenstein

13.06.27 Germania Eicherscheid - SC 08 Elsdorf

13.06.27 Sportfreunde Uevekoven - SV Breinig

13.06.27 SV Eilendorf - SG Türkischer SV Düren

13.06.27 SC Fliesteden 1931 - FC Teutonia Weiden

13.06.27 Union Schafhausen - Germania Lich-Steinstraß