 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Spielplan der LL2: Teutonia Weiden zum Auftakt Gast in Schafhausen

Aufsteiger Germania Eicherscheid empfängt SV Helpenstein – Elsdorf zu Gast in Uevekoven.

von red · Heute, 15:21 Uhr · 0 Leser
Der Aufsteiger SC Elsdorf ist zu Gast bei den Sportfreunden Uevekoven.
Der Aufsteiger SC Elsdorf ist zu Gast bei den Sportfreunden Uevekoven. – Foto: Yannick Weis

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LL Mittelrhein St. 2
Weiden
SF Düren
Uevekoven
SV Eilendorf

Der Verbandsspielausschuss (VSpA) und der Verbandausschuss für Frauenfußball (VAfF) des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) haben die Spielpläne im Verbandsspielbetrieb der Herren und Frauen für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht.

So sieht der Spielplan (Stand 30. Juli 2026) der Landesliga Staffel 2 aus

1. Spieltag
30.08.26 SV Eilendorf - Sportfreunde Düren
30.08.26 Sportfreunde Uevekoven - SC 08 Elsdorf
30.08.26 Germania Eicherscheid - SV Helpenstein
30.08.26 SV Kurdistan Düren - Germania Lich-Steinstraß
30.08.26 Eintracht Verlautenheide - DJK Rasensport Brand
30.08.26 SG Türkischer SV Düren - SV Breinig
30.08.26 Union Schafhausen - FC Teutonia Weiden
30.08.26 SC Fliesteden 1931 - Germania Teveren

2. Spieltag
06.09.26 DJK Rasensport Brand - SC Fliesteden 1931
06.09.26 Germania Teveren - Union Schafhausen
06.09.26 Germania Lich-Steinstraß - Germania Eicherscheid
06.09.26 Sportfreunde Düren - Eintracht Verlautenheide
06.09.26 SC 08 Elsdorf - SG Türkischer SV Düren
06.09.26 FC Teutonia Weiden - SV Kurdistan Düren
06.09.26 SV Helpenstein - Sportfreunde Uevekoven
06.09.26 SV Breinig - SV Eilendorf

3. Spieltag
13.09.26 SV Eilendorf - Eintracht Verlautenheide
13.09.26 Sportfreunde Uevekoven - Germania Lich-Steinstraß
13.09.26 Germania Eicherscheid - FC Teutonia Weiden
13.09.26 SV Kurdistan Düren - Germania Teveren
13.09.26 SG Türkischer SV Düren - SV Helpenstein
13.09.26 Union Schafhausen - DJK Rasensport Brand
13.09.26 SC Fliesteden 1931 - Sportfreunde Düren
13.09.26 SV Breinig - SC 08 Elsdorf

4. Spieltag
20.09.26 DJK Rasensport Brand - SV Kurdistan Düren
20.09.26 Germania Teveren - Germania Eicherscheid
20.09.26 Germania Lich-Steinstraß - SG Türkischer SV Düren
20.09.26 Eintracht Verlautenheide - SC Fliesteden 1931
20.09.26 Sportfreunde Düren - Union Schafhausen
20.09.26 SC 08 Elsdorf - SV Eilendorf
20.09.26 FC Teutonia Weiden - Sportfreunde Uevekoven
20.09.26 SV Helpenstein - SV Breinig

5. Spieltag
27.09.26 SV Eilendorf - SC Fliesteden 1931
27.09.26 Sportfreunde Uevekoven - Germania Teveren
27.09.26 Germania Eicherscheid - DJK Rasensport Brand
27.09.26 SV Kurdistan Düren - Sportfreunde Düren
27.09.26 SG Türkischer SV Düren - FC Teutonia Weiden
27.09.26 Union Schafhausen - Eintracht Verlautenheide
27.09.26 SC 08 Elsdorf - SV Helpenstein
27.09.26 SV Breinig - Germania Lich-Steinstraß

6. Spieltag
04.10.26 DJK Rasensport Brand - Sportfreunde Uevekoven
04.10.26 Germania Teveren - SG Türkischer SV Düren
04.10.26 Germania Lich-Steinstraß - SC 08 Elsdorf
04.10.26 Eintracht Verlautenheide - SV Kurdistan Düren
04.10.26 Sportfreunde Düren - Germania Eicherscheid
04.10.26 SC Fliesteden 1931 - Union Schafhausen
04.10.26 FC Teutonia Weiden - SV Breinig
04.10.26 SV Helpenstein - SV Eilendorf

7. Spieltag
11.10.26 SV Eilendorf - Union Schafhausen
11.10.26 Sportfreunde Uevekoven - Sportfreunde Düren
11.10.26 Germania Eicherscheid - Eintracht Verlautenheide
11.10.26 SV Kurdistan Düren - SC Fliesteden 1931
11.10.26 SG Türkischer SV Düren - DJK Rasensport Brand
11.10.26 SC 08 Elsdorf - FC Teutonia Weiden
11.10.26 SV Helpenstein - Germania Lich-Steinstraß
11.10.26 SV Breinig - Germania Teveren

8. Spieltag
18.10.26 DJK Rasensport Brand - SV Breinig
18.10.26 Germania Teveren - SC 08 Elsdorf
18.10.26 Germania Lich-Steinstraß - SV Eilendorf
18.10.26 Eintracht Verlautenheide - Sportfreunde Uevekoven
18.10.26 Sportfreunde Düren - SG Türkischer SV Düren
18.10.26 Union Schafhausen - SV Kurdistan Düren
18.10.26 SC Fliesteden 1931 - Germania Eicherscheid
18.10.26 FC Teutonia Weiden - SV Helpenstein

9. Spieltag
25.10.26 SV Eilendorf - SV Kurdistan Düren
25.10.26 Sportfreunde Uevekoven - SC Fliesteden 1931
25.10.26 Germania Eicherscheid - Union Schafhausen
25.10.26 Germania Lich-Steinstraß - FC Teutonia Weiden
25.10.26 SG Türkischer SV Düren - Eintracht Verlautenheide
25.10.26 SC 08 Elsdorf - DJK Rasensport Brand
25.10.26 SV Helpenstein - Germania Teveren
25.10.26 SV Breinig - Sportfreunde Düren

10. Spieltag
08.11.26 DJK Rasensport Brand - SV Helpenstein
08.11.26 Germania Teveren - Germania Lich-Steinstraß
08.11.26 SV Kurdistan Düren - Germania Eicherscheid
08.11.26 Union Schafhausen - Sportfreunde Uevekoven
08.11.26 Eintracht Verlautenheide - SV Breinig
08.11.26 Sportfreunde Düren - SC 08 Elsdorf
08.11.26 SC Fliesteden 1931 - SG Türkischer SV Düren
08.11.26 FC Teutonia Weiden - SV Eilendorf

11. Spieltag
15.11.26 Sportfreunde Uevekoven - SV Kurdistan Düren
15.11.26 Germania Lich-Steinstraß - DJK Rasensport Brand
15.11.26 SC 08 Elsdorf - Eintracht Verlautenheide
15.11.26 SV Eilendorf - Germania Eicherscheid
15.11.26 SV Helpenstein - Sportfreunde Düren
15.11.26 SV Breinig - SC Fliesteden 1931
15.11.26 SG Türkischer SV Düren - Union Schafhausen
15.11.26 FC Teutonia Weiden - Germania Teveren

12. Spieltag
29.11.26 DJK Rasensport Brand - FC Teutonia Weiden
29.11.26 Germania Teveren - SV Eilendorf
29.11.26 SV Kurdistan Düren - SG Türkischer SV Düren
29.11.26 Union Schafhausen - SV Breinig
29.11.26 Germania Eicherscheid - Sportfreunde Uevekoven
29.11.26 Eintracht Verlautenheide - SV Helpenstein
29.11.26 Sportfreunde Düren - Germania Lich-Steinstraß
29.11.26 SC Fliesteden 1931 - SC 08 Elsdorf

13. Spieltag
06.12.26 Germania Teveren - DJK Rasensport Brand
06.12.26 Germania Lich-Steinstraß - Eintracht Verlautenheide
06.12.26 SC 08 Elsdorf - Union Schafhausen
06.12.26 SV Eilendorf - Sportfreunde Uevekoven
06.12.26 SV Helpenstein - SC Fliesteden 1931
06.12.26 SV Breinig - SV Kurdistan Düren
06.12.26 SG Türkischer SV Düren - Germania Eicherscheid
06.12.26 FC Teutonia Weiden - Sportfreunde Düren

14. Spieltag
13.12.26 Sportfreunde Uevekoven - SG Türkischer SV Düren
13.12.26 SV Kurdistan Düren - SC 08 Elsdorf
13.12.26 Union Schafhausen - SV Helpenstein
13.12.26 SV Eilendorf - DJK Rasensport Brand
13.12.26 Germania Eicherscheid - SV Breinig
13.12.26 Eintracht Verlautenheide - FC Teutonia Weiden
13.12.26 Sportfreunde Düren - Germania Teveren
13.12.26 SC Fliesteden 1931 - Germania Lich-Steinstraß

15. Spieltag
14.02.27 DJK Rasensport Brand - Sportfreunde Düren
14.02.27 Germania Teveren - Eintracht Verlautenheide
14.02.27 Germania Lich-Steinstraß - Union Schafhausen
14.02.27 SG Türkischer SV Düren - SV Eilendorf
14.02.27 SC 08 Elsdorf - Germania Eicherscheid
14.02.27 FC Teutonia Weiden - SC Fliesteden 1931
14.02.27 SV Helpenstein - SV Kurdistan Düren
14.02.27 SV Breinig - Sportfreunde Uevekoven

16. Spieltag
21.02.27 Sportfreunde Düren - SV Eilendorf
21.02.27 Germania Lich-Steinstraß - SV Kurdistan Düren
21.02.27 Germania Teveren - SC Fliesteden 1931
21.02.27 DJK Rasensport Brand - Eintracht Verlautenheide
21.02.27 SC 08 Elsdorf - Sportfreunde Uevekoven
21.02.27 SV Helpenstein - Germania Eicherscheid
21.02.27 FC Teutonia Weiden - Union Schafhausen
21.02.27 SV Breinig - SG Türkischer SV Düren

17. Spieltag
28.02.27 SV Kurdistan Düren - FC Teutonia Weiden
28.02.27 Germania Eicherscheid - Germania Lich-Steinstraß
28.02.27 Sportfreunde Uevekoven - SV Helpenstein
28.02.27 SG Türkischer SV Düren - SC 08 Elsdorf
28.02.27 SV Eilendorf - SV Breinig
28.02.27 Eintracht Verlautenheide - Sportfreunde Düren
28.02.27 SC Fliesteden 1931 - DJK Rasensport Brand
28.02.27 Union Schafhausen - Germania Teveren

18. Spieltag
07.03.27 Eintracht Verlautenheide - SV Eilendorf
07.03.27 Germania Lich-Steinstraß - Sportfreunde Uevekoven
07.03.27 Germania Teveren - SV Kurdistan Düren
07.03.27 DJK Rasensport Brand - Union Schafhausen
07.03.27 Sportfreunde Düren - SC Fliesteden 1931
07.03.27 SC 08 Elsdorf - SV Breinig
07.03.27 FC Teutonia Weiden - Germania Eicherscheid
07.03.27 SV Helpenstein - SG Türkischer SV Düren

19. Spieltag
14.03.27 SV Kurdistan Düren - DJK Rasensport Brand
14.03.27 Germania Eicherscheid - Germania Teveren
14.03.27 Sportfreunde Uevekoven - FC Teutonia Weiden
14.03.27 SG Türkischer SV Düren - Germania Lich-Steinstraß
14.03.27 SV Eilendorf - SC 08 Elsdorf
14.03.27 SC Fliesteden 1931 - Eintracht Verlautenheide
14.03.27 Union Schafhausen - Sportfreunde Düren
14.03.27 SV Breinig - SV Helpenstein

20. Spieltag
21.03.27 Germania Teveren - Sportfreunde Uevekoven
21.03.27 DJK Rasensport Brand - Germania Eicherscheid
21.03.27 Sportfreunde Düren - SV Kurdistan Düren
21.03.27 Eintracht Verlautenheide - Union Schafhausen
21.03.27 Germania Lich-Steinstraß - SV Breinig
21.03.27 SC Fliesteden 1931 - SV Eilendorf
21.03.27 SV Helpenstein - SC 08 Elsdorf
21.03.27 FC Teutonia Weiden - SG Türkischer SV Düren

21. Spieltag
04.04.27 Sportfreunde Uevekoven - DJK Rasensport Brand
04.04.27 SG Türkischer SV Düren - Germania Teveren
04.04.27 SV Eilendorf - SV Helpenstein
04.04.27 SV Kurdistan Düren - Eintracht Verlautenheide
04.04.27 Germania Eicherscheid - Sportfreunde Düren
04.04.27 SC 08 Elsdorf - Germania Lich-Steinstraß
04.04.27 Union Schafhausen - SC Fliesteden 1931
04.04.27 SV Breinig - FC Teutonia Weiden

22. Spieltag
11.04.27 Sportfreunde Düren - Sportfreunde Uevekoven
11.04.27 Eintracht Verlautenheide - Germania Eicherscheid
11.04.27 Germania Lich-Steinstraß - SV Helpenstein
11.04.27 Germania Teveren - SV Breinig
11.04.27 DJK Rasensport Brand - SG Türkischer SV Düren
11.04.27 Union Schafhausen - SV Eilendorf
11.04.27 SC Fliesteden 1931 - SV Kurdistan Düren
11.04.27 FC Teutonia Weiden - SC 08 Elsdorf

23. Spieltag
18.04.27 SV Eilendorf - Germania Lich-Steinstraß
18.04.27 SV Kurdistan Düren - Union Schafhausen
18.04.27 Germania Eicherscheid - SC Fliesteden 1931
18.04.27 Sportfreunde Uevekoven - Eintracht Verlautenheide
18.04.27 SG Türkischer SV Düren - Sportfreunde Düren
18.04.27 SC 08 Elsdorf - Germania Teveren
18.04.27 SV Breinig - DJK Rasensport Brand
18.04.27 SV Helpenstein - FC Teutonia Weiden

24. Spieltag
25.04.27 SV Kurdistan Düren - SV Eilendorf
25.04.27 Germania Teveren - SV Helpenstein
25.04.27 DJK Rasensport Brand - SC 08 Elsdorf
25.04.27 Sportfreunde Düren - SV Breinig
25.04.27 Eintracht Verlautenheide - SG Türkischer SV Düren
25.04.27 SC Fliesteden 1931 - Sportfreunde Uevekoven
25.04.27 Union Schafhausen - Germania Eicherscheid
25.04.27 FC Teutonia Weiden - Germania Lich-Steinstraß

25. Spieltag
02.05.27 Germania Lich-Steinstraß - Germania Teveren
02.05.27 SV Eilendorf - FC Teutonia Weiden
02.05.27 Germania Eicherscheid - SV Kurdistan Düren
02.05.27 Sportfreunde Uevekoven - Union Schafhausen
02.05.27 SG Türkischer SV Düren - SC Fliesteden 1931
02.05.27 SC 08 Elsdorf - Sportfreunde Düren
02.05.27 SV Helpenstein - DJK Rasensport Brand
02.05.27 SV Breinig - Eintracht Verlautenheide

26. Spieltag
09.05.27 Germania Eicherscheid - SV Eilendorf
09.05.27 SV Kurdistan Düren - Sportfreunde Uevekoven
09.05.27 Germania Teveren - FC Teutonia Weiden
09.05.27 DJK Rasensport Brand - Germania Lich-Steinstraß
09.05.27 Sportfreunde Düren - SV Helpenstein
09.05.27 Eintracht Verlautenheide - SC 08 Elsdorf
09.05.27 SC Fliesteden 1931 - SV Breinig
09.05.27 Union Schafhausen - SG Türkischer SV Düren

27. Spieltag
23.05.27 SV Eilendorf - Germania Teveren
23.05.27 Sportfreunde Uevekoven - Germania Eicherscheid
23.05.27 SG Türkischer SV Düren - SV Kurdistan Düren
23.05.27 Germania Lich-Steinstraß - Sportfreunde Düren
23.05.27 SC 08 Elsdorf - SC Fliesteden 1931
23.05.27 FC Teutonia Weiden - DJK Rasensport Brand
23.05.27 SV Breinig - Union Schafhausen
23.05.27 SV Helpenstein - Eintracht Verlautenheide

28. Spieltag
30.05.27 Sportfreunde Uevekoven - SV Eilendorf
30.05.27 DJK Rasensport Brand - Germania Teveren
30.05.27 Sportfreunde Düren - FC Teutonia Weiden
30.05.27 Eintracht Verlautenheide - Germania Lich-Steinstraß
30.05.27 SV Kurdistan Düren - SV Breinig
30.05.27 Germania Eicherscheid - SG Türkischer SV Düren
30.05.27 SC Fliesteden 1931 - SV Helpenstein
30.05.27 Union Schafhausen - SC 08 Elsdorf

29. Spieltag
06.06.27 DJK Rasensport Brand - SV Eilendorf
06.06.27 SG Türkischer SV Düren - Sportfreunde Uevekoven
06.06.27 Germania Lich-Steinstraß - SC Fliesteden 1931
06.06.27 Germania Teveren - Sportfreunde Düren
06.06.27 SC 08 Elsdorf - SV Kurdistan Düren
06.06.27 SV Breinig - Germania Eicherscheid
06.06.27 SV Helpenstein - Union Schafhausen
06.06.27 FC Teutonia Weiden - Eintracht Verlautenheide

30. Spieltag
13.06.27 Sportfreunde Düren - DJK Rasensport Brand
13.06.27 Eintracht Verlautenheide - Germania Teveren
13.06.27 SV Kurdistan Düren - SV Helpenstein
13.06.27 Germania Eicherscheid - SC 08 Elsdorf
13.06.27 Sportfreunde Uevekoven - SV Breinig
13.06.27 SV Eilendorf - SG Türkischer SV Düren
13.06.27 SC Fliesteden 1931 - FC Teutonia Weiden
13.06.27 Union Schafhausen - Germania Lich-Steinstraß