Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld ist da

Der Fußballkreis Kempen-Krefeld hat den Spielplan der Kreisliga A für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Ein direktes Eröffnungsspiel gibt es dort nicht, doch zwei Partien beginnen am Sonntag, 16 August, bereits um 13 Uhr. Der VfL Tönisberg empfängt dann den TSV Meerbusch III, der TSV Bockum II hat den SSV Strümp zu Gast. TIV Nettetal startet derweil bei Rhenania Hinsbeck in die Saison.
Aufsteiger SuS Schaag tritt daheim gegen Viktoria Anrath an, zwischen dem SC Waldniel und dem SC Niederkrüchten gibt es gleich mal Derby-Vibes zum Auftakt. Für Niederkrüchten geht es mit den Lokalduellen im Kreis Viersen gleich am 2. Spieltag weiter, auch wenn die Fahrt nach Hinsbeck doch schon etwas weiter ist. Der TSV Meerbusch II als Bezirksliga-Absteiger, der in der Kreisliga A auf die eigene Dritte trifft, startet gegen TuRa Brüggen II, muss danach zum SSV Strümp und empfängt am 3. Spieltag den SC Schiefbahn.
1. Spieltag
So., 16.08.26 13:00 Uhr VfL Tönisberg II - TSV Meerbusch III
So., 16.08.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp
So., 16.08.26 15:00 Uhr SuS Schaag - SC Viktoria 07 Anrath
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - OSV Meerbusch II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - TuRa Brüggen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Schiefbahn
So., 16.08.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TIV Nettetal
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Niederkrüchten
So., 16.08.26 15:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich