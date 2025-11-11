Spielplan der Hallenkreismeisterschaft - SG Mettenberg als Gastgeber

Vom 2. bis 4. Januar 2026 steht in Biberach wieder ein echtes Fußball-Highlight auf dem Programm: In der BSZ-Halle treffen sich die regionalen Teams zur Bezirkshallenmeisterschaft, um den neuen Titelträger unter dem Hallendach zu ermitteln. Erstmals übernimmt in diesem Jahr die SG Mettenberg die Ausrichtung des Turniers, das seit Jahren fest im Kalender des Bezirks verankert ist.

Das Auftaktspiel bestreiten am am Fr. 02. Januar um 2026 die SGM Warthausen/Birkenhard und der FV Bad Schussenried II.



Den kompletten Spielplan gibt es hier





Insgesamt 28 Teams haben ihre Teilnahme zugesagt, die an drei spannenden Turniertagen in Gruppenspielen und K.-o.-Runden um den Einzug in die Finalrunde kämpfen werden. Besonders erfreulich ist, dass traditionsreiche Teams wie der SV Mietingen und die SGM Muttensweiler/Hochdorf erneut dabei sind – nicht nur, weil sie mit ihren vielen Fans und Zuschauern die Halle füllen, sondern auch, weil sie fußballerisch eine große Rolle beim Turnier spielen werden. Auch die SGM Ummendorf/Fischbach und der SV Reinstetten gelten als Geheimfavoriten, die das Turnier mit starken Leistungen bereichern könnten. Fans dürfen sich auf schnellen Hallenfußball, packende Derbys und zahlreiche Tore freuen.

Hinter der Veranstaltung steht ein zehnköpfiges Organisationsteam, das von Roland Wahl und Florian Math geleitet wird. Seit Juni 2025 bereiten sie alles vor – von der Spielplanung über die Logistik bis hin zur Verpflegung – und befinden sich nun in der heißen Phase der Vorbereitungen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Insgesamt werden rund 120 Helfer benötigt, um das Turnier erfolgreich durchzuführen. Der Verein ist auf die volle Unterstützung angewiesen, freut sich aber über die schnelle Bereitschaft aller Helfer, die bereits zugesagt haben.