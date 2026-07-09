 2026-07-09T07:06:32.265Z

Allgemeines

Spielplan der Bezirksliga Süd: Garmisch eröffnet in Deisenhofen

Saisonstart am 24. Juli

von Luca Hayden · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Landesliga-Absteiger Garmisch-Partenkirchen eröffnet die neue Saison in der Bezirksliga Süd.
Landesliga-Absteiger Garmisch-Partenkirchen eröffnet die neue Saison in der Bezirksliga Süd. – Foto: Oliver Rabuser

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Der Spielplan der Bezirksliga Süd ist da! Im Eröffnungsspiel empfängt der FC Deisenhofen II Landesliga-Absteiger Garmisch-Partenkirchen.

Das Warten hat ein Ende, der Spielplan ist da – zumindest in der Bezirksliga Süd. Die ersten Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag

  • Fr., 24. Juli, 19:30 Uhr: FC Deisenhofen U23 – 1. FC Garmisch-Partenkirchen
  • Sa., 25 Juli, 14 Uhr: SV Pullach – SV München West
  • Sa., 25. Juli, 14:30 Uhr: 1. FC Penzberg – SVN München
  • Sa., 25. Juli, 16:45 Uhr: TuS Geretsried II – MTV München
  • So., 26. Juli, 14 Uhr: SV Raisting – SC Oberweikertshofen
  • So., 26. Juli, 14 Uhr: SV Untermenzing – SV Bad Heilbrunn
  • So., 26. Juli, 14:30 Uhr: FC Kosova München – TSV Moorenweis
  • So., 26. Juli, 15:00 Uhr: SV Waldeck-Obermenzing – TSV Gilching-Argelsried

2. Spieltag

  • Fr., 31. Juli, 19:30 Uhr: TSV Gilching-Argelsried – FC Kosova München (abgesagt)
  • Sa., 1. August, 14 Uhr: MTV München – SV Untermenzing
  • Sa., 1. August, 15 Uhr: 1. FC Garmisch-Partenkirchen – SV Raisting
  • Sa., 1. August, 16 Uhr: SC Oberweikertshofen – SV Pullach
  • So., 2. Augsut, 13 Uhr: SV München West – 1. FC Penzberg
  • So., 2. Augsut, 14:15 Uhr: SV Bad Heilbrunn – SV Waldeck-Obermenzing
  • So., 2. Augsut, 14:30 Uhr: SVN München – TuS Geretsried II
  • So., 2. Augsut, 15 Uhr: TSV Moorenweis – FC Deisenhofen U23

3. Spieltag

  • Fr., 7. August, 19:30 Uhr: FC Deisenhofen U23 – TSV Gilching-Argelsried
  • Sa., 8. August, 14:30 Uhr: 1. FC Penzberg – SC Oberweikertshofen
  • Sa., 8. August, 15 Uhr: 1. FC Garmisch-Partenkirchen – TSV Moorenweis
  • Sa., 8. August, 16:45 Uhr: TuS Geretsried II – SV München West
  • So., 9. August, 14 Uhr: SV Raisting – SV Pullach
  • So., 9. August, 14 Uhr: SV Untermenzing – SVN München
  • So., 9. August, 14:30 Uhr: FC Kosova München – SV Bad Heilbrunn
  • So., 9. August, 15 Uhr: SV Waldeck-Obermenzing – MTV München

4. Spieltag

  • Fr., 14. August, 19:30 Uhr: TSV Gilching-Argelsried – 1. FC Garmisch-Partenkirchen (abgesagt)
  • Sa., 15. August, 14 Uhr: MTV München – FC Kosova München
  • Sa., 15. August, 14 Uhr: SV Pullach – 1. FC Penzberg
  • Sa., 15. August, 16 Uhr: SC Oberweikertshofen – TuS Geretsried II
  • So., 16. August, 13 Uhr: SV München West – SV Untermenzing
  • So., 16. August, 14:15 Uhr: SV Bad Heilbrunn – FC Deisenhofe U23
  • So., 16. August, 14:30 Uhr: SVN München – SV Waldeck-Obermenzing
  • So., 16. August, 15 Uhr: TSV Moorenweis – SV Raisting

5. Spieltag

  • Di., 18. August, 18:30: FC Deisenhofen U23 – MTV München
  • Mi., 19. August, 18:30: SV Raisting – 1. FC Penzberg
  • Mi., 19. August, 18:30: FC Kosova München – SVN München
  • Mi., 19. August, 18:30: SV Waldeck-Obermenzing – SV München West
  • Mi., 19. August, 18:30: SV Untermenzing – SC Oberweikertshofen
  • Mi., 19. August, 18:30: TuS Geretsried II – SV Pullach
  • Mi., 19. August, 18:30: TSV Moorenweis – TSV Gilching-Argelsried
  • Mi., 19. August, 18:30: 1. FC Garmisch-Partenkirchen – SV Bad Heilbrunn