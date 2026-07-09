Spielplan der Bezirksliga Süd: Garmisch eröffnet in Deisenhofen

2026-07-09T07:06:32.265Z
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Das Warten hat ein Ende, der Spielplan ist da – zumindest in der Bezirksliga Süd. Die ersten Spieltage in der Übersicht:
1. Spieltag Fr., 24. Juli, 19:30 Uhr: FC Deisenhofen U23 – 1. FC Garmisch-Partenkirchen Sa., 25 Juli, 14 Uhr: SV Pullach – SV München West Sa., 25. Juli, 14:30 Uhr: 1. FC Penzberg – SVN München Sa., 25. Juli, 16:45 Uhr: TuS Geretsried II – MTV München So., 26. Juli, 14 Uhr: SV Raisting – SC Oberweikertshofen So., 26. Juli, 14 Uhr: SV Untermenzing – SV Bad Heilbrunn So., 26. Juli, 14:30 Uhr: FC Kosova München – TSV Moorenweis So., 26. Juli, 15:00 Uhr: SV Waldeck-Obermenzing – TSV Gilching-Argelsried 2. Spieltag Fr., 31. Juli, 19:30 Uhr: TSV Gilching-Argelsried – FC Kosova München (abgesagt) Sa., 1. August, 14 Uhr: MTV München – SV Untermenzing Sa., 1. August, 15 Uhr: 1. FC Garmisch-Partenkirchen – SV Raisting Sa., 1. August, 16 Uhr: SC Oberweikertshofen – SV Pullach So., 2. Augsut, 13 Uhr: SV München West – 1. FC Penzberg So., 2. Augsut, 14:15 Uhr: SV Bad Heilbrunn – SV Waldeck-Obermenzing So., 2. Augsut, 14:30 Uhr: SVN München – TuS Geretsried II So., 2. Augsut, 15 Uhr: TSV Moorenweis – FC Deisenhofen U23 3. Spieltag Fr., 7. August, 19:30 Uhr: FC Deisenhofen U23 – TSV Gilching-Argelsried Sa., 8. August, 14:30 Uhr: 1. FC Penzberg – SC Oberweikertshofen Sa., 8. August, 15 Uhr: 1. FC Garmisch-Partenkirchen – TSV Moorenweis Sa., 8. August, 16:45 Uhr: TuS Geretsried II – SV München West So., 9. August, 14 Uhr: SV Raisting – SV Pullach So., 9. August, 14 Uhr: SV Untermenzing – SVN München So., 9. August, 14:30 Uhr: FC Kosova München – SV Bad Heilbrunn So., 9. August, 15 Uhr: SV Waldeck-Obermenzing – MTV München 4. Spieltag Fr., 14. August, 19:30 Uhr: TSV Gilching-Argelsried – 1. FC Garmisch-Partenkirchen (abgesagt) Sa., 15. August, 14 Uhr: MTV München – FC Kosova München Sa., 15. August, 14 Uhr: SV Pullach – 1. FC Penzberg Sa., 15. August, 16 Uhr: SC Oberweikertshofen – TuS Geretsried II So., 16. August, 13 Uhr: SV München West – SV Untermenzing So., 16. August, 14:15 Uhr: SV Bad Heilbrunn – FC Deisenhofe U23 So., 16. August, 14:30 Uhr: SVN München – SV Waldeck-Obermenzing So., 16. August, 15 Uhr: TSV Moorenweis – SV Raisting 5. Spieltag Di., 18. August, 18:30: FC Deisenhofen U23 – MTV München Mi., 19. August, 18:30: SV Raisting – 1. FC Penzberg Mi., 19. August, 18:30: FC Kosova München – SVN München Mi., 19. August, 18:30: SV Waldeck-Obermenzing – SV München West Mi., 19. August, 18:30: SV Untermenzing – SC Oberweikertshofen Mi., 19. August, 18:30: TuS Geretsried II – SV Pullach Mi., 19. August, 18:30: TSV Moorenweis – TSV Gilching-Argelsried Mi., 19. August, 18:30: 1. FC Garmisch-Partenkirchen – SV Bad Heilbrunn