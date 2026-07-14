 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Spielplan der Bezirksliga Nord: Dornach eröffnet gegen Aschheim

Das Warten hat ein Ende

von Luca Hayden · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Dornach eröffnet die neue Saison in der Bezirksliga Nord.
Der SV Dornach eröffnet die neue Saison in der Bezirksliga Nord. – Foto: Sven Leifer

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Nord
Karlsfeld
SV Dornach
Garching
Phönix MUC

Es geht wieder los! In weniger als zwei Wochen startet die Bezirksliga Nord in die neue Saison, jetzt ist auch der Spielplan da.

Dornach, Ascheim und Waldperlach für Langengeisling und Walpertskirchen: Die Ligeneinteilung ist endlich final abgeschlossen und der Spielplan veröffentlicht. Die Bezirksliga Nord kann starten! Die ersten Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag:

  • Fr., 24. Juli, 19:30 Uhr: FC Aschheim – SV Dornach (Eröffnungsspiel)
  • Fr., 24. Juli, 20 Uhr: TSV Eintracht Karlsfeld – FC Gerolfing
  • Sa., 25. Juli, 13 Uhr: ASV Dachau – SV Waldperlach
  • Sa., 25. Juli, 15 Uhr: TSV Allershausen – SVA Palzing
  • So., 26. Juli, 15 Uhr: TSV Rohrbach – SV Denkendorf
  • So., 26. Juli, 15 Uhr: FC Phönix München – VfR Garching
  • So., 26. Juli, 15 Uhr: TSV Gaimersheim – SE Freising
  • So., 26. Juli, 16 Uhr: FC Türk Sport Garching – SpVgg Kammerberg

2. Spieltag:

  • Sa., 1. August, 13 Uhr: SV Dornach – TSV Eintracht Karlsfeld
  • Sa., 1. August, 13 Uhr: SE Freising – FC Türk Sport Garching
  • Sa., 1. August, 16 Uhr: FC Gerolfing – TSV Allershausen
  • So., 2. August, 13 Uhr: SpVgg Kammerberg – FC Phönix München
  • So., 2. August, 14:30 Uhr: SV Waldperlach – TSV Rohrbach
  • So., 2. August, 15 Uhr: VfR Garching – FC Aschheim
  • So., 2. August, 15 Uhr: SVA Palzing – ASV Dachau
  • So., 2. August, 15:15 Uhr: SV Denkendorf – TSV Gaimersheim

3. Spieltag:

  • Fr., 7. August, 19:30 Uhr: FC Aschheim – SpVgg Kammerberg
  • Fr., 7. August, 20 Uhr: TSV Eintracht Karlsfeld – VfR Garching
  • Sa., 8. August, 13 Uhr: ASV Dachau – FC Gerolfing
  • Sa., 8. August, 13 Uhr: SE Freising – SV Denkendorf
  • Sa., 8. August, 15 Uhr: TSV Allershausen – SV Dornach
  • So., 9. August, 14 Uhr: TSV Rohrbach – SVA Palzing
  • So., 9. August, 15 Uhr: TSV Gaimersheim – SV Waldperlach
  • So., 9. August, 16 Uhr: FC Türk Sport Garching – FC Phönix München

4. Spieltag:

  • Sa., 15. August, 13 Uhr: SV Dornach – ASV Dachau
  • Sa., 15. August, 16 Uhr: FC Gerolfing – TSV Rohrbach
  • So., 16 August, 13 Uhr: SpVgg Kammerberg – TSV Eintrach Karlsfeld
  • So., 16 August, 14:30 Uhr: SV Waldperlach – SE Freising
  • So., 16 August, 15 Uhr: VfR Garching – TSV Allershausen
  • So., 16 August, 15 Uhr: SVA Palzing – TSV Gaimersheim
  • So., 16 August, 15 Uhr: FC Phönix München – FC Aschheim
  • So., 16 August, 15:15 Uhr: SV Denkendorf – FC Türk Sport Garching

5. Spieltag:

  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: FC Türk Sport Garching – FC Aschheim
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: TSV Rohrbach – SV Dornach
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: ASV Dachau – VfR Garching
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: TSV Allershausen – SpVgg Kammerberg
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: TSV Eintracht Karlsfeld – FC Phönix München
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: SV Denkendorf – SV Waldperlach
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: SE Freising – SVA Palzing
  • Mi., 19. August, 18:30 Uhr: TSV Gaimersheim – FC Gerolfing