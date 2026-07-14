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Spielplan der Bezirksliga Nord: Dornach eröffnet gegen Aschheim
Das Warten hat ein Ende
von Luca Hayden · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Dornach eröffnet die neue Saison in der Bezirksliga Nord. – Foto: Sven Leifer
Es geht wieder los! In weniger als zwei Wochen startet die Bezirksliga Nord in die neue Saison, jetzt ist auch der Spielplan da.
Dornach, Ascheim und Waldperlach für Langengeisling und Walpertskirchen: Die Ligeneinteilung ist endlich final abgeschlossen und der Spielplan veröffentlicht. Die Bezirksliga Nord kann starten! Die ersten Spieltage in der Übersicht: