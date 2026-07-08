Spielplan 3. Liga: Waldhof gegen Fortuna zum Auftakt - alle Spieltage

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Spielplan der 3. Liga für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Der 1. Spieltag steigt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf am 7. August - das ist der komplette Plan.
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf
08.-09.08.2026 FC Ingolstadt 04 - Würzburger Kickers
08.-09.08.2026 MSV Duisburg - SV Meppen
08.-09.08.2026 SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster
08.-09.08.2026 FC Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg
08.-09.08.2026 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
08.-09.08.2026 TSG Hoffenheim II - F.C. Hansa Rostock
08.-09.08.2026 TSV Havelse - VfB Stuttgart II
08.-09.08.2026 Alemannia Aachen - SC Verl
08.-09.08.2026 SG Sonnenhof Großaspach - SC Fortuna Köln
2. Spieltag
14.-16.08.2026 Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II
14.-16.08.2026 SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
14.-16.08.2026 Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
14.-16.08.2026 F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
14.-16.08.2026 SC Verl - MSV Duisburg
14.-16.08.2026 SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
14.-16.08.2026 VfB Stuttgart II - FC Viktoria Köln
14.-16.08.2026 SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
14.-16.08.2026 SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
14.-16.08.2026 Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
3. Spieltag
28.-30.08.2026 TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
28.-30.08.2026 Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
28.-30.08.2026 MSV Duisburg - Würzburger Kickers
28.-30.08.2026 Alemannia Aachen - SV Meppen
28.-30.08.2026 SC Verl - SC Fortuna Köln
28.-30.08.2026 SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
28.-30.08.2026 FC Viktoria Köln - SC Preußen Münster
28.-30.08.2026 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
28.-30.08.2026 TSG Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
28.-30.08.2026 SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
4. Spieltag
04.-06.09.2026 F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden
04.-06.09.2026 SC Preußen Münster - TSV Havelse
04.-06.09.2026 Rot-Weiss Essen - FC Viktoria Köln
04.-06.09.2026 SV Waldhof Mannheim - SC Verl
04.-06.09.2026 FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen
04.-06.09.2026 SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg
04.-06.09.2026 SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf
04.-06.09.2026 SV Meppen - 1. FC Saarbrücken
04.-06.09.2026 SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim II
04.-06.09.2026 Würzburger Kickers - VfB Stuttgart II
5. Spieltag
11.-13.09.2026 Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg
11.-13.09.2026 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
11.-13.09.2026 Rot-Weiss Essen - Würzburger Kickers
11.-13.09.2026 SC Verl - SV Meppen
11.-13.09.2026 SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim
11.-13.09.2026 FC Viktoria Köln - F.C. Hansa Rostock
11.-13.09.2026 VfB Stuttgart II - SC Preußen Münster
11.-13.09.2026 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
11.-13.09.2026 TSG Hoffenheim II - SC Fortuna Köln
11.-13.09.2026 TSV Havelse - SG Sonnenhof Großaspach
6. Spieltag
15./16.09.2026 FC Ingolstadt 04 - TSG Hoffenheim II
15./16.09.2026 SC Preußen Münster - 1. FC Saarbrücken
15./16.09.2026 MSV Duisburg - TSV Havelse
15./16.09.2026 F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
15./16.09.2026 SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen
15./16.09.2026 SSV Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf
15./16.09.2026 SC Fortuna Köln - SV Wehen Wiesbaden
15./16.09.2026 SV Meppen - FC Viktoria Köln
15./16.09.2026 SG Sonnenhof Großaspach - SC Verl
15./16.09.2026 Würzburger Kickers - Alemannia Aachen
7. Spieltag
18.-20.09.2026 Rot-Weiss Essen - F.C. Hansa Rostock
18.-20.09.2026 Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf
18.-20.09.2026 SC Verl - Würzburger Kickers
18.-20.09.2026 SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg
18.-20.09.2026 SV Waldhof Mannheim - SC Preußen Münster
18.-20.09.2026 FC Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04
18.-20.09.2026 VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
18.-20.09.2026 TSG Hoffenheim II - SV Meppen
18.-20.09.2026 TSV Havelse - SC Fortuna Köln
18.-20.09.2026 1. FC Saarbrücken - SG Sonnenhof Großaspach
8. Spieltag
09.-11.10.2026 SC Preußen Münster - Rot-Weiss Essen
09.-11.10.2026 MSV Duisburg - TSG Hoffenheim II
09.-11.10.2026 Alemannia Aachen - FC Viktoria Köln
09.-11.10.2026 FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbaden
09.-11.10.2026 SSV Jahn Regensburg - TSV Havelse
09.-11.10.2026 SC Fortuna Köln - 1. FC Saarbrücken
09.-11.10.2026 SV Meppen - VfB Stuttgart II
09.-11.10.2026 SG Sonnenhof Großaspach - SV Waldhof Mannheim
09.-11.10.2026 Würzburger Kickers - F.C. Hansa Rostock
09.-11.10.2026 Fortuna Düsseldorf - SC Verl
9. Spieltag
13./14.10.2026 F.C. Hansa Rostock - SV Meppen
13./14.10.2026 SC Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf
13./14.10.2026 Rot-Weiss Essen - SC Fortuna Köln
13./14.10.2026 SC Verl - SSV Jahn Regensburg
13./14.10.2026 SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen
13./14.10.2026 SV Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 04
13./14.10.2026 FC Viktoria Köln - SG Sonnenhof Großaspach
13./14.10.2026 VfB Stuttgart II - TSG Hoffenheim II
13./14.10.2026 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg
13./14.10.2026 TSV Havelse - Würzburger Kickers
10. Spieltag
16.-18.10.2026 Fortuna Düsseldorf - 1. FC Saarbrücken
16.-18.10.2026 MSV Duisburg - FC Viktoria Köln
16.-18.10.2026 FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiss Essen
16.-18.10.2026 SSV Jahn Regensburg - SV Wehen Wiesbaden
16.-18.10.2026 TSG Hoffenheim II - SC Verl
16.-18.10.2026 SC Fortuna Köln - VfB Stuttgart II
16.-18.10.2026 SV Meppen - TSV Havelse
16.-18.10.2026 SG Sonnenhof Großaspach - SC Preußen Münster
16.-18.10.2026 Würzburger Kickers - SV Waldhof Mannheim
16.-18.10.2026 Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
11. Spieltag
23.-25.10.2026 FC Viktoria Köln - SC Verl
23.-25.10.2026 SC Preußen Münster - SC Fortuna Köln
23.-25.10.2026 Rot-Weiss Essen - SSV Jahn Regensburg
23.-25.10.2026 F.C. Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf
23.-25.10.2026 SV Wehen Wiesbaden - SG Sonnenhof Großaspach
23.-25.10.2026 SV Waldhof Mannheim - TSG Hoffenheim II
23.-25.10.2026 FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg
23.-25.10.2026 VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen
23.-25.10.2026 TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken
23.-25.10.2026 SV Meppen - Würzburger Kickers
12. Spieltag
30.10.-01.11.2026 TSG Hoffenheim II - FC Viktoria Köln
30.10.-01.11.2026 Fortuna Düsseldorf - SV Meppen
30.10.-01.11.2026 MSV Duisburg - VfB Stuttgart II
30.10.-01.11.2026 Alemannia Aachen - SC Preußen Münster
30.10.-01.11.2026 SC Verl - SV Wehen Wiesbaden
30.10.-01.11.2026 SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock
30.10.-01.11.2026 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
30.10.-01.11.2026 TSV Havelse - FC Ingolstadt 04
30.10.-01.11.2026 SC Fortuna Köln - Würzburger Kickers
30.10.-01.11.2026 SG Sonnenhof Großaspach - Rot-Weiss Essen
13. Spieltag
06.-08.11.2026 SC Preußen Münster - MSV Duisburg
06.-08.11.2026 Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen
06.-08.11.2026 F.C. Hansa Rostock - SG Sonnenhof Großaspach
06.-08.11.2026 SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse
06.-08.11.2026 SV Waldhof Mannheim - SC Fortuna Köln
06.-08.11.2026 FC Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken
06.-08.11.2026 FC Ingolstadt 04 - Fortuna Düsseldorf
06.-08.11.2026 VfB Stuttgart II - SC Verl
06.-08.11.2026 SV Meppen - SSV Jahn Regensburg
06.-08.11.2026 Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim II
14. Spieltag
20.-22.11.2026 SC Verl - Rot-Weiss Essen
20.-22.11.2026 Fortuna Düsseldorf - SG Sonnenhof Großaspach
20.-22.11.2026 MSV Duisburg - F.C. Hansa Rostock
20.-22.11.2026 Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim
20.-22.11.2026 SSV Jahn Regensburg - Würzburger Kickers
20.-22.11.2026 VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04
20.-22.11.2026 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden
20.-22.11.2026 TSG Hoffenheim II - SC Preußen Münster
20.-22.11.2026 TSV Havelse - FC Viktoria Köln
20.-22.11.2026 SC Fortuna Köln - SV Meppen
15. Spieltag
27.-29.11.2026 Würzburger Kickers - Fortuna Düsseldorf
27.-29.11.2026 SC Preußen Münster - SC Verl
27.-29.11.2026 Rot-Weiss Essen - TSG Hoffenheim II
27.-29.11.2026 F.C. Hansa Rostock - TSV Havelse
27.-29.11.2026 SV Wehen Wiesbaden - SV Meppen
27.-29.11.2026 SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II
27.-29.11.2026 FC Viktoria Köln - SC Fortuna Köln
27.-29.11.2026 FC Ingolstadt 04 - SSV Jahn Regensburg
27.-29.11.2026 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen
27.-29.11.2026 SG Sonnenhof Großaspach - MSV Duisburg
16. Spieltag
04.-06.12.2026 MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim
04.-06.12.2026 Alemannia Aachen - TSV Havelse
04.-06.12.2026 SC Verl - FC Ingolstadt 04
04.-06.12.2026 SSV Jahn Regensburg - SC Preußen Münster
04.-06.12.2026 VfB Stuttgart II - SG Sonnenhof Großaspach
04.-06.12.2026 TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken
04.-06.12.2026 SC Fortuna Köln - F.C. Hansa Rostock
04.-06.12.2026 SV Meppen - Rot-Weiss Essen
04.-06.12.2026 Würzburger Kickers - FC Viktoria Köln
04.-06.12.2026 Fortuna Düsseldorf - SV Wehen Wiesbaden
17. Spieltag
11.-13.12.2026 SC Preußen Münster - SV Meppen
11.-13.12.2026 Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg
11.-13.12.2026 F.C. Hansa Rostock - SC Verl
11.-13.12.2026 SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
11.-13.12.2026 SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
11.-13.12.2026 FC Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf
11.-13.12.2026 FC Ingolstadt 04 - SC Fortuna Köln
11.-13.12.2026 1. FC Saarbrücken - Würzburger Kickers
11.-13.12.2026 TSV Havelse - TSG Hoffenheim II
11.-13.12.2026 SG Sonnenhof Großaspach - Alemannia Aachen
18. Spieltag
18.-20.12.2026 TSG Hoffenheim II - SV Wehen Wiesbaden
18.-20.12.2026 Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen
18.-20.12.2026 MSV Duisburg - Alemannia Aachen
18.-20.12.2026 F.C. Hansa Rostock - SC Preußen Münster
18.-20.12.2026 SC Verl - TSV Havelse
18.-20.12.2026 FC Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim
18.-20.12.2026 SSV Jahn Regensburg - SC Fortuna Köln
18.-20.12.2026 VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
18.-20.12.2026 SV Meppen - FC Ingolstadt 04
18.-20.12.2026 Würzburger Kickers - SG Sonnenhof Großaspach
19. Spieltag
15.-17.01.2027 Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart II
15.-17.01.2027 Alemannia Aachen - TSG Hoffenheim II
15.-17.01.2027 SV Wehen Wiesbaden - FC Viktoria Köln
15.-17.01.2027 SV Waldhof Mannheim - SV Meppen
15.-17.01.2027 FC Ingolstadt 04 - F.C. Hansa Rostock
15.-17.01.2027 1. FC Saarbrücken - SC Verl
15.-17.01.2027 TSV Havelse - Fortuna Düsseldorf
15.-17.01.2027 SC Fortuna Köln - MSV Duisburg
15.-17.01.2027 SG Sonnenhof Großaspach - SSV Jahn Regensburg
15.-17.01.2027 SC Preußen Münster - Würzburger Kickers
20. Spieltag
22.-24.01.2027 Fortuna Düsseldorf - SV Waldhof Mannheim
22.-24.01.2027 SC Preußen Münster - SV Wehen Wiesbaden
22.-24.01.2027 Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken
22.-24.01.2027 F.C. Hansa Rostock - TSG Hoffenheim II
22.-24.01.2027 SC Verl - Alemannia Aachen
22.-24.01.2027 SSV Jahn Regensburg - FC Viktoria Köln
22.-24.01.2027 VfB Stuttgart II - TSV Havelse
22.-24.01.2027 SC Fortuna Köln - SG Sonnenhof Großaspach
22.-24.01.2027 SV Meppen - MSV Duisburg
22.-24.01.2027 Würzburger Kickers - FC Ingolstadt 04
21. Spieltag
29.-31.01.2027 SV Wehen Wiesbaden - Würzburger Kickers
29.-31.01.2027 MSV Duisburg - SC Verl
29.-31.01.2027 Alemannia Aachen - SC Fortuna Köln
29.-31.01.2027 SV Waldhof Mannheim - F.C. Hansa Rostock
29.-31.01.2027 FC Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
29.-31.01.2027 FC Ingolstadt 04 - SC Preußen Münster
29.-31.01.2027 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg
29.-31.01.2027 TSG Hoffenheim II - Fortuna Düsseldorf
29.-31.01.2027 TSV Havelse - Rot-Weiss Essen
29.-31.01.2027 SG Sonnenhof Großaspach - SV Meppen
22. Spieltag
05.-07.02.2027 SSV Jahn Regensburg - TSG Hoffenheim II
05.-07.02.2027 SC Preußen Münster - FC Viktoria Köln
05.-07.02.2027 Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden
05.-07.02.2027 F.C. Hansa Rostock - 1. FC Saarbrücken
05.-07.02.2027 SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
05.-07.02.2027 FC Ingolstadt 04 - SG Sonnenhof Großaspach
05.-07.02.2027 VfB Stuttgart II - Fortuna Düsseldorf
05.-07.02.2027 SC Fortuna Köln - SC Verl
05.-07.02.2027 SV Meppen - Alemannia Aachen
05.-07.02.2027 Würzburger Kickers - MSV Duisburg
23. Spieltag
12.-14.02.2027 TSV Havelse - SC Preußen Münster
12.-14.02.2027 Fortuna Düsseldorf - SC Fortuna Köln
12.-14.02.2027 MSV Duisburg - SSV Jahn Regensburg
12.-14.02.2027 Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 04
12.-14.02.2027 SC Verl - SV Waldhof Mannheim
12.-14.02.2027 SV Wehen Wiesbaden - F.C. Hansa Rostock
12.-14.02.2027 FC Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen
12.-14.02.2027 VfB Stuttgart II - Würzburger Kickers
12.-14.02.2027 1. FC Saarbrücken - SV Meppen
12.-14.02.2027 TSG Hoffenheim II - SG Sonnenhof Großaspach
24. Spieltag
19.-21.02.2027 SG Sonnenhof Großaspach - TSV Havelse
19.-21.02.2027 SC Preußen Münster - VfB Stuttgart II
19.-21.02.2027 MSV Duisburg - Fortuna Düsseldorf
19.-21.02.2027 F.C. Hansa Rostock - FC Viktoria Köln
19.-21.02.2027 SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden
19.-21.02.2027 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken
19.-21.02.2027 SSV Jahn Regensburg - Alemannia Aachen
19.-21.02.2027 SC Fortuna Köln - TSG Hoffenheim II
19.-21.02.2027 SV Meppen - SC Verl
19.-21.02.2027 Würzburger Kickers - Rot-Weiss Essen
25. Spieltag
26.-28.02.2027 Alemannia Aachen - Würzburger Kickers
26.-28.02.2027 Fortuna Düsseldorf - SSV Jahn Regensburg
26.-28.02.2027 Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim
26.-28.02.2027 SC Verl - SG Sonnenhof Großaspach
26.-28.02.2027 SV Wehen Wiesbaden - SC Fortuna Köln
26.-28.02.2027 FC Viktoria Köln - SV Meppen
26.-28.02.2027 VfB Stuttgart II - F.C. Hansa Rostock
26.-28.02.2027 1. FC Saarbrücken - SC Preußen Münster
26.-28.02.2027 TSG Hoffenheim II - FC Ingolstadt 04
26.-28.02.2027 TSV Havelse - MSV Duisburg
26. Spieltag
02./03.03.2027 Würzburger Kickers - SC Verl
02./03.03.2027 Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen
02./03.03.2027 SC Preußen Münster - SV Waldhof Mannheim
02./03.03.2027 MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden
02./03.03.2027 F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
02./03.03.2027 FC Ingolstadt 04 - FC Viktoria Köln
02./03.03.2027 SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II
02./03.03.2027 SC Fortuna Köln - TSV Havelse
02./03.03.2027 SV Meppen - TSG Hoffenheim II
02./03.03.2027 SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Saarbrücken
27. Spieltag
05.-07.03.2027 Rot-Weiss Essen - SC Preußen Münster
05.-07.03.2027 F.C. Hansa Rostock - Würzburger Kickers
05.-07.03.2027 SC Verl - Fortuna Düsseldorf
05.-07.03.2027 SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
05.-07.03.2027 SV Waldhof Mannheim - SG Sonnenhof Großaspach
05.-07.03.2027 FC Viktoria Köln - Alemannia Aachen
05.-07.03.2027 VfB Stuttgart II - SV Meppen
05.-07.03.2027 1. FC Saarbrücken - SC Fortuna Köln
05.-07.03.2027 TSG Hoffenheim II - MSV Duisburg
05.-07.03.2027 TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg
28. Spieltag
12.-14.03.2027 SSV Jahn Regensburg - SC Verl
12.-14.03.2027 Fortuna Düsseldorf - SC Preußen Münster
12.-14.03.2027 MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
12.-14.03.2027 Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden
12.-14.03.2027 FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
12.-14.03.2027 TSG Hoffenheim II - VfB Stuttgart II
12.-14.03.2027 SC Fortuna Köln - Rot-Weiss Essen
12.-14.03.2027 SV Meppen - F.C. Hansa Rostock
12.-14.03.2027 SG Sonnenhof Großaspach - FC Viktoria Köln
12.-14.03.2027 Würzburger Kickers - TSV Havelse
29. Spieltag
16./17.03.2027 SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg
16./17.03.2027 SC Preußen Münster - SG Sonnenhof Großaspach
16./17.03.2027 Rot-Weiss Essen - FC Ingolstadt 04
16./17.03.2027 F.C. Hansa Rostock - Alemannia Aachen
16./17.03.2027 SC Verl - TSG Hoffenheim II
16./17.03.2027 SV Waldhof Mannheim - Würzburger Kickers
16./17.03.2027 FC Viktoria Köln - MSV Duisburg
16./17.03.2027 VfB Stuttgart II - SC Fortuna Köln
16./17.03.2027 1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf
16./17.03.2027 TSV Havelse - SV Meppen
30. Spieltag
19.-21.03.2027 Fortuna Düsseldorf - F.C. Hansa Rostock
19.-21.03.2027 MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04
19.-21.03.2027 Alemannia Aachen - VfB Stuttgart II
19.-21.03.2027 SC Verl - FC Viktoria Köln
19.-21.03.2027 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse
19.-21.03.2027 TSG Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim
19.-21.03.2027 SC Fortuna Köln - SC Preußen Münster
19.-21.03.2027 SG Sonnenhof Großaspach - SV Wehen Wiesbaden
19.-21.03.2027 Würzburger Kickers - SV Meppen
19.-21.03.2027 SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen
31. Spieltag
02.-04.04.2027 FC Ingolstadt 04 - TSV Havelse
02.-04.04.2027 SC Preußen Münster - Alemannia Aachen
02.-04.04.2027 Rot-Weiss Essen - SG Sonnenhof Großaspach
02.-04.04.2027 F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg
02.-04.04.2027 SV Wehen Wiesbaden - SC Verl
02.-04.04.2027 SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken
02.-04.04.2027 FC Viktoria Köln - TSG Hoffenheim II
02.-04.04.2027 VfB Stuttgart II - MSV Duisburg
02.-04.04.2027 SV Meppen - Fortuna Düsseldorf
02.-04.04.2027 Würzburger Kickers - SC Fortuna Köln
32. Spieltag
09.-11.04.2027 Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 04
09.-11.04.2027 MSV Duisburg - SC Preußen Münster
09.-11.04.2027 Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen
09.-11.04.2027 SC Verl - VfB Stuttgart II
09.-11.04.2027 SSV Jahn Regensburg - SV Meppen
09.-11.04.2027 1. FC Saarbrücken - FC Viktoria Köln
09.-11.04.2027 TSG Hoffenheim II - Würzburger Kickers
09.-11.04.2027 TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden
09.-11.04.2027 SC Fortuna Köln - SV Waldhof Mannheim
09.-11.04.2027 SG Sonnenhof Großaspach - F.C. Hansa Rostock
33. Spieltag
16.-18.04.2027 Rot-Weiss Essen - SC Verl
16.-18.04.2027 SC Preußen Münster - TSG Hoffenheim II
16.-18.04.2027 F.C. Hansa Rostock - MSV Duisburg
16.-18.04.2027 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken
16.-18.04.2027 SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
16.-18.04.2027 FC Viktoria Köln - TSV Havelse
16.-18.04.2027 FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart II
16.-18.04.2027 SV Meppen - SC Fortuna Köln
16.-18.04.2027 SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Düsseldorf
16.-18.04.2027 Würzburger Kickers - SSV Jahn Regensburg
34. Spieltag
23.-25.04.2027 SC Verl - SC Preußen Münster
23.-25.04.2027 Fortuna Düsseldorf - Würzburger Kickers
23.-25.04.2027 MSV Duisburg - SG Sonnenhof Großaspach
23.-25.04.2027 Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken
23.-25.04.2027 SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04
23.-25.04.2027 VfB Stuttgart II - SV Waldhof Mannheim
23.-25.04.2027 TSG Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
23.-25.04.2027 TSV Havelse - F.C. Hansa Rostock
23.-25.04.2027 SC Fortuna Köln - FC Viktoria Köln
23.-25.04.2027 SV Meppen - SV Wehen Wiesbaden
35. Spieltag
27./28.04.2027 SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf
27./28.04.2027 SC Preußen Münster - SSV Jahn Regensburg
27./28.04.2027 Rot-Weiss Essen - SV Meppen
27./28.04.2027 F.C. Hansa Rostock - SC Fortuna Köln
27./28.04.2027 SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg
27./28.04.2027 FC Viktoria Köln - Würzburger Kickers
27./28.04.2027 FC Ingolstadt 04 - SC Verl
27./28.04.2027 1. FC Saarbrücken - TSG Hoffenheim II
27./28.04.2027 TSV Havelse - Alemannia Aachen
27./28.04.2027 SG Sonnenhof Großaspach - VfB Stuttgart II
36. Spieltag
07.-09.05.2027 Fortuna Düsseldorf - FC Viktoria Köln
07.-09.05.2027 MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen
07.-09.05.2027 Alemannia Aachen - SG Sonnenhof Großaspach
07.-09.05.2027 SC Verl - F.C. Hansa Rostock
07.-09.05.2027 SSV Jahn Regensburg - SV Waldhof Mannheim
07.-09.05.2027 VfB Stuttgart II - SV Wehen Wiesbaden
07.-09.05.2027 TSG Hoffenheim II - TSV Havelse
07.-09.05.2027 SC Fortuna Köln - FC Ingolstadt 04
07.-09.05.2027 Würzburger Kickers - 1. FC Saarbrücken
07.-09.05.2027 SV Meppen - SC Preußen Münster
37. Spieltag
14.-16.05.2027 1. FC Saarbrücken - VfB Stuttgart II
14.-16.05.2027 SC Preußen Münster - F.C. Hansa Rostock
14.-16.05.2027 Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf
14.-16.05.2027 Alemannia Aachen - MSV Duisburg
14.-16.05.2027 SV Wehen Wiesbaden - TSG Hoffenheim II
14.-16.05.2027 SV Waldhof Mannheim - FC Viktoria Köln
14.-16.05.2027 FC Ingolstadt 04 - SV Meppen
14.-16.05.2027 TSV Havelse - SC Verl
14.-16.05.2027 SC Fortuna Köln - SSV Jahn Regensburg
14.-16.05.2027 SG Sonnenhof Großaspach - Würzburger Kickers
38. Spieltag
Sa., 22.05.27 Fortuna Düsseldorf - TSV Havelse
Sa., 22.05.27 MSV Duisburg - SC Fortuna Köln
Sa., 22.05.27 F.C. Hansa Rostock - FC Ingolstadt 04
Sa., 22.05.27 SC Verl - 1. FC Saarbrücken
Sa., 22.05.27 FC Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 22.05.27 SSV Jahn Regensburg - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 22.05.27 VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
Sa., 22.05.27 TSG Hoffenheim II - Alemannia Aachen
Sa., 22.05.27 SV Meppen - SV Waldhof Mannheim
Sa., 22.05.27 Würzburger Kickers - SC Preußen Münster