Spielplan 2025/26: TSV 1860 eröffnet die 3. Liga – Rostock-Ansetzung sorgt für Unmut

Kevin Volland und der TSV 1860 München trifft im ersten Spiel der Saison auf Rot-Weiss Essen. – Foto: Ulrich Wagner/Imago

Duell zweier Traditionsklubs: Am Freitag, dem 1. August, startet die 3. Liga mit einem Highlight. Rot-Weiss Essen empfängt den TSV 1860 München.

München – Die Löwen haben ihren ersten Gegner. Am Freitag, dem 1. August, beginnt die neue Saison der 3. Liga mit einem spannenden Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München. Anstoß ist um 19 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen, das mit seinen 20.100 Plätzen wohl ausverkauft sein wird. Doch auch für Fans, die nicht vor Ort sein können, gibt es eine gute Nachricht. Eröffnungsspiel der 3. Liga: TSV 1860 gastiert bei Rot-Weiss Essen

Denn das Eröffnungsspiel der Drittliga-Saison 2025/26 wird ab 18.30 Uhr kostenlos auf MagentaTV und MagentaSport übertragen. Für den TSV 1860 München ist es bereits das zweite Mal in Folge, dass sie die Ehre haben, die 3. Liga mit einem Topspiel am Freitagabend zu eröffnen. Im letzten Jahr war der 1. FC Saarbrücken zu Gast in München, dieses Jahr geht es an die traditionsreiche Hafenstraße in Essen. Der TSV 1860 München, der sich in der Sommerpause prominent verstärkt hat, gilt als einer der Favoriten für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit den Verpflichtungen von Kevin Volland und Florian Niederlechner haben die Münchner zwei erfahrene Spieler an Bord, die bereits in der Bundesliga ihre Klasse bewiesen haben. Entsprechend groß ist die Euphorie auf die neue Saison im Löwen-Lager.