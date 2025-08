Du wirst automatisch weitergeleitet...

Fortuna Köln III geht nach der Meisterschaft in der Kreisliga D4 künftig in der C1 an den Start. – Foto: Marius Rink

Spielpläne veröffentlicht! So starten die Kreisligen im Kreis Köln Die Spieltage von der Kreisliga A bis Kreisliga D im Kreis Köln stehen fest Verlinkte Inhalte Kreisliga C3 Köln 24/25 Kreisliga D1 Köln 24/25 Kreisliga D3 Köln 24/25 Kreisliga D4 Köln 24/25 Kreisliga A Köln + 5 weitere Seit kurzen stehen die Spielpläne im Fußballkreis Köln fest. So starten die Kreisligen in die neue Saison 2025/26. Kreisliga A Köln 1. Spieltag

31.08.25 13:00 Uhr DJK Südwest Köln II - Sportverein Adler Dellbrück 1922

31.08.25 13:00 Uhr SC Blau-Weiß 06 Köln II - TuS 1887 Roland Bürrig

31.08.25 13:15 Uhr Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 - SC Borussia Köln-Kalk 05

31.08.25 13:15 Uhr FC Pesch II - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II

31.08.25 15:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 - ESV Olympia Köln

31.08.25 15:15 Uhr SV Gremberg Humboldt 60/62 - VfL Rheingold Köln-Poll 1912

31.08.25 15:15 Uhr VfR Sinnersdorf 1928 - Bosna Köln

31.08.25 15:30 Uhr SC West Köln - TuS Köln-Stammheim 1889



2. Spieltag

07.09.25 13:00 Uhr SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II - SC Köln Weiler Volkhoven 1948

07.09.25 14:45 Uhr ESV Olympia Köln - SV Gremberg Humboldt 60/62

07.09.25 15:00 Uhr TuS 1887 Roland Bürrig - Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967

07.09.25 15:00 Uhr TuS Köln-Stammheim 1889 - FC Pesch II

07.09.25 15:15 Uhr SC Borussia Köln-Kalk 05 - DJK Südwest Köln II

07.09.25 15:30 Uhr VfL Rheingold Köln-Poll 1912 - SC Blau-Weiß 06 Köln II

07.09.25 15:30 Uhr Sportverein Adler Dellbrück 1922 - VfR Sinnersdorf 1928

07.09.25 15:30 Uhr Bosna Köln - SC West Köln



3. Spieltag

14.09.25 13:00 Uhr DJK Südwest Köln II - TuS 1887 Roland Bürrig

14.09.25 13:00 Uhr SC Blau-Weiß 06 Köln II - ESV Olympia Köln

14.09.25 13:15 Uhr Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 - VfL Rheingold Köln-Poll 1912

14.09.25 15:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 - TuS Köln-Stammheim 1889

14.09.25 15:15 Uhr SV Gremberg Humboldt 60/62 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II

14.09.25 15:15 Uhr VfR Sinnersdorf 1928 - SC Borussia Köln-Kalk 05

14.09.25 15:30 Uhr SC West Köln - FC Pesch II

14.09.25 17:30 Uhr Bosna Köln - Sportverein Adler Dellbrück 1922 ➡️ Zum kompletten Spielplan Kreisliga B1 Köln 1. Spieltag

31.08.25 11:00 Uhr Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 II - Vorwärts Spoho 98

31.08.25 13:00 Uhr SpVg Rheindörfer Köln-Nord II - SC Blau-Weiß 06 Köln III

31.08.25 13:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 II - 1. Jugend-Fußball-Schule Köln

31.08.25 13:00 Uhr SC West Köln II - SC Germania Köln-Ossendorf 1894

31.08.25 15:00 Uhr GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 - SC Rondorf 1912

31.08.25 15:00 Uhr TPSK 1925 Köln - CfB Ford Köln-Niehl 09/52 II

31.08.25 15:45 Uhr DJK Roland Köln-West - DSK Köln

31.08.25 17:30 Uhr DJK Südwest Köln III - SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05



2. Spieltag

07.09.25 13:00 Uhr CfB Ford Köln-Niehl 09/52 II - SpVg Rheindörfer Köln-Nord II

07.09.25 13:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - DJK Südwest Köln III

07.09.25 13:15 Uhr SC Germania Köln-Ossendorf 1894 - GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82

07.09.25 15:00 Uhr DSK Köln - SC Köln Weiler Volkhoven 1948 II

07.09.25 15:00 Uhr 1. Jugend-Fußball-Schule Köln - TPSK 1925 Köln

07.09.25 15:15 Uhr SC Rondorf 1912 - DJK Roland Köln-West

07.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 - SC West Köln II

07.09.25 17:15 Uhr SC Blau-Weiß 06 Köln III - Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 II



3. Spieltag

14.09.25 11:00 Uhr Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 II - CfB Ford Köln-Niehl 09/52 II

14.09.25 13:00 Uhr SpVg Rheindörfer Köln-Nord II - 1. Jugend-Fußball-Schule Köln

14.09.25 13:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 II - SC Rondorf 1912

14.09.25 13:00 Uhr SC West Köln II - Vorwärts Spoho 98

14.09.25 13:15 Uhr SC Germania Köln-Ossendorf 1894 - SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05

14.09.25 15:00 Uhr GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 - DJK Roland Köln-West

14.09.25 15:00 Uhr TPSK 1925 Köln - DSK Köln

14.09.25 17:30 Uhr DJK Südwest Köln III - SC Blau-Weiß 06 Köln III ➡️ Zum kompletten Spielplan Kreisliga B2 Köln 1. Spieltag

31.08.25 13:00 Uhr SV Schlebusch II - SC Leverkusen 2017

31.08.25 13:00 Uhr Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II - SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel II

31.08.25 13:15 Uhr SC Köln-Brück 07 - SC Borussia Köln-Kalk 05 II

31.08.25 14:30 Uhr SpVg Wahn-Grengel - FC Germania Zündorf 1913 II

31.08.25 15:00 Uhr SC Köln-Mülheim-Nord 1919 - SSV Köln-Vingst 1905

31.08.25 15:15 Uhr SSV Leverkusen-Alkenrath - Türk Genc SV Köln

31.08.25 15:15 Uhr TuS Köln rechtsrheinisch 1874 - FC Germania Köln-Mülheim

31.08.25 15:30 Uhr TSV 07 Köln-Merheim - RSV Rath-Heumar 1920



2. Spieltag

07.09.25 13:00 Uhr FC Germania Zündorf 1913 II - TuS Köln rechtsrheinisch 1874

07.09.25 13:00 Uhr SC Borussia Köln-Kalk 05 II - SSV Leverkusen-Alkenrath

07.09.25 13:15 Uhr SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel II - TSV 07 Köln-Merheim

07.09.25 15:00 Uhr SSV Köln-Vingst 1905 - SV Schlebusch II

07.09.25 15:00 Uhr Türk Genc SV Köln - Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II

07.09.25 15:00 Uhr RSV Rath-Heumar 1920 - SC Köln-Mülheim-Nord 1919

07.09.25 15:30 Uhr SC Leverkusen 2017 - SpVg Wahn-Grengel

07.09.25 15:30 Uhr FC Germania Köln-Mülheim - SC Köln-Brück 07



3. Spieltag

14.09.25 13:00 Uhr SV Schlebusch II - RSV Rath-Heumar 1920

14.09.25 13:00 Uhr Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II - SC Borussia Köln-Kalk 05 II

14.09.25 13:15 Uhr SSV Leverkusen-Alkenrath - FC Germania Köln-Mülheim

14.09.25 13:15 Uhr SC Köln-Brück 07 - FC Germania Zündorf 1913 II

14.09.25 13:15 Uhr SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel II - Türk Genc SV Köln

14.09.25 14:30 Uhr SpVg Wahn-Grengel - SSV Köln-Vingst 1905

14.09.25 15:15 Uhr TuS Köln rechtsrheinisch 1874 - SC Leverkusen 2017

14.09.25 15:30 Uhr TSV 07 Köln-Merheim - SC Köln-Mülheim-Nord 1919 ➡️ Zum kompletten Spielplan Kreisliga C1 Köln 1. Spieltag

31.08.25 11:30 Uhr DJK Roland Köln-West III - Türkischer FC Köln 2001 II

31.08.25 13:00 Uhr SC Borussia Lindenthal-Hohenlind IV - SC Fortuna Köln III

31.08.25 13:00 Uhr DITIB Chorweiler Sport - SC Leverkusen 2017 II

31.08.25 13:15 Uhr SC Schwarz-Weiß Köln II - Cologne 11

31.08.25 15:00 Uhr Afrika Fussball Club Köln - Köln Trabzonspor

31.08.25 15:00 Uhr JSV Köln 96 - TuS 1887 Roland Bürrig III

31.08.25 15:30 Uhr Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878 - 1. FSV Köln

31.08.25 17:00 Uhr GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 II - FC Süryoye Köln



2. Spieltag

07.09.25 11:30 Uhr Türkischer FC Köln 2001 II - DITIB Chorweiler Sport

07.09.25 13:00 Uhr Köln Trabzonspor - SC Schwarz-Weiß Köln II

07.09.25 13:15 Uhr SC Leverkusen 2017 II - Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878

07.09.25 15:00 Uhr 1. FSV Köln - JSV Köln 96

07.09.25 15:00 Uhr FC Süryoye Köln - Afrika Fussball Club Köln

07.09.25 15:00 Uhr Cologne 11 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind IV

07.09.25 15:00 Uhr SC Fortuna Köln III - DJK Roland Köln-West III

07.09.25 17:00 Uhr TuS 1887 Roland Bürrig III - GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 II



3. Spieltag

14.09.25 13:00 Uhr SC Borussia Lindenthal-Hohenlind IV - DJK Roland Köln-West III

14.09.25 13:00 Uhr DITIB Chorweiler Sport - SC Fortuna Köln III

14.09.25 13:15 Uhr SC Schwarz-Weiß Köln II - FC Süryoye Köln

14.09.25 15:00 Uhr Afrika Fussball Club Köln - TuS 1887 Roland Bürrig III

14.09.25 15:00 Uhr JSV Köln 96 - SC Leverkusen 2017 II

14.09.25 15:00 Uhr Cologne 11 - Köln Trabzonspor

14.09.25 15:30 Uhr Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878 - Türkischer FC Köln 2001 II

14.09.25 17:00 Uhr GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 II - 1. FSV Köln ➡️ Zum kompletten Spielplan Kreisliga C2 Köln 1. Spieltag

31.08.25 11:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 III - ESV Olympia Köln II

31.08.25 11:15 Uhr SC Schwarz-Weiß Köln III - SpVg Porz 1919 II

31.08.25 13:00 Uhr TuS Köln-Ehrenfeld 1865 - SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77

31.08.25 13:30 Uhr DJK Roland Köln-West II - Türkischer FC Köln 2001 III

31.08.25 15:00 Uhr S. u. S. Nippes 1912 - Vorwärts Spoho 98 II

31.08.25 15:30 Uhr SC Borussia Lindenthal-Hohenlind III - Raderthal Kickers Köln 1991

31.08.25 16:30 Uhr SpVg Wahn-Grengel II - SV Agrippina-Germania Köln 1916

31.08.25 17:00 Uhr Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 III - DJK Grün-Weiß Nippes



2. Spieltag

04.09.25 19:30 Uhr Türkischer FC Köln 2001 III - SC Köln Weiler Volkhoven 1948 III

07.09.25 12:30 Uhr ESV Olympia Köln II - SpVg Wahn-Grengel II

07.09.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 II - Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 III

07.09.25 15:00 Uhr Raderthal Kickers Köln 1991 - DJK Roland Köln-West II

07.09.25 15:15 Uhr SV Agrippina-Germania Köln 1916 - S. u. S. Nippes 1912

07.09.25 15:15 Uhr DJK Grün-Weiß Nippes - TuS Köln-Ehrenfeld 1865

07.09.25 15:15 Uhr SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77 - SC Schwarz-Weiß Köln III

07.09.25 17:00 Uhr SpVg Porz 1919 II - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind III



3. Spieltag

14.09.25 11:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 III - Raderthal Kickers Köln 1991

14.09.25 11:15 Uhr SC Schwarz-Weiß Köln III - DJK Grün-Weiß Nippes

14.09.25 13:00 Uhr TuS Köln-Ehrenfeld 1865 - Vorwärts Spoho 98 II

14.09.25 15:00 Uhr S. u. S. Nippes 1912 - ESV Olympia Köln II

14.09.25 15:30 Uhr SC Borussia Lindenthal-Hohenlind III - DJK Roland Köln-West II

14.09.25 16:30 Uhr SpVg Wahn-Grengel II - Türkischer FC Köln 2001 III

14.09.25 17:00 Uhr SpVg Porz 1919 II - SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77

14.09.25 17:00 Uhr Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 III - SV Agrippina-Germania Köln 1916 ➡️ Zum kompletten Spielplan Kreisliga C3 Köln 1. Spieltag

31.08.25 13:00 Uhr SSV Leverkusen-Alkenrath II - Sportverein Adler Dellbrück 1922 II

31.08.25 13:00 Uhr SV Gremberg Humboldt 60/62 II - TuS 1887 Roland Bürrig II

31.08.25 13:00 Uhr FC Energie Köln - VfB Köln rechtsrheinisch 1905

31.08.25 15:00 Uhr SV Westhoven-Ensen 1931 - TuS Langel

31.08.25 15:00 Uhr GSV Prometheus Porz - SpVg Wahn-Grengel III

31.08.25 15:00 Uhr SV Botan Köln - SC Holweide 68

31.08.25 15:15 Uhr Sportclub 1913 Hitdorf - VfL Rheingold Köln-Poll 1912 II

31.08.25 15:30 Uhr RSV Urbach 1912 - SV Mevlana Porz



2. Spieltag

07.09.25 12:30 Uhr TuS 1887 Roland Bürrig II - GSV Prometheus Porz

07.09.25 13:00 Uhr SV Mevlana Porz - SV Botan Köln

07.09.25 13:00 Uhr SC Holweide 68 - Sportclub 1913 Hitdorf

07.09.25 13:00 Uhr VfL Rheingold Köln-Poll 1912 II - SV Gremberg Humboldt 60/62 II

07.09.25 14:30 Uhr SpVg Wahn-Grengel III - SSV Leverkusen-Alkenrath II

07.09.25 14:30 Uhr TuS Langel - RSV Urbach 1912

07.09.25 15:30 Uhr VfB Köln rechtsrheinisch 1905 - SV Westhoven-Ensen 1931

07.09.25 17:30 Uhr Sportverein Adler Dellbrück 1922 II - FC Energie Köln



3. Spieltag

14.09.25 11:00 Uhr SSV Leverkusen-Alkenrath II - TuS 1887 Roland Bürrig II

14.09.25 13:00 Uhr SV Gremberg Humboldt 60/62 II - SC Holweide 68

14.09.25 13:00 Uhr FC Energie Köln - SpVg Wahn-Grengel III

14.09.25 15:00 Uhr SV Westhoven-Ensen 1931 - RSV Urbach 1912

14.09.25 15:00 Uhr GSV Prometheus Porz - VfL Rheingold Köln-Poll 1912 II

14.09.25 15:00 Uhr SV Botan Köln - TuS Langel

14.09.25 15:15 Uhr Sportclub 1913 Hitdorf - SV Mevlana Porz

14.09.25 15:30 Uhr VfB Köln rechtsrheinisch 1905 - Sportverein Adler Dellbrück 1922 II ➡️ Zum kompletten Spielplan Kreisliga D1 Köln 1. Spieltag

31.08.25 11:00 Uhr GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 III - Raderthal Kickers Köln 1991 II

31.08.25 11:00 Uhr SpVg Rheindörfer Köln-Nord III - DJK Grün-Weiß Nippes II

31.08.25 11:00 Uhr FC Chorweiler 2022 II - DSK Köln II

31.08.25 13:00 Uhr S. u. S. Nippes 1912 II - JSV Köln 96 III

31.08.25 13:00 Uhr Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878 II - Turnverein Rodenkirchen 1898

31.08.25 13:00 Uhr SC Rondorf 1912 III - SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77 II

31.08.25 17:15 Uhr SC Blau-Weiß 06 Köln V - SV Agrippina-Germania Köln 1916 II

31.08.25 17:15 Uhr RSV Urbach 1912 IV - TuS Makkabi Köln



2. Spieltag

07.09.25 11:00 Uhr TuS Makkabi Köln - FC Chorweiler 2022 II

07.09.25 13:00 Uhr DSK Köln II - Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878 II

07.09.25 13:00 Uhr Turnverein Rodenkirchen 1898 - SC Blau-Weiß 06 Köln V

07.09.25 13:00 Uhr SV Agrippina-Germania Köln 1916 II - S. u. S. Nippes 1912 II

07.09.25 13:00 Uhr JSV Köln 96 III - SpVg Rheindörfer Köln-Nord III

07.09.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 II - SC Rondorf 1912 III

07.09.25 13:00 Uhr SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77 II - GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 III

07.09.25 13:00 Uhr Raderthal Kickers Köln 1991 II - RSV Urbach 1912 IV



3. Spieltag

14.09.25 11:00 Uhr GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 III - RSV Urbach 1912 IV

14.09.25 11:00 Uhr SpVg Rheindörfer Köln-Nord III - SV Agrippina-Germania Köln 1916 II

14.09.25 11:00 Uhr FC Chorweiler 2022 II - Raderthal Kickers Köln 1991 II

14.09.25 13:00 Uhr S. u. S. Nippes 1912 II - Turnverein Rodenkirchen 1898

14.09.25 13:00 Uhr Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878 II - TuS Makkabi Köln

14.09.25 13:00 Uhr SV Fühlingen-Chorweiler 1929/77 II - SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 II

14.09.25 13:00 Uhr SC Rondorf 1912 III - DJK Grün-Weiß Nippes II

14.09.25 17:15 Uhr SC Blau-Weiß 06 Köln V - DSK Köln II ➡️ Zum kompletten Spielplan Kreisliga D2 Köln 1. Spieltag

31.08.25 11:00 Uhr RSV Urbach 1912 III - SSV Köln-Vingst 1905 II

31.08.25 13:00 Uhr 1. FC Union Köln II - Dünnwalder Sportclub

31.08.25 13:00 Uhr DJK Viktoria Buchheim II - FC Märchenbahnhof

31.08.25 13:00 Uhr TuS Köln rechtsrheinisch 1874 II - SC Köln 2000 II

31.08.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 IV - FC Eintracht Köln 51/05

31.08.25 13:00 Uhr TuS Köln-Stammheim 1889 II - SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel III

31.08.25 13:00 Uhr TuS Höhenhaus 1919 - Türk Genc SV Köln II

31.08.25 13:15 Uhr TSV 07 Köln-Merheim II - RSV Rath-Heumar 1920 II

31.08.25 15:30 Uhr SC Köln-Brück 07 II - FC Germania Köln-Mülheim II



2. Spieltag

07.09.25 13:00 Uhr SC Köln 2000 II - DJK Viktoria Buchheim II

07.09.25 13:00 Uhr FC Germania Köln-Mülheim II - 1. FC Union Köln II

07.09.25 13:00 Uhr Türk Genc SV Köln II - TuS Köln-Stammheim 1889 II

07.09.25 13:00 Uhr RSV Rath-Heumar 1920 II - RSV Urbach 1912 III

07.09.25 13:00 Uhr SSV Köln-Vingst 1905 II - SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 IV

07.09.25 14:00 Uhr FC Märchenbahnhof - SC Köln-Brück 07 II

07.09.25 14:00 Uhr Dünnwalder Sportclub - TuS Höhenhaus 1919

07.09.25 17:00 Uhr FC Eintracht Köln 51/05 - TuS Köln rechtsrheinisch 1874 II

07.09.25 17:30 Uhr SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel III - TSV 07 Köln-Merheim II



3. Spieltag

14.09.25 13:00 Uhr 1. FC Union Köln II - FC Märchenbahnhof

14.09.25 13:00 Uhr DJK Viktoria Buchheim II - FC Eintracht Köln 51/05

14.09.25 13:00 Uhr TuS Köln rechtsrheinisch 1874 II - SSV Köln-Vingst 1905 II

14.09.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 IV - RSV Rath-Heumar 1920 II

14.09.25 13:00 Uhr TuS Köln-Stammheim 1889 II - Dünnwalder Sportclub

14.09.25 13:00 Uhr TuS Höhenhaus 1919 - FC Germania Köln-Mülheim II

14.09.25 13:15 Uhr TSV 07 Köln-Merheim II - RSV Urbach 1912 III

14.09.25 15:30 Uhr SC Köln-Brück 07 II - SC Köln 2000 II

14.09.25 17:30 Uhr SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel III - Türk Genc SV Köln II ➡️ Zum kompletten Spielplan Kreisliga D3 Köln 1. Spieltag

31.08.25 11:00 Uhr Afrika Fussball Club Köln II - GSK Galatasaray Köln

31.08.25 13:00 Uhr TPSK 1925 Köln II - SC Blau-Weiß 06 Köln IV

31.08.25 13:00 Uhr JSV Köln 96 II - 1. FSV Köln II

31.08.25 13:15 Uhr VfR Sinnersdorf 1928 II - SV Auweiler-Esch 59

31.08.25 15:00 Uhr SV AKM Köln - DSK Köln III

31.08.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 III - HNK Croatia Köln

31.08.25 17:00 Uhr FC Chorweiler 2022 - Türkischer FC Köln 2001 IV

31.08.25 17:15 Uhr 1. FC Union Köln III - DJK Grün-Weiß Nippes III



2. Spieltag

07.09.25 11:00 Uhr DSK Köln III - JSV Köln 96 II

07.09.25 11:00 Uhr Köln Trabzonspor II - VfR Sinnersdorf 1928 II

07.09.25 13:00 Uhr 1. FSV Köln II - TPSK 1925 Köln II

07.09.25 13:00 Uhr SC Blau-Weiß 06 Köln IV - 1. FC Union Köln III

07.09.25 13:00 Uhr GSK Galatasaray Köln - SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 III

07.09.25 13:15 Uhr SV Auweiler-Esch 59 - Afrika Fussball Club Köln II

07.09.25 13:30 Uhr Türkischer FC Köln 2001 IV - SV AKM Köln

07.09.25 15:00 Uhr HNK Croatia Köln - FC Chorweiler 2022



3. Spieltag

14.09.25 11:00 Uhr Afrika Fussball Club Köln II - SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05 III

14.09.25 13:00 Uhr TPSK 1925 Köln II - DSK Köln III

14.09.25 13:00 Uhr JSV Köln 96 II - Türkischer FC Köln 2001 IV

14.09.25 13:15 Uhr SV Auweiler-Esch 59 - Köln Trabzonspor II

14.09.25 13:15 Uhr VfR Sinnersdorf 1928 II - DJK Grün-Weiß Nippes III

14.09.25 15:00 Uhr SV AKM Köln - HNK Croatia Köln

14.09.25 17:00 Uhr FC Chorweiler 2022 - GSK Galatasaray Köln

14.09.25 17:15 Uhr 1. FC Union Köln III - 1. FSV Köln II ➡️ Zum kompletten Spielplan Kreisliga D4 Köln 1. Spieltag

31.08.25 13:00 Uhr SV Westhoven-Ensen 1931 II - TuS Köln-Stammheim 1889 III

31.08.25 13:00 Uhr Sportclub 1913 Hitdorf II - SC Köln 2000

31.08.25 13:00 Uhr SV Botan Köln II - TSV 07 Köln-Merheim III

31.08.25 13:00 Uhr RSV Urbach 1912 II - SC Rondorf 1912 II

31.08.25 15:00 Uhr DJK Viktoria Buchheim - VfL Rheingold Köln-Poll 1912 III

31.08.25 15:00 Uhr FC Energie Köln II - VfB Köln rechtsrheinisch 1905 II

31.08.25 15:00 Uhr FC Fenerbahce Köln - Sportverein Adler Dellbrück 1922 III

31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Union Köln - Anadolu Kultur und Sportverein Köln

31.08.25 17:15 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 III - JSV Köln 96 IV



2. Spieltag

07.09.25 11:00 Uhr TSV 07 Köln-Merheim III - Sportclub 1913 Hitdorf II

07.09.25 11:00 Uhr VfL Rheingold Köln-Poll 1912 III - Sportvereinigung Deutz 05 III

07.09.25 13:00 Uhr VfB Köln rechtsrheinisch 1905 II - SV Westhoven-Ensen 1931 II

07.09.25 13:00 Uhr TuS Köln-Stammheim 1889 III - RSV Urbach 1912 II

07.09.25 13:00 Uhr SC Rondorf 1912 II - SV Botan Köln II

07.09.25 13:15 Uhr Sportverein Adler Dellbrück 1922 III - FC Energie Köln II

07.09.25 15:00 Uhr SC Köln 2000 - DJK Viktoria Buchheim

07.09.25 15:00 Uhr JSV Köln 96 IV - 1. FC Union Köln

07.09.25 15:00 Uhr Anadolu Kultur und Sportverein Köln - FC Fenerbahce Köln



3. Spieltag

14.09.25 13:00 Uhr SV Westhoven-Ensen 1931 II - RSV Urbach 1912 II

14.09.25 13:00 Uhr Sportclub 1913 Hitdorf II - SC Rondorf 1912 II

14.09.25 13:00 Uhr SV Botan Köln II - TuS Köln-Stammheim 1889 III

14.09.25 13:00 Uhr VfB Köln rechtsrheinisch 1905 II - Sportverein Adler Dellbrück 1922 III

14.09.25 15:00 Uhr DJK Viktoria Buchheim - TSV 07 Köln-Merheim III

14.09.25 15:00 Uhr FC Energie Köln II - Anadolu Kultur und Sportverein Köln

14.09.25 15:00 Uhr FC Fenerbahce Köln - JSV Köln 96 IV

14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Union Köln - VfL Rheingold Köln-Poll 1912 III

14.09.25 17:15 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 III - SC Köln 2000 ➡️ Zum kompletten Spielplan __________________________

