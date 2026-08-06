Spielpläne veröffentlicht! So starten die Aachener Kreisligen

Der Fußballkreis Aachen hat am Mittwochabend die Spielpläne der Herren-Kreisligen veröffentlicht. Wir zeigen euch die ersten Spieltage von Kreisliga A bis Kreisliga D.
1. Spieltag
30.08.26 SV Eilendorf II - TuS Lammersdorf
30.08.26 SV Rott - SV St. Jöris
30.08.26 FC Stolberg - Grenzwacht Pannesheide
30.08.26 Eintracht Verlautenheide II - DJK Rasensport Brand II
30.08.26 FV Vaalserquartier - Burtscheider TV
30.08.26 Alemannia Aachen II - SV Breinig II
30.08.26 Rhenania Würselen/Euchen - SC Berger Preuß
30.08.26 SC Kellersberg - SG Stolberg
2. Spieltag
06.09.26 SC Berger Preuß - SV Rott
06.09.26 SV Breinig II - SV Eilendorf II
06.09.26 DJK Rasensport Brand II - SC Kellersberg
06.09.26 Burtscheider TV - FC Stolberg
06.09.26 Grenzwacht Pannesheide - Rhenania Würselen/Euchen
06.09.26 SG Stolberg - FV Vaalserquartier
06.09.26 SV St. Jöris - Alemannia Aachen II
06.09.26 TuS Lammersdorf - Eintracht Verlautenheide II
➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga A Aachen
1. Spieltag
27.08.26 SV Kohlscheid - Eintracht Verlautenheide III
27.08.26 Rhenania Würselen/Euchen II - VfL Eintracht Warden
27.08.26 Sportfreunde Hörn - VfJ Laurensberg
27.08.26 Kohlscheider BC II - FV Eschweiler
27.08.26 VfR Linden-Neusen - SV Union Ritzerfeld
27.08.26 FC Concordia Oidtweiler II - VfR Würselen II
27.08.26 SC Sparta Bardenberg - FSG Merkstein
27.08.26 Rhenania Lohn - JSV Baesweiler
2. Spieltag
30.08.26 Rhenania Würselen/Euchen II - FV Eschweiler
30.08.26 Kohlscheider BC II - VfR Würselen II
30.08.26 Emir Sultan Spor Merkstein - SC Sparta Bardenberg
30.08.26 JSV Baesweiler - Eintracht Verlautenheide III
30.08.26 SV Kohlscheid - VfJ Laurensberg
30.08.26 Sportfreunde Hörn - SV Union Ritzerfeld
30.08.26 VfR Linden-Neusen - FSG Merkstein
30.08.26 Rhenania Lohn - VfL Eintracht Warden
3. Spieltag
03.09.26 VfR Würselen II - VfR Linden-Neusen
03.09.26 SV Union Ritzerfeld - Kohlscheider BC II
03.09.26 FV Eschweiler - Sportfreunde Hörn
03.09.26 VfJ Laurensberg - Rhenania Würselen/Euchen II
03.09.26 VfL Eintracht Warden - SV Kohlscheid
03.09.26 Eintracht Verlautenheide III - Rhenania Lohn
03.09.26 JSV Baesweiler - Emir Sultan Spor Merkstein
10.09.26 FSG Merkstein - FC Concordia Oidtweiler II
➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga B1 Aachen
1. Spieltag
30.08.26 TV Konzen II - DJK Arminia Eilendorf
30.08.26 FV Vaalserquartier II - FC Eintracht Kornelimünster
30.08.26 FC Germania Freund - Grün-Weiß Lichtenbusch
30.08.26 FC Inde Hahn - SG Monschauer Land
30.08.26 FC Walheim 2018 - FC Roetgen II
30.08.26 VfL 05 Aachen - VfR Forst
30.08.26 Borussia Brand - SV Nordeifel
30.08.26 DJK Westwacht Aachen - VfR Venwegen
2. Spieltag
06.09.26 FC Roetgen II - FV Vaalserquartier II
06.09.26 FC Eintracht Kornelimünster - FC Germania Freund
06.09.26 SV Nordeifel - DJK Westwacht Aachen
06.09.26 VfR Venwegen - VfL 05 Aachen
06.09.26 VfR Forst - FC Walheim 2018
06.09.26 SG Monschauer Land - TV Konzen II
06.09.26 DJK Arminia Eilendorf - Borussia Brand
06.09.26 Grün-Weiß Lichtenbusch - FC Inde Hahn
3. Spieltag
13.09.26 TV Konzen II - Grün-Weiß Lichtenbusch
13.09.26 Borussia Brand - SG Monschauer Land
13.09.26 FV Vaalserquartier II - VfR Forst
13.09.26 SV Nordeifel - DJK Arminia Eilendorf
13.09.26 FC Germania Freund - FC Roetgen II
13.09.26 FC Inde Hahn - FC Eintracht Kornelimünster
13.09.26 FC Walheim 2018 - VfR Venwegen
13.09.26 DJK Westwacht Aachen - VfL 05 Aachen
➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga B2 Aachen
1. Spieltag
30.08.26 FV Vaalserquartier III - Munzurspor SV
30.08.26 Sportfreunde Hörn III - Cro Sokoli Aachen
30.08.26 VfR Linden-Neusen II - SV Eilendorf III
30.08.26 DJK FV Haaren II - Rhenania Richterich II
30.08.26 FC Bosna Aachen - VfJ Laurensberg II
30.08.26 SC Ditib Aachen - Schwarz-Rot Aachen
2. Spieltag
06.09.26 Schwarz-Rot Aachen - FC Bosna Aachen
06.09.26 Rhenania Richterich II - DJK Westwacht Aachen II
06.09.26 SV Eilendorf III - Sportfreunde Hörn III
06.09.26 VfJ Laurensberg II - SG Rothe Erde/Nirm
06.09.26 Cro Sokoli Aachen - FV Vaalserquartier III
06.09.26 Munzurspor SV - SC Ditib Aachen
3. Spieltag
13.09.26 SG Rothe Erde/Nirm - Schwarz-Rot Aachen
13.09.26 FV Vaalserquartier III - SV Eilendorf III
13.09.26 DJK Westwacht Aachen II - VfR Linden-Neusen II
13.09.26 DJK FV Haaren II - VfJ Laurensberg II
13.09.26 FC Bosna Aachen - Munzurspor SV
13.09.26 SC Ditib Aachen - Cro Sokoli Aachen
➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga C1 Aachen
1. Spieltag
30.08.26 Kohlscheider BC III - SC Berger Preuß II
30.08.26 Rhenania Würselen/Euchen III - Grenzwacht Pannesheide II
30.08.26 Sportfreunde Hehlrath - Falke Bergrath II
30.08.26 SC Kellersberg II - SV Union Ritzerfeld II
30.08.26 FC Rhenania Eschweiler - Glück-Auf Ofden
30.08.26 SV Alemannia Mariadorf II - FC Concordia Oidtweiler III
30.08.26 Grün-Weiß Broicher Siedlung - Rhenania Lohn II
2. Spieltag
06.09.26 Fortuna Beggendorf - SC Kellersberg II
06.09.26 Falke Bergrath II - Rhenania Würselen/Euchen III
06.09.26 FC Concordia Oidtweiler III - Grün-Weiß Broicher Siedlung
06.09.26 Grenzwacht Pannesheide II - Kohlscheider BC III
06.09.26 Glück-Auf Ofden - SV Alemannia Mariadorf II
06.09.26 SV Union Ritzerfeld II - Sportfreunde Hehlrath
06.09.26 SC Berger Preuß II - FC Rhenania Eschweiler
3. Spieltag
13.09.26 FC Concordia Oidtweiler III - Glück-Auf Ofden
13.09.26 Kohlscheider BC III - Falke Bergrath II
13.09.26 Rhenania Würselen/Euchen III - SV Union Ritzerfeld II
13.09.26 Sportfreunde Hehlrath - Fortuna Beggendorf
13.09.26 SC Kellersberg II - Rhenania Lohn II
13.09.26 FC Rhenania Eschweiler - Grenzwacht Pannesheide II
13.09.26 SV Alemannia Mariadorf II - SC Berger Preuß II
➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga C2 Aachen
1. Spieltag
30.08.26 FSV Columbia Donnerberg - DJK Arminia Eilendorf II
30.08.26 Germania Eicherscheid II - SG Monschauer Land II
30.08.26 VfL Vichttal III - Grün-Weiß Lichtenbusch II
30.08.26 JSC Blau-Weiss Aachen - BSC Schevenhütte
30.08.26 FC Eschweiler 2020 II - Burtscheider TV II
30.08.26 Sportfreunde Hörn II - SG Stolberg II
30.08.26 SV Nordeifel II - SV Breinig III
2. Spieltag
06.09.26 SG Stolberg II - FC Eschweiler 2020 II
06.09.26 SG Monschauer Land II - FSV Columbia Donnerberg
06.09.26 DJK Arminia Eilendorf II - SV Nordeifel II
06.09.26 SV Breinig III - FC Adler Büsbach
06.09.26 Grün-Weiß Lichtenbusch II - Germania Eicherscheid II
06.09.26 BSC Schevenhütte - Sportfreunde Hörn II
06.09.26 Burtscheider TV II - VfL Vichttal III
3. Spieltag
13.09.26 FSV Columbia Donnerberg - Grün-Weiß Lichtenbusch II
13.09.26 Germania Eicherscheid II - Burtscheider TV II
13.09.26 VfL Vichttal III - SG Stolberg II
13.09.26 FC Eschweiler 2020 II - BSC Schevenhütte
13.09.26 SV Breinig III - DJK Arminia Eilendorf II
13.09.26 FC Adler Büsbach - JSC Blau-Weiss Aachen
13.09.26 SV Nordeifel II - SG Monschauer Land II
➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga C3 Aachen
1. Spieltag
27.08.26 DJK Rasensport Brand III - FC KWB Aachen
27.08.26 Medimeister Aachen - Eintracht Verlautenheide IV
27.08.26 Burtscheider TV III - Rhenania Richterich III
27.08.26 VfB 08 Aachen - VfJ Laurensberg III
27.08.26 Sportvereinigung Straß - Schwarz-Rot Aachen II
27.08.26 VfL 05 Aachen II - VfR Forst II
10.09.26 SV Kohlscheid II - Kohlscheider BC IV
10.09.26 SC Sparta Bardenberg II - VfR Würselen III
2. Spieltag
30.08.26 DJK Rasensport Brand III - SC Sparta Bardenberg II
30.08.26 Burtscheider TV III - Schwarz-Rot Aachen II
30.08.26 Sportvereinigung Straß - VfR Forst II
30.08.26 VfB 08 Aachen - Kohlscheider BC IV
30.08.26 SV Kohlscheid II - VfR Würselen III
30.08.26 VfL 05 Aachen II - FC KWB Aachen
30.08.26 Borussia Brand II - Eintracht Verlautenheide IV
30.08.26 Medimeister Aachen - VfJ Laurensberg III
3. Spieltag
03.09.26 VfR Forst II - SV Kohlscheid II
03.09.26 Kohlscheider BC IV - Sportvereinigung Straß
03.09.26 Schwarz-Rot Aachen II - VfB 08 Aachen
03.09.26 Rhenania Richterich III - Medimeister Aachen
03.09.26 Borussia Brand II - DJK Rasensport Brand III
03.09.26 FC KWB Aachen - SC Sparta Bardenberg II
10.09.26 VfJ Laurensberg III - Burtscheider TV III
17.09.26 VfR Würselen III - VfL 05 Aachen II
➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga D1 Aachen
1. Spieltag
30.08.26 SV Kohlscheid III - SV St. Jöris II
30.08.26 VfB 08 Aachen II - VfL Eintracht Warden II
30.08.26 FC Germania Freund II - FV Eschweiler II
30.08.26 FC Eschweiler 2020 III - SC Setterich
30.08.26 Sportfreunde Hehlrath II - FSG Merkstein II
30.08.26 SV Alemannia Mariadorf III - VfB Alsdorf
30.08.26 Grün-Weiß Broicher Siedlung II - SV Blau-Weiß Alsdorf
30.08.26 SC Berger Preuß III - SuS Herzogenrath
2. Spieltag
06.09.26 FSG Merkstein II - SC Berger Preuß III
06.09.26 FV Eschweiler II - VfB 08 Aachen II
06.09.26 VfL Eintracht Warden II - SV Kohlscheid III
06.09.26 SV St. Jöris II - SV Alemannia Mariadorf III
06.09.26 VfB Alsdorf - Grün-Weiß Broicher Siedlung II
06.09.26 SC Setterich - FC Germania Freund II
06.09.26 SuS Herzogenrath - FC Eschweiler 2020 III
06.09.26 SV Blau-Weiß Alsdorf - Sportfreunde Hehlrath II
3. Spieltag
13.09.26 SV Kohlscheid III - FV Eschweiler II
13.09.26 VfB 08 Aachen II - SC Setterich
13.09.26 FC Germania Freund II - SuS Herzogenrath
13.09.26 FC Eschweiler 2020 III - FSG Merkstein II
13.09.26 VfB Alsdorf - SV St. Jöris II
13.09.26 SV Alemannia Mariadorf III - VfL Eintracht Warden II
13.09.26 Grün-Weiß Broicher Siedlung II - Sportfreunde Hehlrath II
13.09.26 SC Berger Preuß III - SV Blau-Weiß Alsdorf
➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga D2 Aachen
1. Spieltag
30.08.26 VfL 05 Aachen III - FC Eintracht Kornelimünster II
30.08.26 FC Adler Büsbach II - TuS Lammersdorf II
30.08.26 TV Konzen III - SV St. Jöris III
30.08.26 FC Inde Hahn II - SG Monschauer Land III
30.08.26 FC Stolberg II - Grün-Weiß Lichtenbusch III
30.08.26 JSC Blau-Weiss Aachen II - FC Roetgen III
30.08.26 Sportfreunde Dorff - Germania Eicherscheid III
30.08.26 Borussia Brand III - ASA Atsch
2. Spieltag
06.09.26 Germania Eicherscheid III - FC Stolberg II
06.09.26 Grün-Weiß Lichtenbusch III - FC Inde Hahn II
06.09.26 SG Monschauer Land III - TV Konzen III
06.09.26 FC Eintracht Kornelimünster II - JSC Blau-Weiss Aachen II
06.09.26 FC Roetgen III - Sportfreunde Dorff
06.09.26 SV St. Jöris III - Borussia Brand III
06.09.26 TuS Lammersdorf II - VfL 05 Aachen III
06.09.26 ASA Atsch - FC Adler Büsbach II
3. Spieltag
13.09.26 FC Adler Büsbach II - VfL 05 Aachen III
13.09.26 TV Konzen III - Grün-Weiß Lichtenbusch III
13.09.26 FC Inde Hahn II - Germania Eicherscheid III
13.09.26 FC Stolberg II - FC Roetgen III
13.09.26 JSC Blau-Weiss Aachen II - TuS Lammersdorf II
13.09.26 Sportfreunde Dorff - FC Eintracht Kornelimünster II
13.09.26 ASA Atsch - SV St. Jöris III
13.09.26 Borussia Brand III - SG Monschauer Land III
➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga D3 Aachen