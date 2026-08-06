Spielpläne veröffentlicht! So starten die Aachener Kreisligen

Der Fußballkreis Aachen hat am Mittwochabend die Spielpläne der Herren-Kreisligen veröffentlicht. Wir zeigen euch die ersten Spieltage von Kreisliga A bis Kreisliga D.

1. Spieltag 30.08.26 SV Eilendorf II - TuS Lammersdorf 30.08.26 SV Rott - SV St. Jöris 30.08.26 FC Stolberg - Grenzwacht Pannesheide 30.08.26 Eintracht Verlautenheide II - DJK Rasensport Brand II 30.08.26 FV Vaalserquartier - Burtscheider TV 30.08.26 Alemannia Aachen II - SV Breinig II 30.08.26 Rhenania Würselen/Euchen - SC Berger Preuß 30.08.26 SC Kellersberg - SG Stolberg 2. Spieltag 06.09.26 SC Berger Preuß - SV Rott 06.09.26 SV Breinig II - SV Eilendorf II 06.09.26 DJK Rasensport Brand II - SC Kellersberg 06.09.26 Burtscheider TV - FC Stolberg 06.09.26 Grenzwacht Pannesheide - Rhenania Würselen/Euchen 06.09.26 SG Stolberg - FV Vaalserquartier 06.09.26 SV St. Jöris - Alemannia Aachen II 06.09.26 TuS Lammersdorf - Eintracht Verlautenheide II

3. Spieltag13.09.26 SV Eilendorf II - Eintracht Verlautenheide II13.09.26 SV Rott - Grenzwacht Pannesheide13.09.26 FC Stolberg - SG Stolberg13.09.26 SV Breinig II - SV St. Jöris13.09.26 FV Vaalserquartier - DJK Rasensport Brand II13.09.26 Alemannia Aachen II - SC Berger Preuß13.09.26 Rhenania Würselen/Euchen - Burtscheider TV13.09.26 SC Kellersberg - TuS Lammersdorf

Kreisliga B1 Aachen

1. Spieltag

27.08.26 SV Kohlscheid - Eintracht Verlautenheide III

27.08.26 Rhenania Würselen/Euchen II - VfL Eintracht Warden

27.08.26 Sportfreunde Hörn - VfJ Laurensberg

27.08.26 Kohlscheider BC II - FV Eschweiler

27.08.26 VfR Linden-Neusen - SV Union Ritzerfeld

27.08.26 FC Concordia Oidtweiler II - VfR Würselen II

27.08.26 SC Sparta Bardenberg - FSG Merkstein

27.08.26 Rhenania Lohn - JSV Baesweiler



2. Spieltag

30.08.26 Rhenania Würselen/Euchen II - FV Eschweiler

30.08.26 Kohlscheider BC II - VfR Würselen II

30.08.26 Emir Sultan Spor Merkstein - SC Sparta Bardenberg

30.08.26 JSV Baesweiler - Eintracht Verlautenheide III

30.08.26 SV Kohlscheid - VfJ Laurensberg

30.08.26 Sportfreunde Hörn - SV Union Ritzerfeld

30.08.26 VfR Linden-Neusen - FSG Merkstein

30.08.26 Rhenania Lohn - VfL Eintracht Warden



3. Spieltag

03.09.26 VfR Würselen II - VfR Linden-Neusen

03.09.26 SV Union Ritzerfeld - Kohlscheider BC II

03.09.26 FV Eschweiler - Sportfreunde Hörn

03.09.26 VfJ Laurensberg - Rhenania Würselen/Euchen II

03.09.26 VfL Eintracht Warden - SV Kohlscheid

03.09.26 Eintracht Verlautenheide III - Rhenania Lohn

03.09.26 JSV Baesweiler - Emir Sultan Spor Merkstein

10.09.26 FSG Merkstein - FC Concordia Oidtweiler II

➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga B1 Aachen

Kreisliga B2 Aachen

1. Spieltag

30.08.26 TV Konzen II - DJK Arminia Eilendorf

30.08.26 FV Vaalserquartier II - FC Eintracht Kornelimünster

30.08.26 FC Germania Freund - Grün-Weiß Lichtenbusch

30.08.26 FC Inde Hahn - SG Monschauer Land

30.08.26 FC Walheim 2018 - FC Roetgen II

30.08.26 VfL 05 Aachen - VfR Forst

30.08.26 Borussia Brand - SV Nordeifel

30.08.26 DJK Westwacht Aachen - VfR Venwegen



2. Spieltag

06.09.26 FC Roetgen II - FV Vaalserquartier II

06.09.26 FC Eintracht Kornelimünster - FC Germania Freund

06.09.26 SV Nordeifel - DJK Westwacht Aachen

06.09.26 VfR Venwegen - VfL 05 Aachen

06.09.26 VfR Forst - FC Walheim 2018

06.09.26 SG Monschauer Land - TV Konzen II

06.09.26 DJK Arminia Eilendorf - Borussia Brand

06.09.26 Grün-Weiß Lichtenbusch - FC Inde Hahn



3. Spieltag

13.09.26 TV Konzen II - Grün-Weiß Lichtenbusch

13.09.26 Borussia Brand - SG Monschauer Land

13.09.26 FV Vaalserquartier II - VfR Forst

13.09.26 SV Nordeifel - DJK Arminia Eilendorf

13.09.26 FC Germania Freund - FC Roetgen II

13.09.26 FC Inde Hahn - FC Eintracht Kornelimünster

13.09.26 FC Walheim 2018 - VfR Venwegen

13.09.26 DJK Westwacht Aachen - VfL 05 Aachen

➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga B2 Aachen

Kreisliga C1 Aachen

1. Spieltag

30.08.26 FV Vaalserquartier III - Munzurspor SV

30.08.26 Sportfreunde Hörn III - Cro Sokoli Aachen

30.08.26 VfR Linden-Neusen II - SV Eilendorf III

30.08.26 DJK FV Haaren II - Rhenania Richterich II

30.08.26 FC Bosna Aachen - VfJ Laurensberg II

30.08.26 SC Ditib Aachen - Schwarz-Rot Aachen



2. Spieltag

06.09.26 Schwarz-Rot Aachen - FC Bosna Aachen

06.09.26 Rhenania Richterich II - DJK Westwacht Aachen II

06.09.26 SV Eilendorf III - Sportfreunde Hörn III

06.09.26 VfJ Laurensberg II - SG Rothe Erde/Nirm

06.09.26 Cro Sokoli Aachen - FV Vaalserquartier III

06.09.26 Munzurspor SV - SC Ditib Aachen



3. Spieltag

13.09.26 SG Rothe Erde/Nirm - Schwarz-Rot Aachen

13.09.26 FV Vaalserquartier III - SV Eilendorf III

13.09.26 DJK Westwacht Aachen II - VfR Linden-Neusen II

13.09.26 DJK FV Haaren II - VfJ Laurensberg II

13.09.26 FC Bosna Aachen - Munzurspor SV

13.09.26 SC Ditib Aachen - Cro Sokoli Aachen

➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga C1 Aachen

Kreisliga C2 Aachen

1. Spieltag

30.08.26 Kohlscheider BC III - SC Berger Preuß II

30.08.26 Rhenania Würselen/Euchen III - Grenzwacht Pannesheide II

30.08.26 Sportfreunde Hehlrath - Falke Bergrath II

30.08.26 SC Kellersberg II - SV Union Ritzerfeld II

30.08.26 FC Rhenania Eschweiler - Glück-Auf Ofden

30.08.26 SV Alemannia Mariadorf II - FC Concordia Oidtweiler III

30.08.26 Grün-Weiß Broicher Siedlung - Rhenania Lohn II



2. Spieltag

06.09.26 Fortuna Beggendorf - SC Kellersberg II

06.09.26 Falke Bergrath II - Rhenania Würselen/Euchen III

06.09.26 FC Concordia Oidtweiler III - Grün-Weiß Broicher Siedlung

06.09.26 Grenzwacht Pannesheide II - Kohlscheider BC III

06.09.26 Glück-Auf Ofden - SV Alemannia Mariadorf II

06.09.26 SV Union Ritzerfeld II - Sportfreunde Hehlrath

06.09.26 SC Berger Preuß II - FC Rhenania Eschweiler



3. Spieltag

13.09.26 FC Concordia Oidtweiler III - Glück-Auf Ofden

13.09.26 Kohlscheider BC III - Falke Bergrath II

13.09.26 Rhenania Würselen/Euchen III - SV Union Ritzerfeld II

13.09.26 Sportfreunde Hehlrath - Fortuna Beggendorf

13.09.26 SC Kellersberg II - Rhenania Lohn II

13.09.26 FC Rhenania Eschweiler - Grenzwacht Pannesheide II

13.09.26 SV Alemannia Mariadorf II - SC Berger Preuß II

➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga C2 Aachen

Kreisliga C3 Aachen

1. Spieltag

30.08.26 FSV Columbia Donnerberg - DJK Arminia Eilendorf II

30.08.26 Germania Eicherscheid II - SG Monschauer Land II

30.08.26 VfL Vichttal III - Grün-Weiß Lichtenbusch II

30.08.26 JSC Blau-Weiss Aachen - BSC Schevenhütte

30.08.26 FC Eschweiler 2020 II - Burtscheider TV II

30.08.26 Sportfreunde Hörn II - SG Stolberg II

30.08.26 SV Nordeifel II - SV Breinig III



2. Spieltag

06.09.26 SG Stolberg II - FC Eschweiler 2020 II

06.09.26 SG Monschauer Land II - FSV Columbia Donnerberg

06.09.26 DJK Arminia Eilendorf II - SV Nordeifel II

06.09.26 SV Breinig III - FC Adler Büsbach

06.09.26 Grün-Weiß Lichtenbusch II - Germania Eicherscheid II

06.09.26 BSC Schevenhütte - Sportfreunde Hörn II

06.09.26 Burtscheider TV II - VfL Vichttal III



3. Spieltag

13.09.26 FSV Columbia Donnerberg - Grün-Weiß Lichtenbusch II

13.09.26 Germania Eicherscheid II - Burtscheider TV II

13.09.26 VfL Vichttal III - SG Stolberg II

13.09.26 FC Eschweiler 2020 II - BSC Schevenhütte

13.09.26 SV Breinig III - DJK Arminia Eilendorf II

13.09.26 FC Adler Büsbach - JSC Blau-Weiss Aachen

13.09.26 SV Nordeifel II - SG Monschauer Land II

➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga C3 Aachen

Kreisliga D1 Aachen

1. Spieltag

27.08.26 DJK Rasensport Brand III - FC KWB Aachen

27.08.26 Medimeister Aachen - Eintracht Verlautenheide IV

27.08.26 Burtscheider TV III - Rhenania Richterich III

27.08.26 VfB 08 Aachen - VfJ Laurensberg III

27.08.26 Sportvereinigung Straß - Schwarz-Rot Aachen II

27.08.26 VfL 05 Aachen II - VfR Forst II

10.09.26 SV Kohlscheid II - Kohlscheider BC IV

10.09.26 SC Sparta Bardenberg II - VfR Würselen III



2. Spieltag

30.08.26 DJK Rasensport Brand III - SC Sparta Bardenberg II

30.08.26 Burtscheider TV III - Schwarz-Rot Aachen II

30.08.26 Sportvereinigung Straß - VfR Forst II

30.08.26 VfB 08 Aachen - Kohlscheider BC IV

30.08.26 SV Kohlscheid II - VfR Würselen III

30.08.26 VfL 05 Aachen II - FC KWB Aachen

30.08.26 Borussia Brand II - Eintracht Verlautenheide IV

30.08.26 Medimeister Aachen - VfJ Laurensberg III



3. Spieltag

03.09.26 VfR Forst II - SV Kohlscheid II

03.09.26 Kohlscheider BC IV - Sportvereinigung Straß

03.09.26 Schwarz-Rot Aachen II - VfB 08 Aachen

03.09.26 Rhenania Richterich III - Medimeister Aachen

03.09.26 Borussia Brand II - DJK Rasensport Brand III

03.09.26 FC KWB Aachen - SC Sparta Bardenberg II

10.09.26 VfJ Laurensberg III - Burtscheider TV III

17.09.26 VfR Würselen III - VfL 05 Aachen II

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Kreisliga D2 Aachen

1. Spieltag

30.08.26 SV Kohlscheid III - SV St. Jöris II

30.08.26 VfB 08 Aachen II - VfL Eintracht Warden II

30.08.26 FC Germania Freund II - FV Eschweiler II

30.08.26 FC Eschweiler 2020 III - SC Setterich

30.08.26 Sportfreunde Hehlrath II - FSG Merkstein II

30.08.26 SV Alemannia Mariadorf III - VfB Alsdorf

30.08.26 Grün-Weiß Broicher Siedlung II - SV Blau-Weiß Alsdorf

30.08.26 SC Berger Preuß III - SuS Herzogenrath



2. Spieltag

06.09.26 FSG Merkstein II - SC Berger Preuß III

06.09.26 FV Eschweiler II - VfB 08 Aachen II

06.09.26 VfL Eintracht Warden II - SV Kohlscheid III

06.09.26 SV St. Jöris II - SV Alemannia Mariadorf III

06.09.26 VfB Alsdorf - Grün-Weiß Broicher Siedlung II

06.09.26 SC Setterich - FC Germania Freund II

06.09.26 SuS Herzogenrath - FC Eschweiler 2020 III

06.09.26 SV Blau-Weiß Alsdorf - Sportfreunde Hehlrath II



3. Spieltag

13.09.26 SV Kohlscheid III - FV Eschweiler II

13.09.26 VfB 08 Aachen II - SC Setterich

13.09.26 FC Germania Freund II - SuS Herzogenrath

13.09.26 FC Eschweiler 2020 III - FSG Merkstein II

13.09.26 VfB Alsdorf - SV St. Jöris II

13.09.26 SV Alemannia Mariadorf III - VfL Eintracht Warden II

13.09.26 Grün-Weiß Broicher Siedlung II - Sportfreunde Hehlrath II

13.09.26 SC Berger Preuß III - SV Blau-Weiß Alsdorf

➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga D2 Aachen

Kreisliga D3 Aachen

1. Spieltag

30.08.26 VfL 05 Aachen III - FC Eintracht Kornelimünster II

30.08.26 FC Adler Büsbach II - TuS Lammersdorf II

30.08.26 TV Konzen III - SV St. Jöris III

30.08.26 FC Inde Hahn II - SG Monschauer Land III

30.08.26 FC Stolberg II - Grün-Weiß Lichtenbusch III

30.08.26 JSC Blau-Weiss Aachen II - FC Roetgen III

30.08.26 Sportfreunde Dorff - Germania Eicherscheid III

30.08.26 Borussia Brand III - ASA Atsch



2. Spieltag

06.09.26 Germania Eicherscheid III - FC Stolberg II

06.09.26 Grün-Weiß Lichtenbusch III - FC Inde Hahn II

06.09.26 SG Monschauer Land III - TV Konzen III

06.09.26 FC Eintracht Kornelimünster II - JSC Blau-Weiss Aachen II

06.09.26 FC Roetgen III - Sportfreunde Dorff

06.09.26 SV St. Jöris III - Borussia Brand III

06.09.26 TuS Lammersdorf II - VfL 05 Aachen III

06.09.26 ASA Atsch - FC Adler Büsbach II



3. Spieltag

13.09.26 FC Adler Büsbach II - VfL 05 Aachen III

13.09.26 TV Konzen III - Grün-Weiß Lichtenbusch III

13.09.26 FC Inde Hahn II - Germania Eicherscheid III

13.09.26 FC Stolberg II - FC Roetgen III

13.09.26 JSC Blau-Weiss Aachen II - TuS Lammersdorf II

13.09.26 Sportfreunde Dorff - FC Eintracht Kornelimünster II

13.09.26 ASA Atsch - SV St. Jöris III

13.09.26 Borussia Brand III - SG Monschauer Land III

➡️ Hier gehts zum kompletten Spielplan der Kreisliga D3 Aachen