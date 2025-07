Erneut dürften die Sportfreunde Siegen (in Schwarz) und der Hombrucher SV Mitfavoriten auf den Aufstieg in die U19 DFB-Nachwuchsliga sein. – Foto: Joachim Josephs

Spielpläne der U19- und U17-WL: Das Rennen um die DFB-Nachwuchsliga Während im überkreislichen Herrenfußball sehnsüchtig auf die Spielpläne gewartet wird, hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) im Junioren-Bereich vorgelegt. Verlinkte Inhalte A-Jun.-Westfalenliga B-Jun.-Westfalenliga Wattensch 09 FC Iserlohn SVW Soest + 23 weitere

In der U19- und U17-Westfalenliga beginnt ab September wieder das zweimonatige Rennen um einen Platz in der DFB-Nachwuchsliga. Seit vergangener Saison scheidet der Hinrunden-Meister im Winter aus und darf in der Rückrunde in der sog. Liga B (gleichzusetzen mit einer Abstiegsrunde) um den längeren Verbleib in der DFB-Nachwuchsliga kämpfen. Weder der Sportfreunde Siegen U19 noch der VfB Waltrop U17 war dies gelungen. Die Siegerländer scheiterten aber hauchdünn, nur ein Punkt fehlte in der Endabrechnung. Beide nehmen nun wieder an der Westfalenliga teil. Die reguläre U19-Westfalenliga-Saison beendete der Hombrucher SV auf Platz 1. Bei der U17 wurde die U16 des VfL Bochum Meister der Westfalenliga. Die U16-Mannschaften der Vereine mit Nachwuchsleistungszentrum scheiden aber zur anstehenden Saison aus und nehmen getrennt am neu gegründeten WDFV-Nachwuchs-Cup teil. Beste U17 wurde der SV Rödinghausen auf Platz 3 hinter der U16 von Borussia Dortmund.

Das ist der Hinrunden-Spielplan der A-Junioren-Westfalenliga: 1. Spieltag

So., 07.09.25 11:00 Uhr Hombrucher SV - SV Westfalia Soest

So., 07.09.25 11:00 Uhr VfB Waltrop - FC Iserlohn

So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SC Verl

So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Gievenbeck

So., 07.09.25 13:00 Uhr TSC Eintracht Dortmund - Sportfreunde Siegen

So., 07.09.25 13:00 Uhr DJK TuS Hordel 1911 - SC Wiedenbrück



2. Spieltag

So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Verl - TSC Eintracht Dortmund

So., 14.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Siegen - VfB Waltrop

So., 14.09.25 11:00 Uhr FC Iserlohn - SV Rödinghausen

So., 14.09.25 11:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Hombrucher SV

So., 14.09.25 11:00 Uhr SV Westfalia Soest - DJK TuS Hordel 1911

So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Lippstadt 08



3. Spieltag

So., 21.09.25 11:00 Uhr Hombrucher SV - DJK TuS Hordel 1911

So., 21.09.25 11:00 Uhr VfB Waltrop - SC Verl

So., 21.09.25 11:00 Uhr TSC Eintracht Dortmund - SC Wiedenbrück

So., 21.09.25 11:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SV Westfalia Soest

So., 21.09.25 11:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - 1. FC Gievenbeck

So., 21.09.25 11:00 Uhr SV Rödinghausen - Sportfreunde Siegen



4. Spieltag

So., 28.09.25 11:00 Uhr SC Verl - SV Rödinghausen

So., 28.09.25 11:00 Uhr FC Iserlohn - Rot Weiss Ahlen

So., 28.09.25 11:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - Hombrucher SV

So., 28.09.25 11:00 Uhr SV Westfalia Soest - TSC Eintracht Dortmund

So., 28.09.25 11:00 Uhr SC Wiedenbrück - VfB Waltrop

So., 28.09.25 13:00 Uhr DJK TuS Hordel 1911 - SV Lippstadt 08



5. Spieltag

So., 05.10.25 11:00 Uhr Hombrucher SV - SV Lippstadt 08

So., 05.10.25 11:00 Uhr VfB Waltrop - SV Westfalia Soest

So., 05.10.25 11:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - FC Iserlohn

So., 05.10.25 11:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Sportfreunde Siegen

So., 05.10.25 11:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

So., 05.10.25 13:00 Uhr TSC Eintracht Dortmund - DJK TuS Hordel 1911



6. Spieltag

So., 12.10.25 11:00 Uhr SC Verl - Rot Weiss Ahlen

So., 12.10.25 11:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Gievenbeck

So., 12.10.25 11:00 Uhr FC Iserlohn - Hombrucher SV

So., 12.10.25 11:00 Uhr SV Lippstadt 08 - TSC Eintracht Dortmund

So., 12.10.25 11:00 Uhr SV Westfalia Soest - SV Rödinghausen

So., 12.10.25 13:00 Uhr DJK TuS Hordel 1911 - VfB Waltrop



7. Spieltag

So., 26.10.25 11:00 Uhr Hombrucher SV - TSC Eintracht Dortmund

So., 26.10.25 11:00 Uhr VfB Waltrop - SV Lippstadt 08

So., 26.10.25 11:00 Uhr FC Iserlohn - Sportfreunde Siegen

So., 26.10.25 11:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SC Verl

So., 26.10.25 11:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SC Wiedenbrück

So., 26.10.25 11:00 Uhr SV Rödinghausen - DJK TuS Hordel 1911



8. Spieltag

So., 02.11.25 11:00 Uhr SC Verl - FC Iserlohn

So., 02.11.25 11:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Hombrucher SV

So., 02.11.25 11:00 Uhr SV Lippstadt 08 - SV Rödinghausen

So., 02.11.25 11:00 Uhr SV Westfalia Soest - Rot Weiss Ahlen

So., 02.11.25 11:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Gievenbeck

So., 02.11.25 13:00 Uhr TSC Eintracht Dortmund - VfB Waltrop



9. Spieltag

So., 09.11.25 11:00 Uhr Hombrucher SV - VfB Waltrop

So., 09.11.25 11:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Verl

So., 09.11.25 11:00 Uhr FC Iserlohn - SC Wiedenbrück

So., 09.11.25 11:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SV Westfalia Soest

So., 09.11.25 11:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - DJK TuS Hordel 1911

So., 09.11.25 11:00 Uhr SV Rödinghausen - TSC Eintracht Dortmund



10. Spieltag

Sa., 15.11.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SV Lippstadt 08

Sa., 15.11.25 14:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SV Rödinghausen

Sa., 15.11.25 15:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - VfB Waltrop

Sa., 15.11.25 16:00 Uhr SC Verl - DJK TuS Hordel 1911

Sa., 15.11.25 16:00 Uhr FC Iserlohn - TSC Eintracht Dortmund

Sa., 15.11.25 17:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Westfalia Soest



11. Spieltag

Sa., 22.11.25 13:00 Uhr TSC Eintracht Dortmund - 1. FC Gievenbeck

Sa., 22.11.25 13:30 Uhr DJK TuS Hordel 1911 - Sportfreunde Siegen

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Hombrucher SV - SC Wiedenbrück

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr SV Lippstadt 08 - FC Iserlohn

Sa., 22.11.25 15:00 Uhr SV Westfalia Soest - SC Verl

Sa., 22.11.25 17:00 Uhr VfB Waltrop - Rot Weiss Ahlen



12. Spieltag

So., 30.11.25 11:00 Uhr Hombrucher SV - SC Verl

So., 30.11.25 11:00 Uhr VfB Waltrop - SV Rödinghausen

So., 30.11.25 11:00 Uhr SV Lippstadt 08 - Rot Weiss Ahlen

So., 30.11.25 11:00 Uhr SV Westfalia Soest - FC Iserlohn

So., 30.11.25 11:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen

So., 30.11.25 13:00 Uhr DJK TuS Hordel 1911 - 1. FC Gievenbeck



13. Spieltag

So., 07.12.25 11:00 Uhr SC Verl - SC Wiedenbrück

So., 07.12.25 11:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SV Westfalia Soest

So., 07.12.25 11:00 Uhr FC Iserlohn - DJK TuS Hordel 1911

So., 07.12.25 11:00 Uhr 1. FC Gievenbeck - SV Lippstadt 08

So., 07.12.25 11:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - TSC Eintracht Dortmund

So., 07.12.25 11:00 Uhr SV Rödinghausen - Hombrucher SV