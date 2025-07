Spielpläne der Regensburger Kreisligen finalisiert

Die finalen Spielpläne der Kreisklassen und die A-Klassen werden heute im Laufe des Tages durch die Spielleiter publiziert.





Kreisliga 1



1. Spieltag (18. bis 20. Juli)

SV Donaustauf – SG Walhalla Regensburg (Fr. 19 Uhr)

Freier TuS Regensburg – TSV Kareth-Lappersdorf II (Fr. 19 Uhr)

ATSV Pirkensee-Ponholz – SpVgg Ziegetsdorf (Sa. 15 Uhr)

SV Burgweinting – SV Harting (Sa. 16 Uhr)

SV Obertraubling – FC Mintraching (So. 14 Uhr)

FC Laub – SC Regensburg (So. 15.15 Uhr)

FC Oberhinkofen – TSV Wörth/Do (So. 15.30 Uhr)



2. Spieltag (25. Juli)

SC Regensburg – FC Oberhinkofen (Fr. 18.30 Uhr)

TSV Wörth/Do. – Freier TuS Regensburg (Fr. 18.30 Uhr)

TSV Kareth-Lappersdorf II – SV Obertraubling (Fr. 18.30 Uhr)

FC Mintraching – SV Donaustauf (Fr. 18.30 Uhr)

SG Walhalla Regensburg – ATSV Pirkensee-Ponholz (Fr. 18.30 Uhr)

SpVgg Ziegetsdorf – SV Burgweinting (Fr. 18.30 Uhr)

SV Harting – FC Laub (Fr. 18.30 Uhr)



3. Spieltag (27. bis 29. Juli)

SV Burgweinting – FC Laub (So. 14 Uhr)

Freier TuS Regensburg – SC Regensburg (So. 15 Uhr)

ATSV Pirkensee-Ponholz – FC Mintraching (So. 15 Uhr)

SV Donaustauf – TSV Kareth-Lappersdorf II (So. 15.15 Uhr)

FC Oberhinkofen – SV Harting (So. 15.30 Uhr)

SpVgg Ziegetsdorf – SG Walhalla Regensburg (Mo. 19 Uhr)

SV Obertraubling – TSV Wörth/Do. (Di. 19.30 Uhr)



4. Spieltag (2./3. August)

TSV Kareth-Lappersdorf II – ATSV Pirkensee-Ponholz (Sa. 14.30 Uhr)

SG Walhalla Regensburg – SV Burgweinting (Sa. 15 Uhr)

SC Regensburg – SV Obertraubling (Sa. 16 Uhr)

TSV Wörth/Do. – SV Donaustauf (So. 14 Uhr)

SV Harting Freier – TuS Regensburg (So. 15 Uhr)

FC Mintraching – SpVgg Ziegetsdorf (So. 15.15 Uhr)

FC Laub – FC Oberhinkofen (So. 15.15 Uhr)







Kreisliga 2



1. Spieltag (18. bis 20. Juli)

SG Painten – TSV Beratzhausen (Fr. 18.30 Uhr)

DJK Eichlberg/Neukirchen – FSV Steinsberg (Fr. 19 Uhr)

SG Hohenschambach – TSV Dietfurt (Fr. 19 Uhr)

SG Peising/Bad Abbach II – TSV Großberg (Sa. 15.30 Uhr)

TV Hemau – SC Sinzing (So. 15.15 Uhr)

SV Lupburg – ASV Undorf (So. 15.15 Uhr)

SG Oberndorf/Matting – TV Riedenburg (So. 16 Uhr)



2. Spieltag (25. Juli)

ASV Undorf – SG Peising/Bad Abbach II (Fr. 18.30 Uhr)

TSV Großberg – SG Painten (Fr. 18.30 Uhr)

TSV Beratzhausen – DJK Eichlberg/Neukirchen (Fr. 18.30 Uhr)

FSV Steinsberg – TV Hemau (Fr. 18.30 Uhr)

SC Sinzing – SG Hohenschambach (Fr. 18.30 Uhr)

TSV Dietfurt – TV Riedenburg (Fr. 18.30 Uhr)

SG Oberndorf/Matting – SV Lupburg (Fr. 18.30 Uhr)



3. Spieltag (27. Juli)

DJK Eichlberg/Neukirchen – TSV Großberg (So. 12 Uhr)

SG Painten – ASV Undorf (So. 14 Uhr)

SG Hohenschambach – FSV Steinsberg (So. 14 Uhr)

TV Hemau – TSV Beratzhausen (So. 15.15 Uhr)

SG Peising/Bad Abbach II – SG Oberndorf/Matting (So. 15.15 Uhr)

TV Riedenburg – SV Lupburg (So. 16 Uhr)

TSV Dietfurt – SC Sinzing (16 Uhr)



4. Spieltag (1. bis 5. August)

TSV Beratzhausen – SG Hohenschambach (Fr. 18.30 Uhr)

SG Oberndorf/Matting – SG Painten (Sa. 17.30 Uhr)

SC Sinzing – TV Riedenburg (So. 14 Uhr)

TSV Großberg – TV Hemau (So. 15.15 Uhr)

FSV Steinsberg – TSV Dietfurt (So. 15.15 Uhr)

SV Lupburg – SG Peising/Bad Abbach II (So. 15.15 Uhr)

ASV Undorf – DJK Eichlberg/Neukirchen (Di. 19 Uhr)