Spielpläne der Landesklassen: Kracher und Derbys zum Saisonauftakt Der Thüringer Fußball-Verband hat die Spielpläne der drei Landesklassen für die Saison 2026/27 veröffentlicht. rn von André Hofmann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Bereits der 1. Spieltag am ersten August-Wochenende hält zahlreiche interessante Duelle bereit. Thüringenliga-Absteiger treffen auf ambitionierte Verfolger, Aufsteiger müssen sich direkt bei etablierten Teams beweisen und mehrere Derbys versprechen von Beginn an Spannung.

Landesklasse 1 In der Staffel 1 müssen die beiden Aufsteiger VfB 09 Pößneck und ZFC Meuselwitz II zum Auftakt auswärts bei etablierten Mannschaften antreten. Pößneck gastiert beim SV Jena Zwätzen, während Meuselwitz II beim SV 1879 Ehrenhain gefordert ist. Heimrecht genießt dagegen der dritte Neuling SV Germania Ilmenau, der die zweite Mannschaft des SV SCHOTT Jena empfängt. Ein echtes Spitzenspiel wartet zudem auf Thüringenliga-Absteiger BSG Wismut Gera, der mit dem SV Schmölln 1913 gleich einen ambitionierten Gegner zum Saisonstart empfängt. 1. Spieltag 01.08.2026 | 15:00 Uhr

SV Eintracht Eisenberg – BSG Chemie Kahla

SC 1903 Weimar – 1. FC Greiz

FC Thüringen Jena – FC Einheit Rudolstadt II

SV Germania Ilmenau – SV SCHOTT Jena II

VfR Bad Lobenstein – Eurotrink Kickers FCL Gera

SV Jena Zwätzen – VfB 09 Pößneck

SV 1879 Ehrenhain – ZFC Meuselwitz II

BSG Wismut Gera – SV Schmölln 1913

>> zum kompletten Spieltag der Landesklasse 1 Landesklasse 2 In der Staffel 2 stehen gleich zwei Derbys im Mittelpunkt. SV Grün-Weiß Siemerode und Wüstheuterode treffen ebenso aufeinander wie Großengottern und FC Union Mühlhausen. Die beiden Aufsteiger SV Empor Buttstädt und FSG'99 Salza dürfen jeweils vor heimischem Publikum starten. Dagegen muss Neuling SC Leinefelde 1912 zum Vorjahresvierten FC Erfurt Nord, der nach einem größeren Umbruch in die neue Saison geht. 1. Spieltag 01.08.2026 | 14:00 Uhr

SV Empor Walschleben – SV Blau-Weiß Büßleben 04