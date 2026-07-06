Spielpläne der Landesklassen: Kracher und Derbys zum Saisonauftakt

Bereits der 1. Spieltag am ersten August-Wochenende hält zahlreiche interessante Duelle bereit. Thüringenliga-Absteiger treffen auf ambitionierte Verfolger, Aufsteiger müssen sich direkt bei etablierten Teams beweisen und mehrere Derbys versprechen von Beginn an Spannung.
In der Staffel 1 müssen die beiden Aufsteiger VfB 09 Pößneck und ZFC Meuselwitz II zum Auftakt auswärts bei etablierten Mannschaften antreten. Pößneck gastiert beim SV Jena Zwätzen, während Meuselwitz II beim SV 1879 Ehrenhain gefordert ist. Heimrecht genießt dagegen der dritte Neuling SV Germania Ilmenau, der die zweite Mannschaft des SV SCHOTT Jena empfängt. Ein echtes Spitzenspiel wartet zudem auf Thüringenliga-Absteiger BSG Wismut Gera, der mit dem SV Schmölln 1913 gleich einen ambitionierten Gegner zum Saisonstart empfängt.
01.08.2026 | 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg – BSG Chemie Kahla
SC 1903 Weimar – 1. FC Greiz
FC Thüringen Jena – FC Einheit Rudolstadt II
SV Germania Ilmenau – SV SCHOTT Jena II
VfR Bad Lobenstein – Eurotrink Kickers FCL Gera
SV Jena Zwätzen – VfB 09 Pößneck
SV 1879 Ehrenhain – ZFC Meuselwitz II
BSG Wismut Gera – SV Schmölln 1913
In der Staffel 2 stehen gleich zwei Derbys im Mittelpunkt. SV Grün-Weiß Siemerode und Wüstheuterode treffen ebenso aufeinander wie Großengottern und FC Union Mühlhausen. Die beiden Aufsteiger SV Empor Buttstädt und FSG'99 Salza dürfen jeweils vor heimischem Publikum starten. Dagegen muss Neuling SC Leinefelde 1912 zum Vorjahresvierten FC Erfurt Nord, der nach einem größeren Umbruch in die neue Saison geht.
01.08.2026 | 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben – SV Blau-Weiß Büßleben 04
01.08.2026 | 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord – SC Leinefelde 1912
FSG'99 Salza – FSV Sömmerda
SV 1911 Dingelstädt – FSV 06 Kölleda
SV Empor Buttstädt – TSV Motor Gispersleben
Borntal Erfurt – Sondershausen
02.08.2026 | 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode – Wüstheuterode
Großengottern – FC Union Mühlhausen
Auch in der Staffel 3 wartet direkt ein echtes Topspiel. Mit dem FSV Wacker 03 Gotha und Thüringenliga-Absteiger SV Borsch 1925 treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zum erweiterten Favoritenkreis auf den Aufstieg zählen. Derbycharakter besitzt zudem das Duell zwischen dem SV 1921 Walldorf und dem VfL Meiningen 04. Von den drei Aufsteigern startet lediglich der Mosbacher SV 1911 vor heimischer Kulisse gegen den SV Wacker 04 Bad Salzungen. Die SG Herpfer SV und die SG Lauscha/Neuhaus müssen zunächst auswärts antreten.
01.08.2026 | 15:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha – SV Borsch 1925
FSV 06 Ohratal – SG Lauscha/Neuhaus
SV 08 Steinach – Herpfer SV
FC Schweina-Gumpelstadt – 1. FC Sonneberg
SV 1921 Walldorf – VfL Meiningen 04
02.08.2026 | 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda – FC 02 Barchfeld
Mosbacher SV 1911 – SV Wacker 04 Bad Salzungen
FSV Eintracht Hildburghausen – SpVgg Siebleben 06