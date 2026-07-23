Spielpläne der Düsseldorfer Kreisligen sind komplett

Der Fußballkreis Düsseldorf hat am Mittwochvormittag das Warten der Fans auf den Spielplan der Kreisliga A beendet. Nun steht fest, wer an welchem der 34 Spieltage auf wen treffen wird. Zum Auftakt am 15. August hat es etwa Bezirksliga-Absteiger Rhenania Hochdahl daheim mit dem SV Wersten zu tun, während der CfR Links als zweites Team "von oben" gegen den AC Italia Hilden ebenfalls ein Heimspiel hat.
Die Sportfreunde Gerresheim, der Vizemeister der Vorsaison, spielen ebenfalls daheim gegen den ASV Tiefenbroich, der VfL Benrath hat es mit dem KSC Tesla zu tun. Mit dem MSV Hilden und dem BV 04 treffen zudem gleich zwei Aufsteiger aus der Kreisliga B aufeinander, der dritte Aufsteiger SV Oberbilk empfängt Schwarz-Weiß 06. Das Gerresheimer Derby zwischen TuS und Sportfreunden, stets von vielen Fans mit Interesse verfolgt, steht erst am 15. Spieltag auf dem Plan. Bleibt es beim Sonntag, wäre das der Nikolaustag. Das Rückspiel bei den Sportfreunden ist dann Ende Mai.
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SV Oberbilk 09 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 16.08.26 12:45 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 16.08.26 15:15 Uhr MSV Hilden - BV 04 Düsseldorf
So., 16.08.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Wersten 04
So., 16.08.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim
So., 16.08.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 16.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich
Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf
Am Donnerstag folgten dann die Spielpläne der Kreisligen B und C. Hier seht ihr in der Übersicht jeweils den ersten Spieltag und findet den Link zu den kompletten Spielplänen.
1. Spieltag
So., 16.08.26 10:45 Uhr SV Hösel III - ASC Ratingen-West
So., 16.08.26 12:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf III - Polizei SV Düsseldorf
So., 16.08.26 12:15 Uhr TSV Eller 04 II - GSC Hellas Düsseldorf
So., 16.08.26 12:30 Uhr DJK Sparta Bilk II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II
So., 16.08.26 13:00 Uhr CfR Links Düsseldorf II - Lohausener SV II
So., 16.08.26 13:00 Uhr FC Hellas Düsseldorf - TSV Urdenbach II
So., 16.08.26 13:00 Uhr TuS Breitscheid - FC Bewegung
So., 16.08.26 15:00 Uhr Rather SV - TuS Gerresheim III
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga B, Gruppe 1
1. Spieltag
So., 16.08.26 12:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf II - Polizei SV Düsseldorf II
So., 16.08.26 12:45 Uhr VfL Benrath II - SP.-VG. Hilden 05/06 II
So., 16.08.26 13:00 Uhr SV Hösel II - DSC 99 Düsseldorf II
So., 16.08.26 13:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim II - FC Tannenhof
So., 16.08.26 13:15 Uhr Rhenania Hochdahl II - SC Unterbach II
So., 16.08.26 14:45 Uhr FC Türkspor Hilden - TuS Gerresheim II
So., 16.08.26 15:00 Uhr Garather SV - TSV Urdenbach
So., 16.08.26 15:00 Uhr Post SV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels II
So., 16.08.26 15:15 Uhr SSV Erkrath - SV Wersten 04 II
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga B, Gruppe 2
1. Spieltag
So., 16.08.26 13:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer II - TuS Homberg
So., 16.08.26 13:00 Uhr Lohausener SV III - Rot-Weiß Lintorf II
So., 16.08.26 13:00 Uhr SC Düsseldorf-West II - Türkgücü Ratingen II
So., 16.08.26 15:30 Uhr KSC Makedonija - ASV Tiefenbroich II
So., 16.08.26 15:45 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf IV - FC Bosporus Düsseldorf II
So., 16.08.26 17:00 Uhr DJK Sparta Bilk III - TuS Düsseldorf-Nord
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga C, Gruppe 1
1. Spieltag
So., 16.08.26 11:00 Uhr Post SV Düsseldorf II - TuS Maccabi Düsseldorf
So., 16.08.26 12:30 Uhr FC Türkspor Hilden II - AC Italia Hilden II
So., 16.08.26 12:30 Uhr Rather SV II - SV Hilden-Ost
So., 16.08.26 13:00 Uhr SSV Erkrath II - SG Benrath-Hassels III
So., 16.08.26 15:30 Uhr DSV 04 - FC Tannenhof II
So., 16.08.26 17:15 Uhr MSV Düsseldorf II - ESV Blau-Weiß Düsseldorf
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga C, Gruppe 2
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Oberbilk 09 II - TuS Düsseldorf-Nord II
So., 16.08.26 11:00 Uhr SSV Erkrath III - SV Hilden-Ost II
So., 16.08.26 12:45 Uhr SV Wersten 04 III - NK Croatia 70 Düsseldorf
So., 16.08.26 13:00 Uhr SF Düsseldorf 75 Süd - TuS Homberg II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Grafenberg - SG Benrath-Hassels IV
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Agon 08 Düsseldorf - Mörsenbroicher SV - Rather SV III
So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportring Eller - SC Düsseldorf 1988
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga C, Gruppe 3