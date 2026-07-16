Spielpläne 2026/27: die große Übersicht für den Niederrhein

Die Saison 2026/2027 startet im Fußballverband Niederrhein (FVN) im August. FuPa Niederrhein verschafft euch wie gewohnt einen Überblick über alle Spielpläne: Welche Spielpläne sind schon da - welche fehlen noch? Die Redaktion aktualisiert diese Übersicht, inklusive der Pokale, regelmäßig.
Sollte ein Spielplan in dieser Übersicht fehlen, könnt ihr FuPa Niederrhein jederzeit per E-Mail an fupa@rp-digital.de informieren. Die Grundlage dieser Übersicht bietet die Ligen-Gestaltung der vergangenen Amateurfußball-Saison. Ab hier sind vorliegende Spielpläne der Spielzeit 2026/27 verlinkt und daran zu erkennen.
Bezirksliga, Gruppe 1
Bezirksliga, Gruppe 2
Bezirksliga, Gruppe 3
Bezirksliga, Gruppe 4
Bezirksliga, Gruppe 5
Bezirksliga, Gruppe 6
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga B3
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga D (Freizeitliga)
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga B3
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A
Kreisliga B
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga C4 (alle C-Ligen spielen erstmal eine Herbst-Runde bis Winter)
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga C4
Kreisliga C5 (alle C-Ligen spielen erstmal eine Herbst-Runde bis Winter)
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Kreisliga C3
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C
Kreisliga A
Kreisliga B1
Kreisliga B2
Kreisliga C1
Kreisliga C2
Frauen-Bundesliga
2. Frauen-Bundesliga
Niederrheinliga
Landesliga, Gruppe 1
Landesliga, Gruppe 2
Bezirksliga, Gruppe 1
Bezirksliga, Gruppe 2
Bezirksliga, Gruppe 3
Bezirksliga, Gruppe 4
Frauen-Kreisliga, Gruppe 1
Frauen-Kreisliga, Gruppe 2
Frauen-Kreisliga, Gruppe 3
Frauen-Kreisliga, Gruppe 4
Frauen-Kreisliga, Gruppe 5
Frauen-Kreisliga, Gruppe 6
Frauen-Kreisliga, Gruppe 7
Frauen-Kreisliga, Gruppe 8
U19-Juniorinnen:
U19-WDFV-Liga /-Regionalliga
U17-Juniorinnen:
B-Juniorinnen-Regionalliga West
B-Juniorinnen-Niederrheinliga
B-Juniorinnen-Leistungsklasse, Gruppe 1 (Frühjahr)
B-Juniorinnen-Leistungsklasse, Gruppe 2 (Frühjahr)
Kreisklasse, Gruppe 1 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 2 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 3 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 4 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 5 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 6 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 7 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 8 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 9 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 10 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 11, 7er (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 12, 7er (Herbst)
Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 1 (Frühjahr)
Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 2 (Frühjahr)
Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 3 (Frühjahr)
Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 4 (Frühjahr)
Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 5 (Frühjahr)
Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 6 (Frühjahr)
Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 7 (Frühjahr)
U15-Juniorinnen:
Leistungsklasse
Kreisklasse, Gruppe 1
Kreisklasse, Gruppe 2
Kreisklasse, Gruppe 3
Kreisklasse, Gruppe 4 (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 5
Kreisklasse, Gruppe 6
Kreisklasse, Gruppe 7
Kreisklasse, Gruppe 8
Kreisklasse, Gruppe 9
Kreisklasse, Gruppe 10
Kreisklasse, Gruppe 11
Kreisklasse, Gruppe 12, 7er (Herbst)
Kreisklasse, Gruppe 13 (Herbst)
____________
A-Junioren-Niederrheinliga
B-Junioren-Niederrheinliga
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 1
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 2
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 2
A-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe G
A-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe H
A-Junioren-Niederrheinliga
A-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE K/K
A-Junioren Bergische Leistungsklasse
A-Junioren-Grenzlandliga
A-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga
A-Junioren-Leistungsklasse Duisburg
A-Junioren-Leistungsklasse Düsseldorf
A-Junioren-Leistungsklasse Essen
A-Junioren-Leistungsklasse GV-NE - MG/VIE
A-Junioren-Leistungsklasse Kempen-Krefeld
A-Junioren-Leistungsklasse Kleve-Geldern
A-Junioren-Leistungsklasse Moers
A-Junioren-Kreisliga A Oberhausen
A-Junioren-Leistungsklasse Rees-Bocholt
A-Junioren-Leistungsklasse Remscheid-Solingen
A-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal
A-Junioren-Kreisklasse Duisburg
A-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 1
A-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 2
A-Junioren-Kreisklasse Essen A (Herbst)
A-Junioren-Kreisklasse Essen B (Herbst)
A-Junioren-Kreisklasse Essen, Aufstiegsrunde (Frühjahr)
A-Junioren-Kreisklasse Essen C (Frühjahr)
A-Junioren-Kreisklasse GV/NE - MG/VIE, Gruppe 1
A-Junioren-Kreisklasse GV/NE - MG/VIE, Gruppe 2
A-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld
A-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern
A-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1 (Herbst)
A-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 2 (Herbst)
A-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1R (Frühjahr)
A-Junioren-Kreisklasse Remscheid-Solingen
A-Junioren-Kreisklasse Wuppertal
A-Junioren-Quali Düsseldorf 1
A-Junioren-Quali Düsseldorf 2
A-Junioren-Quali Düsseldorf 3
A-Junioren-Quali Düsseldorf 4
B-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe F
B-Junioren-DFB Nachwuchsliga, Gruppe G
WDFV-U16-Nachwuchs-Cup
B-Junioren-Niederrheinliga
B-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE - K/K
B-Junioren Bergische Leistungsklasse
B-Junioren-Grenzlandliga
B-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga
B-Junioren-Leistungsklasse Duisburg
B-Junioren-Leistungsklasse Düsseldorf
B-Junioren-Leistungsklasse Essen
B-Junioren-Leistungsklasse Kempen-Krefeld
B-Junioren-Leistungsklasse Kleve-Geldern
B-Junioren-Leistungsklasse Moers
B-Junioren-Leistungsklasse Mönchengladbach-Viersen
B-Junioren-Kreisliga A Oberhausen-Bottrop
B-Junioren-Leistungsklasse Rees-Bocholt
B-Junioren-Leistungsklasse Remscheid
B-Junioren-Leistungsklasse Solingen
B-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal
B-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 3
B-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 4
B-Junioren-Kreisklasse Essen, Gruppe A (Herbst)
B-Junioren-Kreisklasse Essen, Gruppe B (Herbst)
B-Junioren-Kreisklasse Essen, Aufstiegsrunde (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisklasse Essen, Gruppe C
B-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 3
B-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Nord (Herbst)
B-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Süd (Herbst)
B-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Mitte (Herbst)
B-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 1 (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 2 (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisklasse Moers
B-Junioren-Kreisklasse Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisklasse Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisklasse Oberhausen-Bottrop
B-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1 (Herbst)
B-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 2 (Herbst)
B-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1R (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 2R (Frühjahr)
B-Junioren-Kreisklasse Remscheid-Solingen, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisklasse Remscheid-Solingen, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisklasse Wuppertal, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisklasse Wuppertal, Gruppe 2
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 1
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 2
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 3
B-Junioren-Leistungsklasse-Quali Düsseldorf, Gruppe 4
B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 1
B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 2
B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 3
B-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 1
B-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 2
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 1
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 2
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 3
B-Junioren-Quali Moers, Gruppe 4
C-Junioren-Regionalliga West, Gruppe 1
C-Junioren-Regionalliga West, Gruppe 2
C-Junioren-Nachwuchs-Cup
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 1
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 2
C-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE - K/K
C-Junioren Bergische Leistungsklasse
C-Junioren-Grenzlandliga
C-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga
C-Junioren-Leistungsklasse Duisburg
C-Junioren-Leistungsklasse Düsseldorf
C-Junioren-Leistungsklasse Essen
C-Junioren-Leistungsklasse Grevenbroich-Neuss
C-Junioren-Leistungsklasse Kempen-Krefeld
C-Junioren-Leistungsklasse Kleve-Geldern
C-Junioren-Leistungsklasse Moers
C-Junioren-Leistungsklasse Mönchengladbach-Viersen
C-Junioren-Kreisliga A Oberhausen-Bottrop (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisliga B Oberhausen-Bottrop (Frühjahr)
C-Junioren-Leistungsklasse Rees-Bocholt
C-Junioren-Leistungsklasse Remscheid
C-Junioren-Leistungsklasse Solingen
C-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal
C-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 1
C-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 2
C-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 3
C-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 4 (8er-Staffel)
C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 1
C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 2
C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 3
C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 4
C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 5
C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 6
C-Junioren-Kreisklasse A Essen (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse B Essen (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse C Essen (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse D Essen (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse E Essen (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse F Essen (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse G Essen (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 1
C-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 2
C-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 3
C-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 4
C-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 1
C-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 2
C-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 3
C-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 4
C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 1 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 2 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 3 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 4 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 5 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 1R
C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 2R
C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 3R
C-Junioren-Kreisklasse Moers, Gruppe 1
C-Junioren-Kreisklasse Moers, Gruppe 2
C-Junioren-Kreisklasse Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1
C-Junioren-Kreisklasse Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2
C-Junioren-Kreisklasse Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 3
C-Junioren-Kreisklasse Oberhausen-Bottrop
C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 2 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 3 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 4 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Aufstiegsrunde 1R (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Zwischenrunde 2R (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Zwischenrunde 3R (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Zwischenrunde 4R (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Zwischenrunde 5R (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse Remscheid-Solingen, Gruppe 1 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Remscheid-Solingen, Gruppe 2 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Remscheid-Solingen, Gruppe 3 (Herbst)
C-Junioren-Kreisklasse Remscheid-Solingen, Gruppe 1 (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse Remscheid-Solingen, Gruppe 2 (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse Remscheid-Solingen, Gruppe 3 (Frühjahr)
C-Junioren-Kreisklasse Wuppertal-Niederberg, Gruppe 1
C-Junioren-Kreisklasse Wuppertal-Niederberg, Gruppe 2
C-Junioren-Kreisklasse Wuppertal-Niederberg, Gruppe 3
C-Junioren-Quali-Leistungsklasse Grevenbroich-Neuss 1
C-Junioren-Quali-Leistungsklasse Grevenbroich-Neuss 2
C-Junioren-Quali-Leistungsklasse Grevenbroich-Neuss 3
C-Junioren-Quali-Leistungsklasse Grevenbroich-Neuss 4
C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 1
C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 2
C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 3
C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 4
C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 5
C-Junioren-Quali Düsseldorf, Gruppe 1
C-Junioren-Quali Düsseldorf, Gruppe 2
C-Junioren-Quali Düsseldorf, Gruppe 3
C-Junioren-Quali Düsseldorf, Gruppe 4
C-Junioren-Quali Düsseldorf, Gruppe 5
C-Junioren-Quali Düsseldorf, Gruppe 6
Futsal-Bundesliga
Futsal-Regionalliga West
Futsal-Niederrheinliga
Futsal-Landesliga
Frauen-Futsal-Regionalliga West
Frauen-Futsal-Niederrheinliga
Außerdem:
NRW-Gehörlosen-Liga, Gruppe Westfalen
NRW-Gehörlosen-Liga, Gruppe Nordrhein (Großfeld)
Kreispokal Duisburg
Kreispokal Düsseldorf
Kreispokal Essen
Kreispokal Grevenbroich-Neuss
Kreispokal Kempen-Krefeld
Kreispokal Kleve-Geldern
Kreispokal Moers
Kreispokal Mönchengladbach
Kreispokal Oberhausen-Bottrop
Kreispokal Rees-Bocholt
Kreispokal Solingen-Remscheid
Kreispokal Wuppertal-Niederberg
Frauen-DFB-Pokal
Frauen-Niederrheinpokal
Frauen-Kreispokal Duisburg
Frauen-Kreispokal Düsseldorf
Frauen-Kreispokal Essen
Frauen-Kreispokal Grevenbroich-Neuss
Frauen-Kreispokal Kempen-Krefeld
Frauen-Kreispokal Kleve-Geldern
Frauen-Kreispokal Moers
Frauen-Kreispokal Mönchengladbach-Viersen
Frauen-Kreispokal Oberhausen
Frauen-Kreispokal Rees-Bocholt
Frauen-Kreispokal Solingen-Remscheid
Frauen-Kreispokal Wuppertal
Ü32-Niederrheinpokal
Ü32-Kreispokal Duisburg
Ü32-Kreispokal Düsseldorf
Ü32-Kreispokal Essen
Ü32-Kreispokal Grevenbroich-Neuss
Ü32-Kreispokal Kempen-Krefeld
Ü32-Kreispokal Kleve-Geldern
Ü32-Kreispokal Moers
Ü32-Kreispokal Mönchengladbach
Ü32-Kreispokal Oberhausen
Ü32-Kreispokal Rees-Bocholt
Ü32-Kreispokal Solingen-Remscheid
Ü32-Kreispokal Wuppertal
U19-Juniorinnen-Niederrheinpokal
U19-Juniorinnen Bergischer Kreispokal
U19-Juniorinnen Kreispokal Essen
U17-Juniorinnen-Niederrheinpokal
U17-Juniorinnen Kreispokal Duisburg
U17-Juniorinnen Kreispokal Düsseldorf
U17-Juniorinnen Kreispokal Essen
U17-Juniorinnen Kreispokal Grevenbroich-Neuss
U17-Juniorinnen Kreispokal Kempen-Krefeld
U17-Juniorinnen Kreispokal Kleve-Geldern
U17-Juniorinnen Kreispokal Moers
U17-Juniorinnen Kreispokal Mönchengladbach-Viersen
U17-Juniorinnen Kreispokal Oberhausen-Bottrop
U17-Juniorinnen Kreispokal Rees-Bocholt
U17-Juniorinnen Bergischer Kreispokal
U15-Juniorinnen-Niederrheinpokal
U15-Juniorinnen Kreispokal Duisburg
U15-Juniorinnen Kreispokal Düsseldorf
U15-Juniorinnen Kreispokal Essen
U15-Juniorinnen Kreispokal Grevenbroich-Neuss
U15-Juniorinnen Kreispokal Kempen-Krefeld
U15-Juniorinnen Kreispokal Kleve-Geldern
U15-Juniorinnen Kreispokal Moers
U15-Juniorinnen Kreispokal Mönchengladbach-Viersen
U15-Juniorinnen Kreispokal Oberhausen-Bottrop
U15-Juniorinnen Kreispokal Rees-Bocholt
U15-Juniorinnen Bergischer Kreispokal
A-Junioren-DFB-Pokal
A-Junioren-Niederrheinpokal
A-Junioren Kreispokal Duisburg
A-Junioren Kreispokal Düsseldorf
A-Junioren Kreispokal Essen
A-Junioren Kreispokal Grevenbroich-Neuss
A-Junioren Kreispokal Kempen-Krefeld
A-Junioren Kreispokal Kleve-Geldern
A-Junioren Kreispokal Moers
A-Junioren Kreispokal Mönchengladbach-Viersen
A-Junioren Kreispokal Oberhausen-Bottrop
A-Junioren Kreispokal Rees-Bocholt
A-Junioren Kreispokal Remscheid-Solingen
A-Junioren Kreispokal Wuppertal-Niederberg
B-Junioren-Niederrheinpokal
B-Junioren Kreispokal Duisburg
B-Junioren Kreispokal Düsseldorf
B-Junioren Kreispokal Essen
B-Junioren Kreispokal Grevenbroich-Neuss
B-Junioren Kreispokal Kempen-Krefeld
B-Junioren Kreispokal Kleve-Geldern
B-Junioren Kreispokal Moers
B-Junioren Kreispokal Mönchengladbach-Viersen
B-Junioren Kreispokal Oberhausen-Bottrop
B-Junioren Kreispokal Rees-Bocholt
B-Junioren Kreispokal Remscheid-Solingen
B-Junioren Kreispokal Wuppertal-Niederberg
C-Junioren-Niederrheinpokal
C-Junioren Kreispokal Duisburg
C-Junioren Kreispokal Düsseldorf
C-Junioren Kreispokal Essen
C-Junioren Kreispokal Grevenbroich-Neuss
C-Junioren Kreispokal Kempen-Krefeld
C-Junioren Kreispokal Kleve-Geldern
C-Junioren Kreispokal Moers
C-Junioren Kreispokal Mönchengladbach-Viersen
C-Junioren Kreispokal Oberhausen-Bottrop
C-Junioren Kreispokal Rees-Bocholt
C-Junioren Kreispokal Remscheid-Solingen
C-Junioren Kreispokal Wuppertal-Niederberg
FVN-Inklusionsliga
Diese Ligen dienen der FuPa-Redaktion als Übersicht. Sie spielen frühestens ab Winter eine Rolle.
Mönchengladbach-Viersen
Kreisliga C: Aufstiegsrunde 1
Kreisliga C: Aufstiegsrunde 2
Kreisliga C: FairPlay-Runde 1
Kreisliga C: FairPlay-Runde 2
Kreisliga C: FairPlay-Runde 3
Moers
Kreisliga B: Hauptrunde 1
Kreisliga B: Hauptrunde 2
Kreisliga C: Hauptrunde 1
Kreisliga C: Hauptrunde 2
Junioren
A-Juniorinnen-Kreisklasse, Rückrunde
B-Juniorinnen-Leistungsklasse 1
B-Juniorinnen-Leistungsklasse 2
B-Juniorinnen-Kreisklasse 1
B-Juniorinnen-Kreisklasse 2
B-Juniorinnen-Kreisklasse 3
B-Juniorinnen-Kreisklasse 4
B-Juniorinnen-Kreisklasse 5
B-Juniorinnen-Kreisklasse 6
D-Junioren-Niederrheinliga 1
D-Junioren-Niederrheinliga 2
D-Junioren-Niederrheinliga 3
Duisburg-Mülheim-Dinslaken
A-Junioren-Kreisklasse Meisterrunde
A-Junioren-Kreisklasse Trostrunde
Kempen-Krefeld
C-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde
C-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 2
Kleve-Geldern
B-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 1
B-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 2
B-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 3
Oberhausen-Bottrop
B-Junioren-Kreisliga A
B-Junioren-Kreisliga B
C-Junioren-Kreisliga A
C-Junioren-Kreisliga B
C-Junioren-Kreisklasse
Rees-Bocholt
A-Junioren-Kreisklasse 1
A-Junioren-Kreisklasse 2
B-Junioren-Kreisklasse 1
B-Junioren-Kreisklasse 2
B-Junioren-Kreisklasse 3
C-Junioren-Kreisklasse 1
C-Junioren-Kreisklasse 2
C-Junioren-Kreisklasse 3
C-Junioren-Kreisklasse 4
C-Junioren-Kreisklasse 5
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Qualifikationsphase der Junioren
Quali-Runde A-Junioren-Niederrheinliga
Quali-Runde B-Junioren-Niederrheinliga
Quali-Runde C-Junioren-Niederrheinliga
Quali-Runde der B-Juniorinnen-Niederrheinliga
Quali-Runde zur Bergischen Leistungsklasse
Quali-Runde zur Grenzlandliga
Quali in Düsseldorf
Quali in Grevenbroich und Neuss
Quali in Kleve und Geldern (U19)
Quali in Mönchengladbach und Viersen
Quali in Solingen