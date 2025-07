Spielpläne 2025/26: die große Übersicht für den Niederrhein

Sollte ein Spielplan in dieser Übersicht fehlen, könnt ihr FuPa Niederrhein jederzeit per E-Mail an fupa@rp-digital.de informieren. Die Grundlage dieser Übersicht bietet die Ligen-Gestaltung der vergangenen Amateurfußball-Saison. Ab hier sind vorliegende Spielpläne der Spielzeit 2025/26 verlinkt und daran zu erkennen.



Bundesliga

2. Bundesliga

3. Liga

Regionalliga West



Oberliga Niederrhein

Landesliga, Gruppe 1

Landesliga, Gruppe 2

Bezirksliga, Gruppe 1

Bezirksliga, Gruppe 2

Bezirksliga, Gruppe 3

Bezirksliga, Gruppe 4

Bezirksliga, Gruppe 5

Bezirksliga, Gruppe 6

Niederrheinpokal

HERREN - Kreisebene

Duisburg-Mülheim-Dinslaken



Kreisliga A1

Kreisliga A2

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Kreisliga C3



Düsseldorf



Kreisliga A

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Kreisliga C3



Essen



Kreisliga A1

Kreisliga A2

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga B3

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Kreisliga C3

D1 D2 (Freizeitliga)



Grevenbroich-Neuss



Kreisliga A

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Kreisliga C3



Kempen-Krefeld



Kreisliga A

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga B3

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Kreisliga C3



Kleve-Geldern

Kreisliga A

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Kreisliga C3



Moers



Kreisliga A

Kreisliga B Vorrunde (Gespielt wird bis März, dann Aufteilung in Auf- und Abstiegsrunde)

Kreisliga C1

Kreisliga C2



Mönchengladbach-Viersen



Kreisliga A

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Kreisliga C3

Kreisliga C4

Kreisliga C5 (alle C-Ligen spielen erstmal eine Herbst-Runde bis Winter)



Oberhausen-Bottrop



Kreisliga A

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga C1

Kreisliga C2



Rees-Bocholt



Kreisliga A

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Kreisliga C3

Solingen-Remscheid

Kreisliga A1

Kreisliga A2

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Wuppertal-Niederberg



Kreisliga A

Kreisliga B1

Kreisliga B2

Kreisliga C1

Kreisliga C2

Frauen: die Spielpläne am Niederrhein



Frauen-Bundesliga

2. Frauen-Bundesliga

Regionalliga West

Niederrheinliga

Landesliga, Gruppe 1

Landesliga, Gruppe 2

Bezirksliga, Gruppe 1

Bezirksliga, Gruppe 2

Bezirksliga, Gruppe 3

Bezirksliga, Gruppe 4

Frauen-Kreisliga, Gruppe 1

Frauen-Kreisliga, Gruppe 2

Frauen-Kreisliga, Gruppe 3

Frauen-Kreisliga, Gruppe 4

Frauen-Kreisliga, Gruppe 5

Frauen-Kreisliga, Gruppe 6

Frauen-Kreisliga, Gruppe 7

Frauen-Kreisliga, Gruppe 8

Juniorinnen-Spielpläne

U19-Juniorinnen:

U19-Kreisklasse 1 (Herbst)

U19-Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 1 (Frühjahr)

U19-Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 2 (Frühjahr)

U17-Juniorinnen:

Bundesliga West/Südwest

B-Juniorinnen-Regionalliga West

B-Juniorinnen-Niederrheinliga

B-Juniorinnen-Leistungsklasse, Gruppe 1 (Frühjahr)

B-Juniorinnen-Leistungsklasse, Gruppe 2 (Frühjahr)

Kreisklasse, Gruppe 1 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 2 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 3 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 4 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 5 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 6 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 7 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 8 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 9 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 10 (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 11, 7er (Herbst)

Kreisklasse, Gruppe 12 (Herbst)

Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 1 (Frühjahr)

Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 2 (Frühjahr)

Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 3 (Frühjahr)

Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 4 (Frühjahr)

Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 5 (Frühjahr)

Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 6 (Frühjahr)

Kreisklasse, Rückrunde, Gruppe 7 (Frühjahr)

U15-Juniorinnen:

Leistungsklasse

Kreisklasse, Gruppe 1

Kreisklasse, Gruppe 2

Kreisklasse, Gruppe 3

Kreisklasse, Gruppe 4

Kreisklasse, Gruppe 5

Kreisklasse, Gruppe 6

Kreisklasse, Gruppe 7

Kreisklasse, Gruppe 8

Kreisklasse, Gruppe 9

Kreisklasse, Gruppe 10

Kreisklasse, Gruppe 11

Kreisklasse, Gruppe 12

Junioren-Niederrheinliga

A-Junioren-Niederrheinliga

B-Junioren-Niederrheinliga

C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 1

C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 2

A-Junioren: die Spielpläne am Niederrhein

A-Junioren-DFB Nachwuchsliga

A-Junioren-DFB Nachwuchsliga

A-Junioren-Niederrheinliga

A-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE K/K

A-Junioren Bergische Leistungsklasse

A-Junioren-Grenzlandliga

A-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga

A-Junioren-Leistungsklasse Duisburg

A-Junioren-Leistungsklasse Düsseldorf

A-Junioren-Leistungsklasse Essen

A-Junioren-Leistungsklasse Grevenbroich-Neuss

A-Junioren-Leistungsklasse Kempen-Krefeld

A-Junioren-Leistungsklasse Kleve-Geldern

A-Junioren-Leistungsklasse Moers (Frühjahr)

A-Junioren-Leistungsklasse Moers, Gruppe A, Herbst

A-Junioren-Leistungsklasse Moers, Gruppe B, Herbst

A-Junioren-Leistungsklasse Mönchengladbach-Viersen

A-Junioren-Kreisliga A Oberhausen (Frühjahr)

A-Junioren-Leistungsklasse Rees-Bocholt

A-Junioren-Leistungsklasse Remscheid

A-Junioren-Leistungsklasse Solingen

A-Junioren-Leistungsklasse Solingen, Meistergruppe (Frühjahr)

A-Junioren-Leistungsklasse Solingen, Normalrunde (Frühjahr)

A-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal

A-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 1 (Herbst)

A-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 1

A-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 2

A-Junioren-Kreisklasse Essen A

A-Junioren-Kreisklasse Essen B

A-Junioren-Kreisklasse Essen, Aufstiegsrunde (Frühjahr)

A-Junioren-Kreisklasse Essen C (Frühjahr)

A-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss Vorrunde

A-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss Hauptrunde

A-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 1

A-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern

A-Junioren-Kreisklasse Moers

A-Junioren-Kreisklasse Mönchengladbach-Viersen

A-Junioren-Quali Oberhausen-Bottrop (Herbst)

A-Junioren-Kreisklasse Oberhausen-Bottrop (Frühjahr)

A-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1 (Herbst)

A-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1R (Frühjahr)

A-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 2R (Frühjahr)

A-Junioren-Kreisklasse Wuppertal

A-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 1

A-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 2

A-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 3

A-Junioren-Kreisklasse-Vorrunde Grevenbroich-Neuss

B-Junioren: die Spielpläne am Niederrhein



B-Junioren-DFB Nachwuchsliga

B-Junioren-DFB Nachwuchsliga

Neue U16-Liga

B-Junioren-Niederrheinliga

B-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE - K/K

B-Junioren Bergische Leistungsklasse

B-Junioren-Grenzlandliga

B-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga

B-Junioren-Leistungsklasse Duisburg

B-Junioren-Leistungsklasse Düsseldorf

B-Junioren-Leistungsklasse Essen

B-Junioren-Leistungsklasse Grevenbroich-Neuss

B-Junioren-Leistungsklasse Kempen-Krefeld

B-Junioren-Leistungsklasse Kleve-Geldern

B-Junioren-Leistungsklasse Moers

B-Junioren-Leistungsklasse Mönchengladbach-Viersen

B-Junioren-Kreisliga A Oberhausen-Bottrop (Frühjahr)

B-Junioren-Leistungsklasse Rees-Bocholt

B-Junioren-Leistungsklasse Remscheid

B-Junioren-Leistungsklasse Solingen

B-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal

B-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 1

B-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 2

B-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 1

B-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 2

B-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 3

B-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 4

B-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 5

B-Junioren-Kreisklasse Essen, Gruppe A

B-Junioren-Kreisklasse Essen, Gruppe B

B-Junioren-Kreisklasse Essen, Gruppe C

B-Junioren-Kreisklasse Essen, Aufstiegsrunde (Frühjahr)

B-Junioren-Kreisklasse Essen, Gruppe D (Frühjahr)

B-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 1

B-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 2

B-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 1

B-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 2

B-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Nord (Herbst)

B-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Süd (Herbst)

B-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 1 (Frühjahr)

B-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 2 (Frühjahr)

B-Junioren-Kreisklasse Moers

B-Junioren-Kreisklasse Mönchengladbach-Viersen

B-Junioren-Kreisklasse Oberhausen, Kreisliga B (Frühjahr)

B-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1 (Herbst)

B-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 2 (Herbst)

B-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1R (Frühjahr)

B-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 2R (Frühjahr)

B-Junioren-Kreisklasse Solingen

B-Junioren-Kreisklasse Wuppertal, Gruppe 1

B-Junioren-Kreisklasse Wuppertal, Gruppe 2

B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 1

B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 2

B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 3

B-Junioren-Quali Grevenbroich-Neuss 4

B-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 1

B-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 2

B-Junioren-Quali Oberhausen

C-Junioren: die Spielpläne am Niederrhein



C-Junioren-Regionalliga West, Gruppe 1

C-Junioren-Regionalliga West, Gruppe 2

C-Junioren-Nachwuchs-Cup

C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 1

C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 2

C-Junioren-Sonderliga GV-NE - MG/VIE - K/K

C-Junioren Bergische Leistungsklasse

C-Junioren-Grenzlandliga

C-Junioren-Rhein-Ruhr-Liga

C-Junioren-Leistungsklasse Duisburg

C-Junioren-Leistungsklasse Düsseldorf

C-Junioren-Leistungsklasse Essen

C-Junioren-Leistungsklasse Grevenbroich-Neuss

C-Junioren-Leistungsklasse Kempen-Krefeld

C-Junioren-Leistungsklasse Kleve-Geldern

C-Junioren-Leistungsklasse Moers

C-Junioren-Leistungsklasse Mönchengladbach-Viersen

C-Junioren-Kreisliga A Oberhausen-Bottrop (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisliga B Oberhausen-Bottrop (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisliga C Oberhausen-Bottrop (Frühjahr)

C-Junioren-Leistungsklasse Rees-Bocholt

C-Junioren-Leistungsklasse Remscheid

C-Junioren-Leistungsklasse Solingen

C-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal

C-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 1

C-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 2

C-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 3 (C2-Staffel)

C-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 4 (C2-Staffel)

C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 1

C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 2

C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 3

C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 4

C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 5

C-Junioren-Kreisklasse Düsseldorf, Gruppe 6

C-Junioren-Kreisklasse A Essen (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse B Essen (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse C Essen (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse D Essen (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse E Essen (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisklasse F Essen (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 1

C-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 2

C-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss, Gruppe 3

C-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 1

C-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 2

C-Junioren-Kreisklasse Kempen-Krefeld, Gruppe 3

C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 1

C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 2

C-Junioren-Kreisklasse Kleve-Geldern, Gruppe 3

C-Junioren-Kreisklasse Moers, Gruppe 1

C-Junioren-Kreisklasse Moers, Gruppe 2

C-Junioren-Kreisklasse Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1

C-Junioren-Kreisklasse Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2

C-Junioren-Kreisklasse Oberhausen-Bottrop, Quali-Gruppe 1 (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse Oberhausen-Bottrop, Quali-Gruppe 2 (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse Oberhausen-Bottrop (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Quali-Gruppe 1 (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Quali-Gruppe 2 (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Quali-Gruppe 3 (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Quali-Gruppe 4 (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Quali-Gruppe 5 (Herbst)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Aufstiegsrunde 1R (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Zwischenrunde 2R (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Zwischenrunde 3R (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Zwischenrunde 4R (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Zwischenrunde 5R (Frühjahr)

C-Junioren-Kreisklasse Remscheid

C-Junioren-Kreisklasse Solingen, Gruppe 1

C-Junioren-Kreisklasse Solingen, Gruppe 2

C-Junioren-Kreisklasse Wuppertal-Niederberg, Gruppe 1

C-Junioren-Kreisklasse Wuppertal-Niederberg, Gruppe 2

C-Junioren-Kreisklasse Wuppertal-Niederberg, Gruppe 3

C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 1

C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 2

C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 3

C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 4

C-Junioren-Vorrunde Grevenbroich-Neuss 5

C9-Junioren-Kreisklasse Grevenbroich-Neuss

Futsal: die Spielpläne am Niederrhein



Futsal-Bundesliga

Futsal-Regionalliga West

Futsal-Niederrheinliga

Futsal-Landesliga

Frauen-Futsal-Regionalliga West

Frauen-Futsal-Niederrheinliga

Außerdem:

NRW-Gehörlosen-Liga, Gruppe Westfalen

NRW-Gehörlosen-Liga, Gruppe Nordrhein (Großfeld)

Pokale am Niederrhein: Das sind die Spielpläne

DFB-Pokal

Niederrheinpokal

Kreispokal Duisburg

Kreispokal Düsseldorf

Kreispokal Essen

Kreispokal Grevenbroich-Neuss

Kreispokal Kempen-Krefeld

Kreispokal Kleve-Geldern

Kreispokal Moers

Kreispokal Mönchengladbach

Kreispokal Oberhausen-Bottrop

Kreispokal Rees-Bocholt

Kreispokal Solingen-Remscheid

Kreispokal Wuppertal-Niederberg

Frauen-DFB-Pokal

Frauen-Niederrheinpokal

Frauen-Kreispokal Duisburg

Frauen-Kreispokal Düsseldorf

Frauen-Kreispokal Essen

Frauen-Kreispokal Grevenbroich-Neuss

Frauen-Kreispokal Kempen-Krefeld

Frauen-Kreispokal Kleve-Geldern

Frauen-Kreispokal Moers

Frauen-Kreispokal Mönchengladbach

Frauen-Kreispokal Oberhausen

Frauen-Kreispokal Rees-Bocholt

Frauen-Kreispokal Solingen-Remscheid

Frauen-Kreispokal Wuppertal

Ü32-Niederrheinpokal

Ü32-Kreispokal Duisburg

Ü32-Kreispokal Düsseldorf

Ü32-Kreispokal Essen

Ü32-Kreispokal Grevenbroich-Neuss

Ü32-Kreispokal Kempen-Krefeld

Ü32-Kreispokal Kleve-Geldern

Ü32-Kreispokal Moers

Ü32-Kreispokal Mönchengladbach

Ü32-Kreispokal Oberhausen

Ü32-Kreispokal Rees-Bocholt

Ü32-Kreispokal Solingen-Remscheid

Ü32-Kreispokal Wuppertal

U19-Juniorinnen-Niederrheinpokal

U19-Juniorinnen Bergischer Kreispokal

U19-Juniorinnen Kreispokal Essen

U17-Juniorinnen-Niederrheinpokal

U17-Juniorinnen Kreispokal Duisburg

U17-Juniorinnen Kreispokal Düsseldorf

U17-Juniorinnen Kreispokal Essen

U17-Juniorinnen Kreispokal Grevenbroich-Neuss

U17-Juniorinnen Kreispokal Kempen-Krefeld

U17-Juniorinnen Kreispokal Kleve-Geldern

U17-Juniorinnen Kreispokal Moers

U17-Juniorinnen Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

U17-Juniorinnen Kreispokal Oberhausen-Bottrop

U17-Juniorinnen Kreispokal Rees-Bocholt

U17-Juniorinnen Bergischer Kreispokal

U15-Juniorinnen-Niederrheinpokal

U15-Juniorinnen Kreispokal Duisburg

U15-Juniorinnen Kreispokal Düsseldorf

U15-Juniorinnen Kreispokal Essen

U15-Juniorinnen Kreispokal Grevenbroich-Neuss

U15-Juniorinnen Kreispokal Kempen-Krefeld

U15-Juniorinnen Kreispokal Kleve-Geldern

U15-Juniorinnen Kreispokal Moers

U15-Juniorinnen Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

U15-Juniorinnen Kreispokal Oberhausen-Bottrop

U15-Juniorinnen Kreispokal Rees-Bocholt

U15-Juniorinnen Bergischer Kreispokal

U19-DFB-Pokal

A-Junioren-Niederrheinpokal

A-Junioren Kreispokal Duisburg

A-Junioren Kreispokal Düsseldorf

A-Junioren Kreispokal Essen

A-Junioren Kreispokal Grevenbroich-Neuss

A-Junioren Kreispokal Kempen-Krefeld

A-Junioren Kreispokal Kleve-Geldern

A-Junioren Kreispokal Moers

A-Junioren Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

A-Junioren Kreispokal Oberhausen-Bottrop

A-Junioren Kreispokal Rees-Bocholt

A-Junioren Kreispokal Remscheid

A-Junioren Kreispokal Solingen

A-Junioren Kreispokal Wuppertal-Niederberg

B-Junioren-Niederrheinpokal

B-Junioren Kreispokal Duisburg

B-Junioren Kreispokal Düsseldorf

B-Junioren Kreispokal Essen

B-Junioren Kreispokal Grevenbroich-Neuss

B-Junioren Kreispokal Kempen-Krefeld

B-Junioren Kreispokal Kleve-Geldern

B-Junioren Kreispokal Moers

B-Junioren Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

B-Junioren Kreispokal Oberhausen-Bottrop

B-Junioren Kreispokal Rees-Bocholt

B-Junioren Kreispokal Remscheid

B-Junioren Kreispokal Solingen

B-Junioren Kreispokal Wuppertal-Niederberg

C-Junioren-Niederrheinpokal

C-Junioren Kreispokal Duisburg

C-Junioren Kreispokal Düsseldorf

C-Junioren Kreispokal Essen

C-Junioren Kreispokal Grevenbroich-Neuss

C-Junioren Kreispokal Kempen-Krefeld

C-Junioren Kreispokal Kleve-Geldern

C-Junioren Kreispokal Moers

C-Junioren Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

C-Junioren Kreispokal Oberhausen-Bottrop

C-Junioren Kreispokal Rees-Bocholt

C-Junioren Kreispokal Remscheid

C-Junioren Kreispokal Solingen

C-Junioren Kreispokal Wuppertal-Niederberg

Frühjahrs-Ligen



Diese Ligen dienen der FuPa-Redaktion als Übersicht. Sie spielen frühestens ab Winter eine Rolle.

Mönchengladbach-Viersen

Kreisliga C: Aufstiegsrunde 1

Kreisliga C: Aufstiegsrunde 2

Kreisliga C: FairPlay-Runde 1

Kreisliga C: FairPlay-Runde 2

Kreisliga C: FairPlay-Runde 3

Moers

Kreisliga B: Hauptrunde 1

Kreisliga B: Hauptrunde 2

Kreisliga C: Hauptrunde 1

Kreisliga C: Hauptrunde 2

Junioren

A-Juniorinnen-Kreisklasse, Rückrunde

B-Juniorinnen-Leistungsklasse 1

B-Juniorinnen-Leistungsklasse 2

B-Juniorinnen-Kreisklasse 1

B-Juniorinnen-Kreisklasse 2

B-Juniorinnen-Kreisklasse 3

B-Juniorinnen-Kreisklasse 4

B-Juniorinnen-Kreisklasse 5

B-Juniorinnen-Kreisklasse 6

D-Junioren-Niederrheinliga 1

D-Junioren-Niederrheinliga 2

D-Junioren-Niederrheinliga 3

Duisburg-Mülheim-Dinslaken

A-Junioren-Kreisklasse Meisterrunde

A-Junioren-Kreisklasse Trostrunde

Kempen-Krefeld

C-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde

C-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 2

Kleve-Geldern

B-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 1

B-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 2

B-Junioren-Kreisklasse, Gruppe 3

Oberhausen-Bottrop

B-Junioren-Kreisliga A

B-Junioren-Kreisliga B

C-Junioren-Kreisliga A

C-Junioren-Kreisliga B

C-Junioren-Kreisklasse

Rees-Bocholt

A-Junioren-Kreisklasse 1

A-Junioren-Kreisklasse 2

B-Junioren-Kreisklasse 1

B-Junioren-Kreisklasse 2

B-Junioren-Kreisklasse 3

C-Junioren-Kreisklasse 1

C-Junioren-Kreisklasse 2

C-Junioren-Kreisklasse 3

C-Junioren-Kreisklasse 4

C-Junioren-Kreisklasse 5

Qualifikationsphase der Junioren

Quali-Runde A-Junioren-Niederrheinliga

Quali-Runde B-Junioren-Niederrheinliga

Quali-Runde C-Junioren-Niederrheinliga

Quali-Runde der B-Juniorinnen-Niederrheinliga

Quali-Runde zur Bergischen Leistungsklasse

Quali-Runde zur Grenzlandliga

Quali in Düsseldorf

Quali in Grevenbroich und Neuss

Quali in Kleve und Geldern (U19)

Quali in Mönchengladbach und Viersen

Quali in Solingen