Spielpause macht torhungrig: SV Raisting verschafft sich mit Kantersieg Luft im Abstiegskampf

Lukas Matz (rot) vs Hannes Rambach – Foto: Oliver Rabuser

Auf Seiten des Gastes aus dem Lechrain gibt es erheblichen Klärungsbedarf, was diese Darbietung betrifft. Die heile Welt beim SVR mag vorerst eine angenehme Momentaufnahme sein. Tatsächlich aber hat der famose Start in das Frühjahr, losgelöst vom hohen Ergebnis, einige gute Gründe. Zunächst aber meldete sich Simon Nutzinger zu Wort. Der frühere Raistinger steht seit einem Dutzend Spielzeiten in Diensten des SV Ohlstadt und ist seit dieser Saison als Aufsteiger Ligakonkurrent seines Ex-Klubs. Nutzinger erinnert sich zum einen an einen 7:0-Sieg über die FT Starnberg – damals vom jetzigen Augsburger Bundesliga-Coach Manuel Baum angeleitet. Lange sind sie her, die Zeiten des SVR in der inzwischen wieder abgeschafften Bezirksoberliga. Eine Etage höher, in der Landesliga Südwest, wirft Nutzinger einen 9:1-Erfolg über den VfB Durach (5. August 2012) ins Feld. Ganz so selten sind Kantersiege der Raistinger dann scheinbar doch nicht, zumindest liegen sie nicht ganz so weit in der Historie zurück, wie während der Partie am Sonntag zunächst orakelt wurde. Egal.

In Ermangelung einer Anzeigetafel und des zugehörigen Beweisfotos müssen all jene, die dem Torspektakel am vergangenen Sonntag nicht beiwohnen konnten, die Tatsachen eben so hinnehmen. Der SV Raisting ging mit einer für den Klub schier unfassbaren Torausbeute aus dem Prolog nach der Winterpause, ließ den VfL Denklingen beim 7:1-Erfolg aussehen wie eine untrainierte Thekenmannschaft. Zur Erinnerung: Das ungleiche Kräftemessen fand zwischen zwei Kellerkindern der Bezirksliga Süd statt.

Der fünfte Sieg der laufenden Runde spült den SVR weg von den Relegationsplätzen, sorgt überdies für ein ausgeglichenes Torverhältnis. Einen Rang davor: der FC Deisenhofen II, kommender Gegner an der Wielenbacher Straße. Zuvor geht es kommenden Samstag noch geschwind nach Olching zum Spitzenreiter. „Wir hatten zwei Wochen kein richtiges Testspiel, umso hungriger waren die Jungs scheinbar“, wusste Hannes Franz auch nicht so recht nach der ultimativen Begründung für das Spektakel. „Ist immer gerne gesehen, wenn alle Spieler torgefährlich sind und nicht nur einer“, blickt der SVR-Coach auf sechs unterschiedliche Vollstrecker.

Wo im Vorjahr Benedikt Multerer und Vinzenz Wolf wirbelten, tauchen nunmehr plötzlich Korbinian Hibler, Elias Lieb und Lukas Matz in vorderster Linie auf. „Insgesamt sehr ordentlich gemacht“, bilanziert Franz. Bei Matz wäre es „aus der Not heraus“ passiert. „Weil wir keine klare Nummer neun mehr in eigenen Reihen haben“, erläutert der Coach. Von allen Probanden habe der 25-Jährige „den besten Eindruck“ hinterlassen. Zuvorderst in Anlaufverhalten und Unruhestiften beweise Matz Geschicklichkeit. Lieb, Winterzugang aus der U19 des TSV Murnau, sei indes durch Wendigkeit, Technik und die gute Ausbildung aufgefallen. Er habe sich laut Franz das Debüt im Seniorenbereich durch ansteigende Leistungen in den vergangenen Wochen redlich verdient. Bei Hibler sieht der Coach die Zeit nunmehr als gekommen an, den erworbenen Horizont aus der Zeit in der Reserve in der Kampfmannschaft zu erweitern. „Korbi ist jetzt so weit, dass er auch bei uns eine gute und wichtige Rolle einnehmen kann.“ Bei ihm habe sich der auffällige Eindruck der Vorbereitung gegen Denklingen nicht nur ob des Doppelpacks fortgesetzt. „Ich hoffe, er bringt es weiterhin so gut auf den Platz.“

Bei der Rückfrage zum schnörkellosen Umschaltspiel, das immer wieder auf Denklinger Ballverluste anschloss, musste der Coach lachen. „Vorhaben tun wir das eigentlich, seit ich da bin.“ Mit dem nicht ganz unwesentlichen Zusatz: „Man hat es nicht immer oder selten gesehen.“ Diesmal war die Umsetzung extrem gut. Letztlich aber war der Kantersieg nur ein erster Schritt. „Du bist noch lange nicht raus aus der Abstiegszone.“ Sechs Punkte Abstand sind es auf Rang zwölf. Die Fakten aber bleiben. „War definitiv ein wünschenswerter Auftakt.“