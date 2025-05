Spielort und Termin für Relegationsspiel festgelegt

Das Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga zwischen dem Zweitplatzierten Teams der Kreisligen - Staffel A und Staffel B - findet am 11. Juni 2025 auf der Sportanlage des SC Lüstringen am Königsfeld - Osnabrück, Hasewinkel 1 statt.

Drei Spieltage vor Ende der Saison stehen die Teilnehmer des Relegationsspiels noch nicht endgültig fest. Aktuell ist belegt der VFL Kloster Oesede in der Staffel B und der SV Alfhausen in der Staffel A die begehrten Plätze. Im vergangenem Jahr setzte sich der SC Melle 03 II in einem dramatischen Finish mit 2:1 in Unterzahl gegen den 1. FCR 09 Bramsche durch.