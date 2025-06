Spielort fix: Bliedersdorf und Geestland spielen um den Aufstieg

Denn am 7. Juni (17 Uhr) spielen die Bliedersdorfer um den Bezirksliga-Aufstieg gegen den FC Geestland. Rund 50 Kilometer muss der FSV-Tross reisen: Gespielt wird in Lamstedt.

Der FC buchte mit einem 2:1-Erfolg beim TSV Otterndorf als Tabellenzweiter der Kreisliga Cuxhaven das Relegationsticket. Dort stieg Meister TSV Altenwalde in die Bezirksliga auf.

Bliedersdorf siegte zwar am Freitagabend in Himmelpforten (5:2), gleichzeitig ließ der FC Oste/Oldendorf (5:1 in Hedendorf) dem Verfolger keine Chance mehr auf die Meisterschaft.