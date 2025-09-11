Spielmacher mit internationalem Format

Der VfL Wolfsburg hat mit Christian Eriksen einen international renommierten Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 33-Jährige war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Manchester United im Sommer 2025 ausgelaufen war, und schließt sich nun den Grün-Weißen bis Juni 2027 an. Eriksen wird beim VfL künftig mit der Rückennummer 24 auflaufen.

Sportdirektor Sebastian Schindzielorz begrüßt die Verpflichtung als wichtigen Baustein für die weitere Entwicklung der Mannschaft: „Mit Christian Eriksen bekommen wir einen Spieler, der auf höchstem Niveau alles gesehen und erlebt hat. Seine spielerische Klasse, Erfahrung und Persönlichkeit werden unserer Mannschaft – insbesondere den vielen jungen Spielern – wertvolle Impulse geben.“

Mit 144 Länderspielen und 46 Toren ist Christian Eriksen Rekordnationalspieler Dänemarks. Der zentrale Mittelfeldspieler nahm an drei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften teil. Sein Name ist untrennbar mit dem dramatischen Vorfall bei der EM 2021 verbunden, als er im Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand erlitt. Nach erfolgreicher Reha kehrte Eriksen 2022 auf die internationale Bühne zurück und ist seither wieder fester Bestandteil der dänischen Auswahl.

Eriksens Vereinslaufbahn begann bei Ajax Amsterdam, wo er zwischen 2010 und 2013 drei Meistertitel gewann. Es folgten sieben Jahre bei Tottenham Hotspur, mit denen er ins Champions-League-Finale 2019 einzog. Später gewann er mit Inter Mailand die italienische Meisterschaft und mit Manchester United den Ligapokal (2023) sowie den FA Cup (2024). In Summe bringt Eriksen über 400 Einsätze in den Top-5-Ligen Europas mit nach Wolfsburg, darunter allein 310 in der Premier League.

Eriksen: „Der VfL ist ein spannendes Projekt“

In seinen ersten Aussagen betont Eriksen die sportliche Perspektive in Wolfsburg und das Vertrauen der Verantwortlichen:

„Für mich ist der VfL Wolfsburg die erste Station in der Bundesliga – auf dieses neue Abenteuer freue ich mich sehr. Die Gespräche mit Paul Simonis und dem Klub waren sehr überzeugend, und ich habe sofort gespürt, dass hier etwas wachsen kann.“

Besonders erfreut zeigte sich der Neuzugang auch über die dänische Achse im Wolfsburger Kader. Spieler wie Jonas Wind, Andreas Skov Olsen und Patrick Wimmer kennt Eriksen aus dem Nationalteam-Umfeld.