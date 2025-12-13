Spielmacher Jakopic sucht neuen Verein in Düsseldorf - mit Kontakt

Sandro Jakopic sucht zum Jahreswechsel einen neuen Verein. Der Spielmacher kickt in der Hinrunde noch für den VfL Rhede in der Bezirksliga, Gruppe 4, doch der 24-Jährige zieht nach Düsseldorf und sucht über FuPa einen neuen Verein.

In der U15-Regionalliga West lief der zentrale Mittelfeldspieler, der am liebsten auf der Zehn spielt, aber auch auf der Sechs oder Acht auflaufen kann, für den FC Schalke 04, ging dann aber zum VfL Rhede. Nach zwischenzeitlichen Wechseln zu Sportfreunde Lowick und der SV Hönnepel-Niedermörmter kam Jakopic im Sommer 2024 zurück nach Rhede (32 Spiele, sieben Tore, zwei Vorlagen). Rhede führt die Tabelle der eigenen Bezirksliga an.

Im Winter will er nun ein neues Kapitel zwischen der Kreisliga A und der Landesliga aufschlagen. Voraussetzung des neuen Klubs: Der neue Verein sollte in Düsseldorf oder rundum der Landeshauptstadt liegen. "Zu meinen Stärken zähle ich meine Technik, meine Spielintelligenz und mein Passspiel", verrät der Spielmacher, der großen Wert auf guten Fußball legt.