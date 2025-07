Spielgruppentagung der Fußballer: Späterer Saisonstart kommt gut an

Einer der wichtigsten Punkte war der spätere Saisonstart: Der ist für die Ligen von der Kreisliga bis runter zur C-Klasse heuer erst am Wochenende, 23./24. August. Diese Änderung gilt als Pilotprojekt – und daran wollen die Vereine auch künftig festhalten. Das hat eine von Neubert aufgerufene Abstimmung deutlich gezeigt. Bei der nachfolgenden Meisterehrung gab es ebenfalls eine willkommene Neuerung. Denn in allen Spielklassen auf Kreisebene erhielt die jeweils fairste Mannschaft einen Fußball.

Erding/Freising – Schon acht Wochen vor dem Saisonauftakt im Kreis Donau/Isar des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) bat Herren-Kreisspielleiter Florian Neubert die Vereinsfunktionäre zur Tagung ins Langengeislinger Sportheim. Die Veranstaltung verlief reibungslos, wobei eine Vielzahl an grundlegenden Informationen an die Clubs weitergegeben wurde.

Der Fokus lag jedoch natürlich auf der neuen Saison: Der Kreisspielleiter erklärte in seinem Bericht, dass man heuer 299 Mannschaften einzuteilen hatte. „Und nur ein Verein hat sich über die Einteilung echauffiert, sodass wir es ganz gut gelöst haben.“ Auf die Spielpläne müssen die Clubs allerdings noch etwas warten: Neubert kündigte die Veröffentlichung für das Wochenende, 11. bis 13. Juli, an, „ehe ihr dann bis zum 23. Juli Zeit habt, eure Spiele zu verlegen“.

Ein weiteres Abstimmungsergebnis belegt den Wunsch der Vereine, auch am Freitag zu spielen. Doch bis zur endgültigen Entscheidung seien noch die Ergebnisse aus den anderen Spielgruppen abzuwarten. Ein Spielverbot bestehe lediglich am Buß- und Bettag sowie am Karfreitag. Darüber hinaus wird das Flex-System, bei dem Meisterschaftsspiele mit einer verminderten Spielerzahl ausgetragen werden, auch weiterhin in der C-Klasse angeboten und muss bis 40 Stunden vor Beginn der Partie beim Gegner sowie beim Spielgruppenleiter angezeigt werden.

Das ist bei Spielabsagen zu beachten

Neubert ging schließlich auf die Thematik der Spielabsagen ein. Hierzu betonte er, dass die Mitteilung zunächst an ihn gehen müsse, ehe der Gegner und der Schiedsrichter informiert werden. „Bei Absagen, die erst 24 Stunden vor dem Spiel vorgenommen werden, sind telefonische Informationen an den Schiedsrichter und an den Gegner zwingend vorgeschrieben. Wenn das Spiel aber auf einen Kunstrasenplatz verlegt wird, gibt es keine Pflicht zu informieren. Das wäre jedoch aus sportlichen Gründen – genauso wie die Ergebnismeldungen nach dem Spiel – wünschenswert“, bat der Funktionär um die entsprechende Umsetzung seitens der Vereine. Ebenfalls wichtig: Abgesagte Matches sollen nach Möglichkeit innerhalb von drei Wochen nachgeholt werden. „Ein neuer Termin ist mir bis zum Dienstag nach dem Ausfall mitzuteilen“, sagte Neubert. „Sonst setze ich das Spiel ohne Absprache mit den Vereinen selbst neu an.“

Regeländerungen zur neuen Saison

Außerdem gibt es wie fast jedes Jahr einige Regeländerungen, die Spielgruppenleiterin Iris Spitaler in der Versammlung vorstellte. Dabei blüht eine zuletzt praktisch nicht mehr angewandte Regel wieder auf: „Künftig dürfen Torhüter den Ball nur noch maximal acht Sekunden in der Hand halten. Der Schiedsrichter zählt die letzten fünf Sekunden laut nach unten – und wenn der Ball dann immer noch nicht freigegeben ist, wird die Partie mit einem Eckstoß für die andere Mannschaft fortgesetzt“, führte Spitaler aus.

Wenn ein Ball, der sich im Strafraum noch nicht im Toraus befunden hat, von einem außerhalb des Spielfelds stehenden Einwechselspieler berührt wurde, gab es bislang einen Strafstoß. Doch ab sofort, so Spitaler, werde die Partie lediglich mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt.

Eine weitere Regeländerung betrifft abermals den Strafstoß – und dabei eine mögliche unabsichtliche Doppelberührung des Schützen: „Künftig muss die Folge abgewartet werden. Sollte der Ball im Tor landen, dann gibt es keinen indirekten Freistoß für die andere Mannschaft, sondern der Elfmeter wird wiederholt.“ anh